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Новости Война
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Враг на Харьковщине расширил зону активных боевых действий почти на 70 км. Основные усилия сосредоточил на направлении Стрилечая - Липцы и на захвате Волчанска, - Сырский

Олександр Сирський про ситуацію на фронті 17 травня

Российская армия пытается заставить ВСУ привлечь дополнительное количество бригад из состава резерва. Основные усилия противника сосредоточены на направлении Стрилечая-Липцы и на захвате Волчанска на Харьковщине, с последующим выходом на Белый Колодязь и развертыванием наступления в тыл наших войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на своей Facebook-странице главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"В связи с осложнением ситуации на востоке Украины несколько дней подряд работаю в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине. Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрилечая - Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодязю и развертыванием наступления в тыл украинских войск.

Также читайте: Ситуация на фронте остается обостренной. На четырех направлениях продолжаются горячие бои, противник не оставляет попыток захватить Часов Яр, - Сырский

"С этой целью противником была создана и значительно усилена оперативно-тактическая группировка войск противника "Север", в состав которой вошли боевые части 6-й армии, 11-го и 44-го армейских корпусов.

Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, но ему не удалось прорвать нашу оборону", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится, отметил Сырский.

"При таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл с разных направлений", - подчеркнул он.

Также читайте: Идет бой в районе Старицы на Харьковщине, в Волчанске ситуация контролируемая, - Генштаб

Украина должна максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и метким огнем артиллерии.

"Именно этим вопросам, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа. Поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, который защищает Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны", - говорится в заметке.

Также Сырский объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении.

Читайте также: Силы обороны проводят зачистки на севере Волчанска, это не позволяет оккупантам закрепиться, - Генштаб

"Регулярно докладываю Президенту Украины о ситуации и ходе выполнения указанных задач. Ощутимо, что руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблемных вопросов.

Харьковчане и жители Харьковской области активно приобщаются и помогают Силам обороны всем, чем могут. Спасибо каждому и каждой из Сил обороны, харьковчанам отдельно и всем нашим гражданам в целом за отвагу и стойкость", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также: Украинские воины провели контратакующие меры в районе Волчанска, - Генштаб

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг значительно снизил активность на Харьковщине, сорваны его планы максимально вклиниться в городскую застройку Волчанска, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19067) Харьковщина (5577) боевые действия (3946) Александр Сырский (567)


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Топ комментарии
+55
Как можно ставить командующим человека, у которого родители живут в стране-агрессоре? Я не утверждаю, что Сырский предатель, но он легко может стать объектом шантажа и провокации, доверия подчиненных ему не будет. А что если его родителей возьмут в заложники и начнут пытать, а ему в телеграм например скинут подобные видео? Родители какие бы ни были, все равно родители
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17.05.2024 12:11
+29
кар"єрист, лоялен, любить медальки, не конфліктен, керований, безініциативний.. Повністю влаштовує зермака і його помічника "шашлик"
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17.05.2024 12:27
+24
Сирський став заправським шпрехшталмейстером.
Копія чучела "верховного головнокомандувача".
Зелений цирк...
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17.05.2024 12:11
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Правила форума Совет форумчан
Как можно ставить командующим человека, у которого родители живут в стране-агрессоре? Я не утверждаю, что Сырский предатель, но он легко может стать объектом шантажа и провокации, доверия подчиненных ему не будет. А что если его родителей возьмут в заложники и начнут пытать, а ему в телеграм например скинут подобные видео? Родители какие бы ни были, все равно родители
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17.05.2024 12:11 Ответить
Так тому ж і поставили. Щоб не дуже сіпався. Оман рулить.
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17.05.2024 12:12 Ответить
кар"єрист, лоялен, любить медальки, не конфліктен, керований, безініциативний.. Повністю влаштовує зермака і його помічника "шашлик"
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17.05.2024 12:27 Ответить
в нього не тільки батьки в касапії, а й рідний брат там і навіть старший син від першого шлюбу....
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17.05.2024 12:50 Ответить
Дядько заручник. Могли б відразу з генштабу мордора виписати собі головнокомандувача
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17.05.2024 16:22 Ответить
На першому містс ,поставив би питаннє - як можно було усунути Залужного,коли тривають боєві дії з потужним ворогом?А потім оцінював би зроблену заміну президентом.На жаль - маємо те,що маємо.
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17.05.2024 12:55 Ответить
"Регулярно доповідаюПрезиденту...." Він забув сказати---"моєму президенту"",як це робив раніше.
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17.05.2024 13:14 Ответить
Мабуть йому хтось дорікнув, що не треба кожного разу підкреслювати, що той преЗЕдент - то його президент, а не українців.
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17.05.2024 14:13 Ответить
Майн фюрер
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17.05.2024 23:14 Ответить
Все набагато простіше... Сирський це ручний пудель Хомчака...
Хто такий Хомчак і на якій посаді його брат ув вс РФ ні для кого не секрет...
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17.05.2024 14:59 Ответить
На якій?
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17.05.2024 16:25 Ответить
да он по ходу и стал...
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17.05.2024 22:17 Ответить
Сирський став заправським шпрехшталмейстером.
Копія чучела "верховного головнокомандувача".
Зелений цирк...
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17.05.2024 12:11 Ответить
Куйня, Сирський впорається. Йому і резерви не потрібні для цього. Тож він після того як ЗЕлене ******* призначило його замість генерала Залужного заявив, шоб сподобатись віще зазначеному *******, шо йому не треба мобілізовувати 500 000.
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17.05.2024 12:12 Ответить
Поки шось обнадіиливого мало
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17.05.2024 12:14 Ответить
"Обнадійливим" було звільнення Залужного та 16 його генералів. А те, що зараз, то лише наслідки.
Але "мудрий наріт" все, як завжди, влаштовує і він мовчить, як риба об лід.
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17.05.2024 14:15 Ответить
чекайте!
зе!брехло, тільки но нагундосило, що не більше 10 км.
і що снарядів завались, скирдувати нема куди.
сирський тебе звільнять, як що будеш перебрехувати свого зе!лідора.
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17.05.2024 12:15 Ответить
Ну во первых читать надо научиться.зе говорил за продвижение вглубь.а расширился фронт в ширину от условного вовчанска до липенцов
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17.05.2024 12:39 Ответить
тобто, вглибину на 10 км, в ширину на 70 км?
приблизно, від києва до білої церкви.
це, як?
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17.05.2024 12:45 Ответить
глубина - это на сколько удалось врагу вторгнуться, а ширина фронта - это длина линии на которой идут бои
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17.05.2024 12:50 Ответить
що, ще? продовжуй.
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17.05.2024 12:52 Ответить
Я не знаю как еще объяснить понятней, ты не знаешь что такое длина, ширина, высота?
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17.05.2024 13:00 Ответить
костян, ти так, навіть, на миску щєй не зробиш.
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17.05.2024 13:03 Ответить
Це 700кв. км.
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17.05.2024 13:01 Ответить
то в глибину10 км.

