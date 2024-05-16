На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. Боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, - Генштаб

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. В течение текущих суток произошло 87 боевых столкновений. Противник использует свое преимущество в живой силе и технике для усиления давления на позиции Сил обороны. Украинские защитники отражают атаки оккупантов, наносят врагу максимальные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении количество вражеских атак возросло до 10. В основном, боевые действия ведутся в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Несмотря на потери личного состава и военной техники, враг при поддержке авиации пытается давить на нашу оборону. Оккупанты нанесли 32 авиационных удара с применением 38 КАБов, осуществили 181 артиллерийский обстрел. Подразделения Сил обороны держат удар и не дают захватчикам продвинуться в глубину нашей территории.

На Купянском направлении российские оккупационные войска продолжают атаковать в районах Синьковки, Ивановки и Берестового. Еще одно боевое столкновение добавилось возле Мясожаровки.

На Лиманском направлении оккупанты восемь раз пытались прорвать оборону наших защитников.

На Сиверском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар рядом со Спирным.

Самой горячей в настоящее время остается ситуация на Покровском направлении. Количество боевых столкновений возросло до 35. В то же время, украинские воины своими решительными действиями продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе, технике и сдерживают противника.

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На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 12 вражеских атак. Оккупанты сосредотачивают свои усилия в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки. Под ударом вражеской авиации оказалась Елизаветовка.

На Времовском направлении с начала текущих суток противник нарастил количество боевых столкновений до восьми. В частности, бои велись возле Старомайорского, Никольского и Урожайного.

На Приднепровском направлении агрессор сегодня также восемь раз атаковал украинских защитников около Крынок - успеха не имел, информация о потерях оккупантов уточняется.

На Краматорском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях значительных изменений в обстановке не произошло.

В течение суток авиация и ракетные войска Сил обороны нанесли поражение по 12 районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления, двум артиллерийским средствам, пункту управления БПЛА российских оккупантов.

Наши воины адекватно реагируют на действия захватчиков, действуют решительно, принимают необходимые меры для стабилизации обстановки.

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