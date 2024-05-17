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Новини
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Сили оборони проводять зачистки на півночі Вовчанська, це не дає змоги окупантам закріпитися, - Генштаб

Бойові дії на півдні

Минулої доби на Харківському відбулося 11 боєзіткнень. Зокрема, бої точилися в районах населених пунктах Липці, Стариця та Вовчанськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

"Зараз Сили оборони проводять зачистки на півночі Вовчанська, противник не має змоги закріпитися", - зазначив речник Генштабу.

Сили оборони України били по російській армії з артилерії та дронів. Лише за добу втрати росіян там становлять 320 осіб. Окрім цього, ворог втратив також 43 одиниці озброєння та військової техніки.

А на куп'янському напрямку росіяни здійснили 10 атак на позиції ЗСУ.

Лиховій також зазначив, що на Куп’янському напрямку росіяни здійснили десять атак на позиції ЗСУ. Там відбулося 141 бойове зіткнення.

Нагадаємо, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 16 травня повідомив, що українські військові зупинили активне просування ворога на Харківщині, проте стабілізувати лінію фронту поки не вдалося.

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Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (413) Лиховій Дмитро (74)


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Вовчанськ тепер - сіра зона, принаймні північна частина за рікою.
Головне - не дати русні закріпитись і накопичуватись в забудові.
Великою допомогою будуть дрони.
Вони знищують логістику. Без логістики немає руху уперед.
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17.05.2024 10:36 Відповісти
Розкуйтеся, братайтеся!
У чужому краю
Не шукайте, не питайте
Того, що немає
І на небі, а не тільки
На чужому полі.
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17.05.2024 10:38 Відповісти
дустом их , дустом !
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17.05.2024 10:53 Відповісти
 
 