А Сирський говорить про периметр новий .
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17.05.2024 14:44 Ответить
а зе!шмаркля каже про який? про старий?
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17.05.2024 14:45 Ответить
А Зеленьський на сусідній гілці розпинається, що "все стабілізовано і снарядів вистачає".
І що дивно, в головах зебілів, ці дві новини співіснують. Із перевісом, що " новини Зеленьського кращі"
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17.05.2024 12:17 Ответить
І це на тлі заяви що артснарядів для ЗСУ не бракує. Брехун на брехунові та брехуном поганяє. Зелені, ідіть вже, ідіть за кацапським крейсером!
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17.05.2024 12:19 Ответить
Так у нас уся країна - країна брехні. Влада бреше народові, народ - владі. Брехня від усіх держ установ, на усіх рівнях. Тяжьолоє наслєдіє совкового рєжима.
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17.05.2024 12:52 Ответить
А "народ" владі як саме бреше?
І коли це зе-влада почала народ "слухати"?
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17.05.2024 14:18 Ответить
Сирський, ти - "генерал наступу" чи "капітан очевидність"?
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17.05.2024 12:24 Ответить
Ніт, просто "насрано"
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17.05.2024 12:27 Ответить
Та якого там "наступу"? Сирський - це генерал-провал. Саме для того і призначений єрмаком на посаду.
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17.05.2024 14:20 Ответить
Генерал здачей, котловодець одним словом
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18.05.2024 01:35 Ответить
Зеленський: Головне на сьогодні - нашими Силами оборони ситуація стабілізована… На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування - 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування - і не було.
Сирський: У зв'язку з ускладненням ситуації на сході України декілька днів поспіль працюю у частинах, які ведуть бойові дії на .

