США считают неприемлемыми действия Китая, способствующие России в войне против Украины, - Белый Дом

Любые действия Китая, направленные на поддержку российской войны против Украины являются неприемлемыми для США.

Об этом заявила в среду в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", - отметила пресс-секретарь.

Таким образом она прокомментировала вопросы относительно взаимодействия РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.

Жан-Пьер подчеркнула, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая и проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

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