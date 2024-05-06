Фон дер Ляєн прибула до Парижу для участі у зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном: говоритимуть про агресію РФ щодо України
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 6 травня прибула до Парижу, де приєднається до зустрічі лідерів Франції та Китаю. Однією з тем тристоронньої зустрічі стане агресія Росії щодо України.
Про це фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
У своєму дописі політикиня перерахувала ключові теми майбутніх переговорів, які становлять життєвий інтерес для ЄС.
"Агресія РФ проти України, ширша геополітична ситуація та те, як відновити баланс наших торговельно-економічних відносин", - йдеться у дописі президентки Європейської комісії.
Як відомо, у неділю, 5 травня Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції. З цієї країни він розпочне своє європейське турне. Крім Франції, китайський лідер відвідає Угорщину та Сербію.
Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон хоче використати зустріч з очільником КНР у тому числі задля того, щоб поглибити свої взаємини із Сі, щоб той вплинув на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.
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Говоритимуть про агресію РФ щодо України?
А т. СІ буде говорити про кризу в Україні, повторювати дискурс з автовідповідача Кремля.