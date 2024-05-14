Путин 16 мая встретится с Си Цзиньпином в Китае
Российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая и проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Во время визита Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать вопросы партнерства и стратегического взаимодействия. Также стороны "обменяются мнениями по самым актуальным международным и региональным проблемам".
По итогам переговоров они также подпишут Совместное заявление и ряд двусторонних документов.
Визит Си Цзиньпина в Европу
В начале мая китайский лидер прибыл во Францию. Там он заявил, что Пекин намерен "работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути решения кризиса" в Украине.
Китай выступил за проведение мирной конференции, которую поддержат Украина и Россия.
В Госдепе США заявили, что Китай пытается создать в Европе новую "ось друзей" Путина.
А издание Bloomberg отметило, что европейское турне Си Цзиньпина возрождает раскол континента времен "Холодной войны".
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Рузьгим князям не звикати до поїздок в Орду кланятись хану!
Стійбище кочівників.
Ось посилання на ютуб- канал, де є багато відео з Китаєм, раджу для ознайомлення, можна скласти певне уявлення про цю країну: https://youtube.com/@svcn?si=x5n1bbnt7JJFf5rg