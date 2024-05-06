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Фон дер Ляєн прибула до Парижу для участі у зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном: говоритимуть про агресію РФ щодо України

Урсула фон дер Ляєн прибула в Париж для зустрічі з Макроном та Сі Цзіньпінем

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 6 травня прибула до Парижу, де приєднається до зустрічі лідерів Франції та Китаю. Однією з тем тристоронньої зустрічі стане агресія Росії щодо України.

Про це фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

У своєму дописі політикиня перерахувала ключові теми майбутніх переговорів, які становлять життєвий інтерес для ЄС. 

"Агресія РФ проти України, ширша геополітична ситуація та те, як відновити баланс наших торговельно-економічних відносин", - йдеться у дописі президентки Європейської комісії.

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Як відомо, у неділю, 5 травня Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув з візитом до Франції. З цієї країни він розпочне своє європейське турне. Крім Франції, китайський лідер відвідає Угорщину та Сербію.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон хоче використати зустріч з очільником КНР у тому числі задля того, щоб поглибити свої взаємини із Сі, щоб той вплинув на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Автор: 

Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1453) фон дер Ляєн Урсула (762)


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Китаєць прийшов вам брехати і плювати на вас і дивитись як ви будете обтікати. Якби китай хотів цієї б війни б не було - він її хоче.
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06.05.2024 13:45 Відповісти
Значить є вигода, від війни.
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06.05.2024 13:54 Відповісти
Фон дер Ляєн прибула до Парижа для участі у зустрічі з Макроном і Сі Цзіньпіном: говоритимуть про агресію РФ щодо України.

Говоритимуть про агресію РФ щодо України?

А т. СІ буде говорити про кризу в Україні, повторювати дискурс з автовідповідача Кремля.
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06.05.2024 13:50 Відповісти
так я не понял - товарисч си завтра не будет присутствовать на инаугурации своего холопа? и эрдоган молчит насчёт завтра...
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06.05.2024 14:42 Відповісти
 
 