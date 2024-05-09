Россияне достигли определенного прогресса на фронте, но достаточно ограниченного и все еще не стратегического, - глава Военного комитета НАТО Бауэр
Российская оккупационная армия достигла определенного прогресса на фронте, но он не имеет стратегического характера.
Такое мнение в эфире нидерландского VRT Canvas высказал председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, информирует Цензор.НЕТ.
"Для Украины еще не поздно. Россияне достигли прогресса, но довольно ограниченного и все еще не стратегического", - сказал адмирал.
Он констатировал, что отсутствие западной поддержки негативно повлияло на украинский фронт. Также Бауэр отметил, что запасы оружия у союзников не бесконечны, а значит, нужно "надавить на оборонную промышленность".
"Вероятно, понадобится минимум год для того, чтобы действительно достичь большего производства на Западе. Нам придется преодолеть этот период, чтобы Украина могла подготовиться к следующему контрнаступлению. Но это будет нелегко. На оккупированной части Украины находится 450 тысяч россиян", - подчеркнул Бауэр.
По словам нидерландского адмирала, НАТО пока не имеет войск в Украине и не планирует этого делать. Он также призвал соотечественников готовиться к тому, что еще по крайней мере 15 лет в мире "будет очень неспокойно".
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Адже рашисти не те що стратегічного, але й оперативного успіху не мали. Лише тактичні.