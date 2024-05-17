Силы обороны проводят зачистки на севере Волчанска, это не позволяет оккупантам закрепиться, - Генштаб

За прошедшие сутки на Харьковском напраавлении произошло 11 боестолкновений. В частности, бои шли в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий.

"Сейчас Силы обороны проводят зачистки на севере Волчанска, противник не имеет возможности закрепиться", - отметил спикер Генштаба.

Силы обороны Украины били по российской армии из артиллерии и дронов. Только за сутки потери россиян там составляют 320 человек. Кроме этого, враг потерял также 43 единицы вооружения и военной техники.

А на купянском направлении россияне совершили 10 атак на позиции ВСУ.

Лыховий также отметил, что на Купянском направлении россияне совершили десять атак на позиции ВСУ. Там произошло 141 боевое столкновение.

Напомним, начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов 16 мая сообщил, что украинские военные остановили активное продвижение врага на Харьковщине, однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.

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