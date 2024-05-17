Враг на Харьковщине расширил зону активных боевых действий почти на 70 км. Основные усилия сосредоточил на направлении Стрилечая - Липцы и на захвате Волчанска, - Сырский

Российская армия пытается заставить ВСУ привлечь дополнительное количество бригад из состава резерва. Основные усилия противника сосредоточены на направлении Стрилечая-Липцы и на захвате Волчанска на Харьковщине, с последующим выходом на Белый Колодязь и развертыванием наступления в тыл наших войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей Facebook-странице главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"В связи с осложнением ситуации на востоке Украины несколько дней подряд работаю в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине. Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрилечая - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодязю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

Также читайте: Ситуация на фронте остается обостренной. На четырех направлениях продолжаются горячие бои, противник не оставляет попыток захватить Часов Яр, - Сырский

"С этой целью противником была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск противника "Север", в состав которой вошли боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов.

Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, но ему не удалось прорвать нашу оборону", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится, отметил Сырский.

"При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений", - подчеркнул он.

Также читайте: Идет бой в районе Старицы на Харьковщине, в Волчанске ситуация контролируемая, - Генштаб

Украина должна максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и метким огнем артиллерии.

"Именно этим вопросам, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа. Поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, который защищает Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны", - говорится в заметке.

Также Сырский объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении.

Читайте также: Силы обороны проводят зачистки на севере Волчанска, это не позволяет оккупантам закрепиться, - Генштаб

"Регулярно докладываю Президенту Украины о ситуации и ходе выполнения указанных задач. Ощутимо, что руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблемных вопросов.

Харьковчане и жители Харьковской области активно приобщаются и помогают Силам обороны всем, чем могут. Спасибо каждому и каждой из Сил обороны, харьковчанам отдельно и всем нашим гражданам в целом за отвагу и стойкость", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также: Украинские воины провели контратакующие меры в районе Волчанска, - Генштаб

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг значительно снизил активность на Харьковщине, сорваны его планы максимально вклиниться в городскую застройку Волчанска, - Генштаб