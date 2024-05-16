УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7612 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 180 31

Наша допомога Україні не обов’язково зупинятиме росіян,- голова Військового комітету НАТО Бауер

Наша допомога Україні не обов’язково зупиняє росіян,- голова Військового комітету НАТО Бауер

Росія навряд чи буде стримуватися від наступальних дій, навіть якщо допомога Україні від союзників буде надходити в необхідних кількостях та без затримок.

Таку думку висловив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив адмірал, "важливо розуміти та пояснювати, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам щось зробити".

"Що ми можемо зробити - то це переконатися, що українські Збройні Сили максимально підготовлені і мають належне обладнання та боєприпаси, щоб протистояти будь-якому наступу росіян. Те, що ми робимо і як ми допомагаємо українцям, не обов'язково зупиняє росіян", - сказав Бауер.

Читайте також: ЗСУ продемонстрували здатність досягати успіхів на полі бою, підтримка України зараз є вкрай важливою, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Він також сказав, що стримування російських військ "вже в минулому", оскільки РФ вже здійснила повномасштабне вторгнення в Україну і воно триває вже 813-й день.

Адмірал переконаний, що росіяни продовжуватимуть свою загарбницьку війну, оскільки не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Україна натомість, за його словами, повинна продовжувати чинити опір країні-агресорці.

До слова, командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну, попри суттєве загострення на прикордонні Харківщини.

Читайте також: Росіяни досягли певного прогресу на фронті, але досить обмеженого і все ще не стратегічного, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Автор: 

НАТО (6422) допомога (8291) росія (64923) Бауер Роб (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Звісно, така ,,допомога" не зупиняє...
показати весь коментар
16.05.2024 23:40
+7
Менше пИсдіть, більше давайте зброї, тоді побачимо
показати весь коментар
16.05.2024 23:43
+6
Україна натомість, за його словами, повинна продовжувати чинити опір Джерело:
А вони , тим часом , з кацапчегами продовжуть торгувати ...
показати весь коментар
16.05.2024 23:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна натомість, за його словами, повинна продовжувати чинити опір Джерело:
А вони , тим часом , з кацапчегами продовжуть торгувати ...
показати весь коментар
16.05.2024 23:34 Відповісти
7 серпня 2023
Розслідування: Україна продає РФ титанову сировину для виробництва літаків та ракет
показати весь коментар
16.05.2024 23:57 Відповісти
Транзит кацапського газу , через Україну , йде весь час
показати весь коментар
17.05.2024 01:00 Відповісти
Кацапский газ- виконання міжнародних домовленостей, за невиконання яких Україна понесе багатоміліардні збитки.
Торгівля титановою сировино- співпраця з ворогом. Держзрада.
показати весь коментар
17.05.2024 09:27 Відповісти
За невиконання чогось під час війни провину несе агресор !
показати весь коментар
17.05.2024 12:29 Відповісти
По якому праву Європа купує газ в країни терориста?
показати весь коментар
19.05.2024 00:02 Відповісти
В наступлении на Харьковскую область задействован Африканский Корпус наёмников.

Агенты движения «АТЕШ» из штабов 44 АК сообщают, что Россия задействует африканский корпус в наступлении на Харьковскую область. Они уже несут огромные потери.

Наемники из Африки не были готовы к такой войне. Рашисты посылают негров в передовые загоны, зная, что большинство с них не вернуться со штурмов.

Всю подготовку этого корпуса мы могли видеть на параде, где 20 негров исполнили свой традиционный военный танец.

Есть данные о том, что в Харьковской области присутствуют и наемники, которые уже воевали в Мали и Ливии.
показати весь коментар
16.05.2024 23:40 Відповісти
Сподіваюсь, таке лайно навіть в обмінному фонді непотрібно.
показати весь коментар
16.05.2024 23:47 Відповісти
Парочку "екземплярів" для колекції варто підібрати.
показати весь коментар
17.05.2024 04:09 Відповісти
Звісно, така ,,допомога" не зупиняє...
показати весь коментар
16.05.2024 23:40 Відповісти
3 Хаймерси німці докупили - НАТО 3 дні гуділо... А їх 30 треба, та постійно додавати...
показати весь коментар
16.05.2024 23:46 Відповісти
Менше пИсдіть, більше давайте зброї, тоді побачимо
показати весь коментар
16.05.2024 23:43 Відповісти
Потрібно переходити від опору піхотою на опір артилерію - ствольною та реактивною. Німці нам 3 Хаймерси терміново купили. Так кожна країна ЄС плюс Канада, Австралія, Південна Корея та Японія мають по 3 Хаймерси в США замовити - підсилити всі бригади. І щоб снарядів було не шкода - випалювати все, що можна.
показати весь коментар
16.05.2024 23:45 Відповісти
Головна проблема каби і заборона бити аеродроми на кацапщині.
показати весь коментар
16.05.2024 23:50 Відповісти
Казковий!
показати весь коментар
16.05.2024 23:46 Відповісти
цікаве зізнання...
показати весь коментар
16.05.2024 23:49 Відповісти
очі б мої цього не бачили....
показати весь коментар
17.05.2024 00:00 Відповісти
Звичайно що це неправда, зупиняє і вибиває їх з нашої території! Піднісши втрати ворога до 3-4 тис. чол. за добу за місяць-два увесь їхній фронт рухне і Україна зможе звільнити усю свою територію в кордонах 1991 року!
показати весь коментар
17.05.2024 00:04 Відповісти
500 ракет ATACMS,500 ракет AGM 158 і сотні сотні інших ракет і тисячі бомб і дозвіл бити ними по москальській території,могли би багато чого змінити.
показати весь коментар
17.05.2024 00:15 Відповісти
Почему вы уверены, что наша украинская власть хочет победить в этой войне?
показати весь коментар
17.05.2024 00:23 Відповісти
ЗСУ бажають перемогти, а вони важливіші, ніж влада.
PS. Не відповідайте мені свинячою, мені важко перемикатися.
показати весь коментар
17.05.2024 01:29 Відповісти
Где-то на канале телеграмм:

«Ладно, давайте вам расскажу честный украинский сценарий прекращения войны. Фиксация границ по линии фронта, никакого НАТО и ЕС, помощь по формуле Хааса на основе двухсторонних договоров о чем сказал Блинкен в КПИ, привязка финансовой помощи к осуществлению глубоких реформ, который коррупционный свинарник превратят в что-то подобное хотя бы до Албании. Если свинарник придет в себя и почистится от дерьма, то через 10-15-20 лет забрезжит перспектива членства, если к тому моменту сохранятся НАТО и ЕС.

Если свинарник будет продолжать существовние дальше в формате Второй республики, то через несколько лет оклемавшаяся Россия нанесет контрольный выстрел по банкроту. К тому моменту, население с остатками мозгов и инстинктом самосохранения разбежится в более благоразумные локации, потому разложившийся труп падет быстро к радости всех окружающих, уставших следить за безумной агонией.

Вот как будет. Или так, или так. Ну можно еще пофантазировать о границах 1991 года, только надо помнить, что каждый день фантазий будет обходиться в конкретные человеческие жизни. Скорость прозрения будет стоить от нескольких десятков до нескольких сот тысяч человек. Доклад окончен.»
А что? Про свинарник точнее не скажешь. Вся сегодняшняя власть в Украине заинтересована проиграть войну, ведь тогда никто не спросит о разворованных миллиардах, о тотальной коррупции и беззаконии во всех сферах жизни. И власти наплевать на миллионы обездоленных наших граждан, на то, что разрушена инфраструктура и жилой фонд; что люди потеряли нажитое и будущее, свое и своих детей.
показати весь коментар
17.05.2024 00:21 Відповісти
А хтось бачив офіційно підготоване парафійоване парламентом звернення про допомогу до нато, країн Будапештської бамажки?
Ні?
А чому?
показати весь коментар
17.05.2024 01:45 Відповісти
Оце мені цікаво - звідки взялася ця, типа, інформація? На сайті НАТО от НІХЄРА подібного немає у стенограмі!!!!!!!! Разів п'ять перечитав - ніц немає! От нахєра ця срана єврапєйская правда пише бздуру БЕЗ ПОСИЛАННЯ на джерело?????? Я припинив читати цю довбану УП років 5-8 тому. І це ще одне підтвердження, що пішли вони *****, ці кремлівські порношлюхи в укроправді! Вкрали головний слоган у тьоткі з касой: Фсьо прапала!!!!
показати весь коментар
17.05.2024 01:48 Відповісти
Разумные слова! Разделяю Ваше мнение. Для меня УП закончилась со времен публикацийСерЛеща. Несколько фактов его заангажированности и зависимости о владельца футбольного клуба, его абсолютной управляемости подтвердили: независимой и объективной прессы в Украине нет! Журнашлюхи с честью носят звание второй древней профессии.
показати весь коментар
17.05.2024 12:53 Відповісти
Єдиний спосіб перемогти окупантів це їх враження та винищення в більших масштабах. Це єдине чим мають займатися всі українці та їх партнери. Інваліди та мертві не наступають... Так просто звучить, а от досягти важко. Особливо коли при владі некомпетентна банда зелених придурків.
показати весь коментар
17.05.2024 04:15 Відповісти
Зеленая мразь во главе с хриптой крысой некомпетентны во всем, кроме управляемого демонтажа государства Украина и фантастических способностей грабить бюджет и выводить деньги за границу.
показати весь коментар
17.05.2024 12:55 Відповісти
Таких вже тут було багато. Хвилями проходили. Але ми досі тут. Ці теж закінчаться. Ми їм допоможемо "зникнути".
показати весь коментар
17.05.2024 15:50 Відповісти
 
 