Вони один одного в очі бачать? Чи тексти Вові пишуть навмання?
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17.05.2024 12:27 Ответить
ні, їм пишуть тексти різні спічрайтери. Що і призводить до таких протиріч
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17.05.2024 12:51 Ответить
Прочвякал Тваражок і хряпнул рюмашку...
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17.05.2024 12:29 Ответить
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17.05.2024 12:37 Ответить
Це не наступ. Кацапи створять буферну зону 20-30 км и все. Сирський це добре розуміє.
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17.05.2024 12:38 Ответить
Відправити Від Гоптівки (кордон) до Харкова 20 км. Це по околицям Харкова та б/зона? Забібісь!
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17.05.2024 13:02 Ответить
20-30 км - це щоб Харків зі ствольної артилерії квадратами руйнувати. Ось тобі "і все".
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17.05.2024 14:07 Ответить
Тобто: сирському подобається ідея створення на території України "санітарного кордону"???
Не спадало на думку, що це - дещо сумнівний спосіб виправдовування улюбленця єрмака?
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17.05.2024 14:25 Ответить
зеленский судорожно пытается оттянук рейтинги Залужного на Сырского, а них...я не выходит и не выйдет!
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17.05.2024 12:41 Ответить
Та да, сову на глобус.
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17.05.2024 13:00 Ответить
Західні Партнери, так і попереджали, отого СРАТЬєха із його великорозумним оточенням…
Так і йде усе, з 2019 року…
Співпадіння…
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17.05.2024 12:43 Ответить
Завдання генерала Сирського в найближчий час - це зменшити зону бойових дій знищивши ворога на ділянках де це можливо зробити легше всього!
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17.05.2024 12:44 Ответить
А найефективнішим способом досягнення цього "завдання" є зменшення неокупованої території. Менше площа України - менша протяжність кордонів з рф.
Я правильно зрозумів?
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17.05.2024 14:28 Ответить
Зменшення окупованої території!
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17.05.2024 15:03 Ответить
Як там генерал Залужний себе почуває? Може вже відпочив та може повернутись? Бо цей алкаш нам навоює.
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17.05.2024 12:49 Ответить
Просерский-Харьковский. Что дальше?
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17.05.2024 12:59 Ответить
Доречі,погляд у нього,як ***** - рибний(
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17.05.2024 13:32 Ответить
Московит звичайний угро-фінський.
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17.05.2024 14:29 Ответить
А що ти зробив, аби рашисти отой фронт не розширили, а навпаки,- звузили? Мовчиш про це? З твоїм "воцарєнієм" на посаду головкома ЗСУ лише огрібають та відступають!
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17.05.2024 13:40 Ответить
Піздюк... І хвата ж совісті. Кацап є кацап, навіть будучи головкомом ЗСУ.
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17.05.2024 13:44 Ответить
Пошана Генералу Сирському ! Це велика удача України що в такий важкий момент саме він очолює військо . Щиро дякую пану Сирському за професійне керівництво військами .Бажаю перемоги всім нам.
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17.05.2024 13:47 Ответить
???
На сарказм не тягне.
На адекватність - тим більше.
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17.05.2024 14:30 Ответить
твій обсирський перемагає нажаль Україну і керує за вказівками Параші, йди сци в очі найвеличному брехуну
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17.05.2024 14:51 Ответить
Як так? Зеля каже, що снарядів повно. І що резерви є та мобілізація не потрібна. І що все залито бетоном на -5 поверхів. То чому втрачаємо?

