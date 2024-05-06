Фон дер Ляєн прибула до Парижу для участі у зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном: говоритимуть про агресію РФ щодо України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 6 травня прибула до Парижу, де приєднається до зустрічі лідерів Франції та Китаю. Однією з тем тристоронньої зустрічі стане агресія Росії щодо України.

Про це фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

У своєму дописі політикиня перерахувала ключові теми майбутніх переговорів, які становлять життєвий інтерес для ЄС.

"Агресія РФ проти України, ширша геополітична ситуація та те, як відновити баланс наших торговельно-економічних відносин", - йдеться у дописі президентки Європейської комісії.

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Як відомо, у неділю, 5 травня Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції. З цієї країни він розпочне своє європейське турне. Крім Франції, китайський лідер відвідає Угорщину та Сербію.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон хоче використати зустріч з очільником КНР у тому числі задля того, щоб поглибити свої взаємини із Сі, щоб той вплинув на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.