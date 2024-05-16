ЗСУ продемонстрували здатність досягати успіхів на полі бою, підтримка України зараз є вкрай важливою, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Україна показала світові, що здатна домогтися безпрецедентних успіхів на полі бою, але задля цього їм потрібна військова допомога західних країн. Тому союзники між досягненням цілей НАТО та допомогою Києву мають обирати останнє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

"Україна продемонструвала світу, що вона здатна досягти безпрецедентних успіхів на полі бою. Немає нічого, що вони не могли б зробити. Усе, що їм потрібно, це наша допомога. На щастя, допомога вже в дорозі", - сказав він під час вступного слова на засіданні Військового комітету начальників оборони.

Бауер наголосив, що час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями, він вимірюється людським життям.

"У союзних країнах тиждень є тиждень. В Україні тиждень - це мати... батько... дитина... друг... коханий, втрачені назавжди", - додав він.

Голова Військового комітету Альянсу заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу від партнерів. Він закликав країни НАТО між досягненням цілей Альянсу та підтримкою України обирати підтримку.

"Україні ще не пізно здобути перемогу. Свобода України не може, не має померти і не помре. І, союзники, якщо перед вами стоїть вибір між виконанням цільових показників НАТО або підтримкою України, ви маєте підтримати Україну. Запаси можуть і будуть поповнюватися. Втрачені життя втрачені назавжди", - заявив він.

Адмірал підкреслив, що російське керівництво ясно дало зрозуміти, що воно обрало безкарність - діє відповідно до передбачуваної екзистенційної загрози.



"І все це для того, щоб виправдати своє невпинне прагнення здобути владу за кордоном, щоб не втратити владу всередині країни. І заради цього вони готові принести в жертву не тільки сотні тисяч своїх людей - навіть не спромігшись підібрати їхні трупи на полі бою. Але мало того: вони готові поставити під загрозу благополуччя ще багатьох мільйонів людей у всьому світі, використовуючи продовольство, енергію та міграцію як зброю", - резюмував він.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що внесок союзників в економічну та гуманітарну допомогу України, який, за його словами, втричі перевищує американський.

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