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США считают неприемлемыми действия Китая, способствующие России в войне против Украины, - Белый Дом

США висловили жорстку позицію щодо підтримки РФ Китаєм

Любые действия Китая, направленные на поддержку российской войны против Украины являются неприемлемыми для США.

Об этом заявила в среду в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", - отметила пресс-секретарь.

Таким образом она прокомментировала вопросы относительно взаимодействия РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.

Жан-Пьер подчеркнула, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.

Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая и проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

Читайте: США повысят пошлины на импорт товаров из Китая стоимостью $18 миллиардов

Автор: 

Китай (2910) россия (95352) США (26381)


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Топ комментарии
+8
"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - зазначила речниця.

"Пчёлы что-то подозревают!" - Пух.
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16.05.2024 01:47
+3
У Китаї вважають, що відносини зі США погіршаться, незалежно від того, хто з кандидатів піде на другий термін - Байден чи Трамп. Це йому змінити не під силу. Але це може вплинути на те, як швидко відносини зіпсуються.
Тому вони намагаються максимально обережно підтримувати Росію, стримуючи поставки, щоб створити в американців враження, що товарообіг скорочується.

Вічної дружби між країнами не існує. Вічні тільки особисті інтереси.
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16.05.2024 01:48
+2
Перенесли виробництво всього чого можна в Китай ,усі товари або майже усі що продаються в штатах вироблені в Китаї,то як можна від Китая щось вимагати. К
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16.05.2024 02:57
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"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України", - зазначила речниця.

"Пчёлы что-то подозревают!" - Пух.
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16.05.2024 01:47 Ответить
У Китаї вважають, що відносини зі США погіршаться, незалежно від того, хто з кандидатів піде на другий термін - Байден чи Трамп. Це йому змінити не під силу. Але це може вплинути на те, як швидко відносини зіпсуються.
Тому вони намагаються максимально обережно підтримувати Росію, стримуючи поставки, щоб створити в американців враження, що товарообіг скорочується.

Вічної дружби між країнами не існує. Вічні тільки особисті інтереси.
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16.05.2024 01:48 Ответить
Але головне, що імпортнi тарифи Байдена ніщо в порівнянні з тими, які обіцяв Трамп.

Він погрожує запровадити 60% імпортний тариф на весь китайський імпорт, якщо виграє вибори та повернеться до Білого дому в січні 2025 року.
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16.05.2024 01:51 Ответить
Він і був їх ввів колись але деми як тільки появились в білому домі зняли....
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16.05.2024 09:54 Ответить
Перенесли виробництво всього чого можна в Китай ,усі товари або майже усі що продаються в штатах вироблені в Китаї,то як можна від Китая щось вимагати. К
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16.05.2024 02:57 Ответить
Біда не в тому, що перенесли виробництво всього, чого можна, а в тому, що перенесли виробництво і того, чого не можна було переносити...
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16.05.2024 08:43 Ответить
Мілітаризація Китаю базується на готовності комуністичної партії жертвувати мільйонами людей для досягнення якоїсь міфічної "ери процвітання". В Україні відбувається така собі "міні ілюстрація" коли країна з більшою кількістю населення впевнена що людського ресурсу вистачить перемогти країну з меншим населенням. В будь якому випадку - чи то роzія переможе чи буде переможена - залишків її людських ресурсів вже буде недостатньо для протидії китайській експансії на Далекому Сході. Тоді союзників у роzії більше не буде і вона ляже повністю під Китай. Можливість ослаблення роzії і злиття двох тоталітарних, по суті фашистських, режимів напружує весь цивілізований світ.
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16.05.2024 03:16 Ответить
Путін прибув до Китаю з державним візитом.

Передбачається, що Путін з Сі Цзіньпіном обговорюватимуть співпрацю між двома країнами на платформах ООН та БРІКС.

Також стало відомо, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов та колишній глава відомства Сергій Шойгу візьмуть участь у неформальній зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Ця частина переговорів між російською та китайською сторонами стане повністю закритою.
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16.05.2024 03:42 Ответить
Не зрозуміло, чи поїде генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер до Китаю, оскільки він перебував з робочим візитом в Ірані в середу.

reuters.com
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16.05.2024 04:51 Ответить
я як поїде то що зміниться?
а як не поїде то що?
коли після майже 11 років війни, когось щє цікавлять куди поїде якийсь кацапський міллер, а не свої міллери в опі,
які не спромоглися тупо мінами закидати сіру зону перед Вовчянськом?
в нас проблеми...
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16.05.2024 05:31 Ответить
Це дуже важливе питання. За допомогою нафти і газу росіяни фінансують війну. За підсумками 2023 року чистий збиток російського державного концерну "Газпром" становив 629 млрд рублів (6,44 млрд євро).

У благополучному допандемічному 2019 році «Газпром» продав майже 200 млрд кубометрів газу країнам далекого зарубіжжя, з яких близько 55 млрд кубометрів купила Німеччина. У 2023 році "Газпром" поставив до Китаю 22,7 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру". Очікується, що цього року обсяг експорту російського газу до Китаю зросте до 38 млрд кубометрів. Крім того, Москва і Пекін ведуть переговори про створення ще одного газопроводу - «Сила Сибіру-2».

У разі його введення в експлуатацію поставки газу з РФ до Китаю можуть зрости до 98 млрд кубометрів. Китай наголошує на вартості цього проєкту.
Китай вагається і не підписує угоду з Росією, щоб досягти максимально вигідної вартості транзиту газу.
Крім того, Китай намагається диверсифікувати свій імпорт викопного палива і не залежати лише від одного постачальника, тобто однієї країни.
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16.05.2024 07:30 Ответить
Газопровід допоміг би в майбутньому частково компенсувати втрату європейського ринку. Втім, китайці нікуди не поспішають, і судячи з того, що глава "Газпрому" не потрапив до масштабної делегації, а замість Пекіна вирушив до Ірану, контракт не підпишуть і цього разу.
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16.05.2024 07:50 Ответить
США вважають неприйнятними дії Китаю

То й що?
Не робитимуть же нічого!
Фтакоє врємя жівьом, таваріщі! (с)
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16.05.2024 05:44 Ответить
ПОШКОДЖЕНО ГОЛОВНИЙ АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ СКЛАД ВІЙСЬКОВОГО АЕРОДРОМУ БЕЛЬБЕК - АТЕШ

15 травня, 2024, 23:44

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Там зберігались ракети для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.

Внаслідок обстрілу тимчасово окупованого Росією Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек, https://t.me/atesh_ua/4580 повідомляє партизанський рух українців та кримських татар «АТЕШ».

«Агенти «АТЕШ» зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)», - йдеться у повідомленні.
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16.05.2024 05:51 Ответить
Там Арахімія казав що нам, українцям, потрібно брататися з китаєм.
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16.05.2024 06:43 Ответить
Китайські компаніі допомагають російським, і налаштовують ім ВПК.

"непріємлимо" те, що амеріканські компаніі не дуже то допомагають украінським (або не сильно це афішують).
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16.05.2024 11:29 Ответить
 
 