А знаєте ще що цікаво, математика. Воєнкомати "дають" прибризно по 10-20тис людей у місяць. Йде 52-й місяць війни...
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17.05.2024 14:00 Ответить
Господа вы не правы, и не надо сидя на теплом диване писать гадости о командующем, и о русских,которые живут в нашей стране. Предателей полно среди этничных украинцев. Вам пример Оксана Марченко и ее супруг и Ани Лорак и Повалий писать можно долго. Поэтому голословно не обижайте граждан нашей страны. Потому, что можно докатиться до рассизма.
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17.05.2024 14:17 Ответить
А якщо не голослівно, то сирський здав все, що мав захищати. І це починаючи ще з часів Порошенка. Щоправда за Порошенка він не був головкомом, тому й шкоди було менше.
І так. Національність тут вирішальної ролі не грає.
А от сім,я на параші - цілком ймовірно.
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17.05.2024 14:35 Ответить
А что такоє "полно", мадам?
Чєтирє чілавека, із которих двє пєвічкі, ето "полно"?
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17.05.2024 14:44 Ответить
Вчера у них на это сил не было. А сегодня появились.
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17.05.2024 14:28 Ответить
А от куди поділися сили України - питання риторичне. 5 років царювання зе-зрадників не минули без наслідків.
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17.05.2024 14:37 Ответить
А тебе ж, Ємєля, попереджали...
І що?
Знов "про..*****"? Каманди нєбила?
Чи навпаки, #всьопаплану?
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17.05.2024 14:41 Ответить
Краще розкажіть як ви проспали такий масштабний наступ.
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17.05.2024 15:08 Ответить
Новый главнокомандуюший идеално справляется с ролью которую ему подобрал бубосик- мальчик для битья...Ви видели что новость про очередное втраченое село разповидает именно сырский а не бубосик, который не при чėм...Я впевненный что всё ето месть и саботаж Залужного, который скрылся в Лондоне, в место того чтобы пополнить ряды бесстрашного батальона Монако, а про Романа Червинского вообще молчу...спрятался за гратами так што выследить в каком СИЗО содержиться невозможно...Всё в Украине идёт по плану...усиленными темпами идёт мобилизация под лозунгом садись в общественный транспорт получиш приз лопату, калаш и...бесплатную доставку в окопы с наказом тримайтесь если не хотите чтобы приехала комиссия разбираться почему сдали позиции ворогу который всего то перевышает несколько раз в живой силе, технике и снарядах... То что необорудовали себе укрепления сами и виноваты...надо было ночью сп**здить деревину, арматуру и бетон и тогда всё было бы гаразд...Чего чего, заикаетесь про какие то дроны? Вы что с дуба рухнули? Чем ето на кухнях занимаетесь, в место того чтобы собирать дроны? А бабла в бюджете на такие пустяки нет, потому что бабло идёт на забудову, выбудову, дороги и т.т и т.п. Но вы не падаийте духом, смотрите единый гавномарафон и скоро узнаете про украинский наступ...если не до Днипра, то может до Кривого рога?
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17.05.2024 15:28 Ответить
Ми за контранаступ пройшли на 16 км, а кацапы на 70 км. Якось так
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17.05.2024 15:51 Ответить
10 км на Харківщині, а на сході Доннечині десь так
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17.05.2024 16:44 Ответить
Пропустили як спочатку на півдні. Звичайні еспешки не призначені і не здатні стримати ворожий наступ, лише підготовлені укріплення, мінування, професійні, злагоджені воєнізовані з'єднання з відповідною зброєю
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18.05.2024 01:57 Ответить
Если орки на протяжении следующей недели и дальше будут растягивать фронт, то прямое наступление на Харьков, что называется "в лоб" очень даже возможно. Об этом заявили на недавнем брифинге в Пентагоне. Они наверное хотят распылить силы ЗСУ, а потом железным кулаком ударить сразу в двух местах: Харьков, Сумы.
Пока туда, сюда в Генштабе ЗСУ, организация, переброска,-уже будет поздно. В Харькове могут начаться уличные бои.
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17.05.2024 15:59 Ответить
Десь так
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17.05.2024 16:45 Ответить
Поки зільц фюрер буде дарувати ворогу ініціативу і підігруватиме йому на фронті все буде йти за ворожими планами
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18.05.2024 02:30 Ответить
Головне щоб Бубочка з Дєрьмаком не почав керувати фронтом. Тоді була б точно катастрофа після того як обезброїли країну та довели до війни.
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17.05.2024 17:04 Ответить
Пердопустили до керівництва!!!! Воно зараз просере все , що тільки можна буде....головне, що оманський віслюк прибрав конкурента. Але все буде з точністю навпаки...Залужний наш президент!!!!
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17.05.2024 17:10 Ответить
Оман! Зливають Україну!
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17.05.2024 17:59 Ответить
Как по мне так всё предельно понятно, фронт растягивают а где тонко там и рвётся, тонко в том смысле что в расположении должно быть к примеру 300 бойцов а находится 30, туда срочно перебрасывают солдат с другого направления тем самым ослабляя свою позицию, замкнутый круг, ещё надо учитывать что во время движения техника с военнослужащими более заметна.
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17.05.2024 18:37 Ответить
Сирського треба гнати в шию.
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17.05.2024 19:41 Ответить
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17.05.2024 20:07 Ответить
Робоча мова ОП російська,тому їм Сирського легше зрозуміти...
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17.05.2024 20:37 Ответить
Високоточна зброя, надана Сполученими Штатами, була глушена російськими засобами радіоелектронної боротьби, що стало причиною просування російських військових. https://www.yahoo.com/news/ukraine-war-exposed-serious-flaws-135616999.html
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17.05.2024 21:49 Ответить
Когда на стадионе Зеля брякнул "Я ваш приговор", он обращался ко всем украинцам и теперь стало понятно, это была не шутка.
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17.05.2024 22:12 Ответить
Це він адресував порошенку тільки щоб за нього проголосували, але вироком так і не став для колеги по цеху
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18.05.2024 02:35 Ответить
Чому його речником не призначили,а командувачем?(Чому ніде нема думки щодо ситуації від Залужного?(
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18.05.2024 06:59 Ответить
Схоже на те ,шо оманський договорняк ,таки має місце ,при чому, хтось рулить з далеку ...треть'їм зрозуміло, шо умовою було звільнити Залужного та всіх його генералів , а кремль забов'язався звільнити свій ген штаб, на чолі з шойгу...хтось керує цім процесом . 🤡 це ганьба в український історії ...але це сильний фсбешник у парі з дерьмаком ...таки да, українці: ви себе зробили самі, надра України поділять , між китаєм та московією, а де ми будемо покаже час
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18.05.2024 08:06 Ответить
Одного не пойму , накуя было увольнять Залужного ? Больше не куй писал..
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20.05.2024 15:19 Ответить
 
 