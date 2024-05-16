США считают неприемлемыми действия Китая, способствующие России в войне против Украины, - Белый Дом
Любые действия Китая, направленные на поддержку российской войны против Украины являются неприемлемыми для США.
Об этом заявила в среду в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", - отметила пресс-секретарь.
Таким образом она прокомментировала вопросы относительно взаимодействия РФ и Китая, а также запланированной встречи лидеров двух стран на этой неделе.
Жан-Пьер подчеркнула, что эту позицию поддерживают другие страны Запада.
Как сообщал Цензор.НЕТ, российский диктатор Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая и проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
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"Пчёлы что-то подозревают!" - Пух.
Тому вони намагаються максимально обережно підтримувати Росію, стримуючи поставки, щоб створити в американців враження, що товарообіг скорочується.
Вічної дружби між країнами не існує. Вічні тільки особисті інтереси.
Він погрожує запровадити 60% імпортний тариф на весь китайський імпорт, якщо виграє вибори та повернеться до Білого дому в січні 2025 року.
Передбачається, що Путін з Сі Цзіньпіном обговорюватимуть співпрацю між двома країнами на платформах ООН та БРІКС.
Також стало відомо, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов та колишній глава відомства Сергій Шойгу візьмуть участь у неформальній зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна. Ця частина переговорів між російською та китайською сторонами стане повністю закритою.
reuters.com
а як не поїде то що?
коли після майже 11 років війни, когось щє цікавлять куди поїде якийсь кацапський міллер, а не свої міллери в опі,
які не спромоглися тупо мінами закидати сіру зону перед Вовчянськом?
в нас проблеми...
У благополучному допандемічному 2019 році «Газпром» продав майже 200 млрд кубометрів газу країнам далекого зарубіжжя, з яких близько 55 млрд кубометрів купила Німеччина. У 2023 році "Газпром" поставив до Китаю 22,7 млрд кубометрів газу через трубопровід "Сила Сибіру". Очікується, що цього року обсяг експорту російського газу до Китаю зросте до 38 млрд кубометрів. Крім того, Москва і Пекін ведуть переговори про створення ще одного газопроводу - «Сила Сибіру-2».
У разі його введення в експлуатацію поставки газу з РФ до Китаю можуть зрости до 98 млрд кубометрів. Китай наголошує на вартості цього проєкту.
Китай вагається і не підписує угоду з Росією, щоб досягти максимально вигідної вартості транзиту газу.
Крім того, Китай намагається диверсифікувати свій імпорт викопного палива і не залежати лише від одного постачальника, тобто однієї країни.
То й що?
Не робитимуть же нічого!
Фтакоє врємя жівьом, таваріщі! (с)
15 травня, 2024, 23:44
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Там зберігались ракети для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.
Внаслідок обстрілу тимчасово окупованого Росією Криму було пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому Бельбек, https://t.me/atesh_ua/4580 повідомляє партизанський рух українців та кримських татар «АТЕШ».
«Агенти «АТЕШ» зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)», - йдеться у повідомленні.
"непріємлимо" те, що амеріканські компаніі не дуже то допомагають украінським (або не сильно це афішують).