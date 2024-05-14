РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5863 посетителя онлайн
Новости
2 876 21

Путин 16 мая встретится с Си Цзиньпином в Китае

путін,сі,дзіньпін

Российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая и проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Во время визита Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать вопросы партнерства и стратегического взаимодействия. Также стороны "обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным проблемам".

По итогам переговоров они также подпишут Совместное заявление и ряд двусторонних документов.

Визит Си Цзиньпина в Европу

В начале мая китайский лидер прибыл во Францию. Там он заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.

Китай выступил за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия.

В Госдепе США заявили, что Китай пытается создать в Европе новую "ось друзей" Путина.

А издание Bloomberg отметило, что европейское турне Си Цзиньпина возрождает раскол континента времен "Холодной войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейское турне Си Цзиньпина возрождает раскол континента времен "Холодной войны", - Bloomberg

Автор: 

Китай (2946) путин владимир (31225) Си Цзиньпин (281)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
14.05.2024 10:56
+4
От і всі запевнення СІ - шо Китаи неитральнии - до піздєца
показать весь комментарий
14.05.2024 10:56
+3
Ну...
Рузьгим князям не звикати до поїздок в Орду кланятись хану!
показать весь комментарий
14.05.2024 10:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.05.2024 10:56 Ответить
Десь у Тибеті розіб'ється літерний літак.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:30 Ответить
От і всі запевнення СІ - шо Китаи неитральнии - до піздєца
показать весь комментарий
14.05.2024 10:56 Ответить
Китай не нейтральний, Китай робить себе номером 1 у світі.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:10 Ответить
Викликають до Піднебесної на килим ? А целофаном застелять, щоб не забруднити ?
показать весь комментарий
14.05.2024 10:59 Ответить
Ну...
Рузьгим князям не звикати до поїздок в Орду кланятись хану!
показать весь комментарий
14.05.2024 10:59 Ответить
УРУ́С

Стійбище кочівників.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:02 Ответить
Улу́с - монгольский и тюркский социальный термин со сложной семантикой, служащий в основном для обозначения понятий «народ, государство».
показать весь комментарий
14.05.2024 11:15 Ответить
Холоп Вовка до баріна поїде.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:03 Ответить
Если Вован так любит историю то пусть к китаезкому императору на четвереньках к торну подползает и голову не поднимает.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:18 Ответить
Цивілізоваий Світ готуйся до війни
показать весь комментарий
14.05.2024 11:04 Ответить
Своїми руками Китай ні з ким воювати не буде...
показать весь комментарий
14.05.2024 11:14 Ответить
З ссср воював...з В'єтнамом...
показать весь комментарий
14.05.2024 11:17 Ответить
Так, але це в минулому. Тоді це був бідний Китай, який вирощував рис і стріляв по горобцях. А подивіться на Китайські міста зараз... в ютубі все є.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:32 Ответить
Пхеньян у Північній Кореї теж непогано виглядає...а це теж Китай -
показать весь комментарий
14.05.2024 12:46 Ответить
Я б не порівнював КНДР і КНР - це різні планети. За світоглядом, рівнем розвитку економіки, інфраструктури і можливостей для бізнесу, за рівнем зв'язків із зовнішнім світом. Я практично не сумніваюсь, що за кілька років Китай стане найвпливовішою економікою світу, її "щупальця" будуть навіть у ЄС.
Ось посилання на ютуб- канал, де є багато відео з Китаєм, раджу для ознайомлення, можна скласти певне уявлення про цю країну: https://youtube.com/@svcn?si=x5n1bbnt7JJFf5rg
показать весь комментарий
14.05.2024 12:52 Ответить
Та вже завідивалі бєларусам...з Китаєм буде та ж сама історія. Чому Китай є закритою країною? що вони приховують?
показать весь комментарий
14.05.2024 13:01 Ответить
Сі ***** на ковйор викликає?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:17 Ответить
Ця паскуда їде клянчити допомогу і підтримку ,на жаль Китай стоїть за зло ,як би він наклав санкції на рф на який припадає понад 40 % експорту імперії зла то економіка цієї недодержави рухнула ,на жаль Китай не тільки активно торгує але і допомагає обходити санкції.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:22 Ответить
от би його там заарештували і віддали до Гааги )))
показать весь комментарий
14.05.2024 11:24 Ответить
сподіваюсь, Макрон забашлял Сі двома пузирями коньяка за голову %уйла ))
показать весь комментарий
14.05.2024 11:26 Ответить
 
 