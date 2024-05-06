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Фон дер Ляйен прибыла в Париж для участия во встрече с Макроном и Си Цзиньпином: будут говорить об агрессии РФ в отношении Украины

Урсула фон дер Ляєн прибула в Париж для зустрічі з Макроном та Сі Цзіньпінем

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 6 мая прибыла в Париж, где присоединится к встрече лидеров Франции и Китая. Одной из тем трехсторонней встречи станет агрессия России в отношении Украины.

Об этом фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

В своей заметке политик перечислила ключевые темы предстоящих переговоров, которые представляют жизненный интерес для ЕС.

"Агрессия РФ против Украины, более широкая геополитическая ситуация и то, как восстановить баланс наших торгово-экономических отношений", - говорится в заметке президента Европейской комиссии.

Читайте также: Победа Путина не только уничтожит украинскую нацию, но и изменит будущее Европы. Необходимо увеличить поддержку Украины, - фон дер Ляйен

Как известно, в воскресенье, 5 мая Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом во Францию. С этой страны он начнет свое европейское турне. Кроме Франции, китайский лидер посетит Венгрию и Сербию.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет использовать встречу с главой КНР в том числе для того, чтобы углубить свои взаимоотношения с Си, чтобы тот повлиял на российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Автор: 

Си Цзиньпин (279) Макрон Эмманюэль (1299) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Китаєць прийшов вам брехати і плювати на вас і дивитись як ви будете обтікати. Якби китай хотів цієї б війни б не було - він її хоче.
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06.05.2024 13:45 Ответить
Значить є вигода, від війни.
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06.05.2024 13:54 Ответить
Фон дер Ляєн прибула до Парижа для участі у зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном: говоритимуть про агресію РФ щодо України.

Говоритимуть про агресію РФ щодо України?

А т. СІ буде говорити про кризу в Україні, повторювати дискурс з автовідповідача Кремля.
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06.05.2024 13:50 Ответить
так я не понял - товарисч си завтра не будет присутствовать на инаугурации своего холопа? и эрдоган молчит насчёт завтра...
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06.05.2024 14:42 Ответить
 
 