Наша допомога Україні не обов’язково зупинятиме росіян,- голова Військового комітету НАТО Бауер

Росія навряд чи буде стримуватися від наступальних дій, навіть якщо допомога Україні від союзників буде надходити в необхідних кількостях та без затримок.

Таку думку висловив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначив адмірал, "важливо розуміти та пояснювати, що все, що ми робимо, не обов'язково завадить росіянам щось зробити".

"Що ми можемо зробити - то це переконатися, що українські Збройні Сили максимально підготовлені і мають належне обладнання та боєприпаси, щоб протистояти будь-якому наступу росіян. Те, що ми робимо і як ми допомагаємо українцям, не обов'язково зупиняє росіян", - сказав Бауер.

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Він також сказав, що стримування російських військ "вже в минулому", оскільки РФ вже здійснила повномасштабне вторгнення в Україну і воно триває вже 813-й день.

Адмірал переконаний, що росіяни продовжуватимуть свою загарбницьку війну, оскільки не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей. Україна натомість, за його словами, повинна продовжувати чинити опір країні-агресорці.

До слова, командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що наразі важко говорити про початок раніше анонсованого літнього наступу військ РФ на Україну, попри суттєве загострення на прикордонні Харківщини.

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