Росіяни досягли певного прогресу на фронті, але досить обмеженого і все ще не стратегічного, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Російська окупаційна армія досягла певного прогресу на фронті, але він не носить стратегічного характеру.

Таку думку в ефірі нідерландського VRT Canvas висловив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер, інформує Цензор.НЕТ.

"Для України ще не пізно. Росіяни досягли прогресу, але досить обмеженого і все ще не стратегічного", - сказав адмірал.

Він констатував, що відсутність західної підтримки негативно вплинула на український фронт. Також Бауер зауважив, що запаси зброї у союзників не безкінечні, а отже, потрібно "натиснути на оборонну промисловість".

"Ймовірно, знадобиться щонайменше рік для того, щоб дійсно досягти більшого виробництва на Заході. Нам доведеться подолати цей період, щоб Україна могла підготуватися до наступного контрнаступу. Але це буде нелегко. На окупованій частині України перебуває 450 тисяч росіян", - підкреслив Бауер.

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За словами нідерландського адмірала, НАТО наразі не має військ в Україні і не планує цього робити. Він також закликав співвітчизників готуватися до того, що ще принаймні 15 років у світі "буде дуже неспокійно".