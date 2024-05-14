Путин 16 мая встретится с Си Цзиньпином в Китае

Российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая и проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Во время визита Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать вопросы партнерства и стратегического взаимодействия. Также стороны "обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным проблемам".

По итогам переговоров они также подпишут Совместное заявление и ряд двусторонних документов.

Визит Си Цзиньпина в Европу

В начале мая китайский лидер прибыл во Францию. Там он заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.

Китай выступил за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия.

В Госдепе США заявили, что Китай пытается создать в Европе новую "ось друзей" Путина.

А издание Bloomberg отметило, что европейское турне Си Цзиньпина возрождает раскол континента времен "Холодной войны".

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