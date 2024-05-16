Наша допомога Україні не обов’язково зупинятиме росіян,- голова Військового комітету НАТО Бауер
Росія навряд чи буде стримуватися від наступальних дій, навіть якщо допомога Україні від союзників буде надходити в необхідних кількостях та без затримок.
Таку думку висловив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначив адмірал, "важливо розуміти та пояснювати, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам щось зробити".
"Що ми можемо зробити - то це переконатися, що українські Збройні Сили максимально підготовлені і мають належне обладнання та боєприпаси, щоб протистояти будь-якому наступу росіян. Те, що ми робимо і як ми допомагаємо українцям, не обов'язково зупиняє росіян", - сказав Бауер.
Він також сказав, що стримування російських військ "вже в минулому", оскільки РФ вже здійснила повномасштабне вторгнення в Україну і воно триває вже 813-й день.
Адмірал переконаний, що росіяни продовжуватимуть свою загарбницьку війну, оскільки не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Україна натомість, за його словами, повинна продовжувати чинити опір країні-агресорці.
До слова, командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну, попри суттєве загострення на прикордонні Харківщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вони , тим часом , з кацапчегами продовжуть торгувати ...
Розслідування: Україна продає РФ титанову сировину для виробництва літаків та ракет
Торгівля титановою сировино- співпраця з ворогом. Держзрада.
Агенты движения «АТЕШ» из штабов 44 АК сообщают, что Россия задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери.
Наемники из Африки не были готовы к такой войне. Рашисты посылают негров в передовые загоны, зная, что большинство с них не вернуться со штурмов.
Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 негров исполнили свой традиционный военный танец.
Есть данные о том, что в Харьковской области присутствуют и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.
PS. Не відповідайте мені свинячою, мені важко перемикатися.
«Ладно, давайте вам расскажу честный украинский сценарий прекращения войны. Фиксация границ по линии фронта, никакого НАТО и ЕС, помощь по формуле Хааса на основе двухсторонних договоров о чем сказал Блинкен в КПИ, привязка финансовой помощи к осуществлению глубоких реформ, который коррупционный свинарник превратят в что-то подобное хотя бы до Албании. Если свинарник придет в себя и почистится от дерьма, то через 10-15-20 лет забрезжит перспектива членства, если к тому моменту сохранятся НАТО и ЕС.
Если свинарник будет продолжать существовние дальше в формате Второй республики, то через несколько лет оклемавшаяся Россия нанесет контрольный выстрел по банкроту. К тому моменту, население с остатками мозгов и инстинктом самосохранения разбежится в более благоразумные локации, потому разложившийся труп падет быстро к радости всех окружающих, уставших следить за безумной агонией.
Вот как будет. Или так, или так. Ну можно еще пофантазировать о границах 1991 года, только надо помнить, что каждый день фантазий будет обходиться в конкретные человеческие жизни. Скорость прозрения будет стоить от нескольких десятков до нескольких сот тысяч человек. Доклад окончен.»
А что? Про свинарник точнее не скажешь. Вся сегодняшняя власть в Украине заинтересована проиграть войну, ведь тогда никто не спросит о разворованных миллиардах, о тотальной коррупции и беззаконии во всех сферах жизни. И власти наплевать на миллионы обездоленных наших граждан, на то, что разрушена инфраструктура и жилой фонд; что люди потеряли нажитое и будущее, свое и своих детей.
Ні?
А чому?