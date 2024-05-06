Фон дер Ляйен прибыла в Париж для участия во встрече с Макроном и Си Цзиньпином: будут говорить об агрессии РФ в отношении Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 6 мая прибыла в Париж, где присоединится к встрече лидеров Франции и Китая. Одной из тем трехсторонней встречи станет агрессия России в отношении Украины.
Об этом фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
В своей заметке политик перечислила ключевые темы предстоящих переговоров, которые представляют жизненный интерес для ЕС.
"Агрессия РФ против Украины, более широкая геополитическая ситуация и то, как восстановить баланс наших торгово-экономических отношений", - говорится в заметке президента Европейской комиссии.
Как известно, в воскресенье, 5 мая Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. С этой страны он начнет свое европейское турне. Кроме Франции, китайский лидер посетит Венгрию и Сербию.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет использовать встречу с главой КНР в том числе для того, чтобы углубить свои взаимоотношения с Си, чтобы тот повлиял на российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Говоритимуть про агресію РФ щодо України?
А т. СІ буде говорити про кризу в Україні, повторювати дискурс з автовідповідача Кремля.