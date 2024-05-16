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Новини Війна
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Британська розвідка попереджала Україну про російський наступ на Харківщину, - The Guardian

українські військові

Британська військова розвідка попереджала керівництво України про російський наступ на Харківську область.

Про це пише The Guardian з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, оборонні рубежі ЗСУ у Харківській області "були тонкі або їх зовсім не було". Коли від 5 до 10 тисяч російських окупантів перетнули кордон у двох ключових точках, атаку не вдалося швидко відбити.

"Той факт, що російські війська змогли просунутись приблизно на 6,4 км в кількох точках за п’ять днів, змушує серйозно замислитись про здатність Києва захищатися", — йдеться в матеріалі.

The Guardian зазначає, що до середини тижня бої дійшли до Вовчанська та сіл на північ від Липців. Ймовірна найближча мета загарбників — досягти дальності дії російської 152-мм гаубиці (близько 24 км), щоб обстрілювати Харків.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: Ситуація на Харківщині контрольована, але напрямок залишається складним

Автор: 

розвідка (3855) Харківщина (6054) Вовчанськ (413)


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Топ коментарі
+56
И что ? Помнится в 2022 году разведки многих стран мира предупреждали , величайшего лидера современности , о готовящемся нападении , и что ? Оно НЕВМЕНЯЕМОЕ .
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16.05.2024 22:32
+51
та лідору пох. в нього шашлики....а в сирунського похмілля.
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16.05.2024 22:30
+36
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16.05.2024 23:01
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та лідору пох. в нього шашлики....а в сирунського похмілля.
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16.05.2024 22:30 Відповісти
та все ж, є добрі новини



Новомихайловка: разгром колонны РФ. ВСУ вскрывают танки-сараи

https://republic.com.ua/article/harkivska-ova-zaplatila-pidstavnim-firmam-sotni-miljoniv-griven-za-budivnicztvo-fortifikaczij.html
https://www.youtube.com/watch?v=KDaEYqZEDrE
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17.05.2024 00:27 Відповісти
Оманські угоди не скасовані.
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17.05.2024 01:04 Відповісти
Ой, та не смішіть Сєрлєща! Сказав же «були оборонні споруди».
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16.05.2024 22:31 Відповісти
дітородний орган самки синього кита вміщує 6 дорослих людей. і це друга найбільша 3.14 зда після сірожи лєщенка
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16.05.2024 22:39 Відповісти
І вапще, Байдєн більше винуватий...
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16.05.2024 23:14 Відповісти
И что ? Помнится в 2022 году разведки многих стран мира предупреждали , величайшего лидера современности , о готовящемся нападении , и что ? Оно НЕВМЕНЯЕМОЕ .
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16.05.2024 22:32 Відповісти
Це хибна думка що він не вміняємий. Він ВСЕ прекрасно розуміє бо він, подонок, пообіцяв це кремлядям ще в Ізраїлі на хаті кАломойця і підтвердив це в Омані. Це ж і була його роль у всьому цьому "проєкті", як проговорилась його "скумбрія по 8".
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16.05.2024 22:52 Відповісти
Буратіно-Вирок, робочі погоняля НЕЛОХ, НЕТРЯПКАЯКАСЬ... далі буде?
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17.05.2024 00:30 Відповісти
Оманські договорняки ніхто не відміняв.
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16.05.2024 22:36 Відповісти
Як я розумію, основне досягнення британської розвідки не в попередженні про наступ рашистів в Харківській області (про цей наступ казав навіть зеленський), а в тому, що вона тикала мордами зеленських генералів: "Та у вас же укріплень на Харківщині нема ні хріна!" І останнє повністю суперечило бравурним відосикам зеленського, де він ставив харківську область до прикладу всім іншим.
Але зеленський мабуть просто мав на увазі приклад масштабного розкрадання на будівництві оборонних споруд ("От би всі так!").
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16.05.2024 22:39 Відповісти
У півтораметрового нарциса - зухвала самовпевненість і впертість - під два метри!
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16.05.2024 22:41 Відповісти
Дежавю якесь.

Захід попереджає, а ЗЄ зливає. Колись таке вже було...

І я не вірю у збіги.
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16.05.2024 22:42 Відповісти
нескінчений день сурка... попереджали, про*бали, відступали, втратили
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16.05.2024 22:42 Відповісти
Ще одні ,, експерти" повилазили! Мабуть теж кацапня грошей відвалила!!
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16.05.2024 22:43 Відповісти
Прихильниця серлєща мабуть та "золотого доща" в очі від гундосика?
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16.05.2024 22:45 Відповісти
" Ми живемо в страшний час Іуди,
який не покається.
Він регоче над нашим горем,
упивається своєю зрадою і нашою бідою.

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16.05.2024 22:45 Відповісти
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16.05.2024 23:00 Відповісти
Воно невміняєме, та не підлягає навчанню. Це ще Андрій Богдан так казав.
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16.05.2024 22:45 Відповісти
Хвилююся, хоч вчасно попередили? Асфальт накидать до Вовчанська встигли зелені гниди для рашистських танків?
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16.05.2024 22:45 Відповісти
А хлопці ціною свого життя рівняються ці пройоби. Ну, що, суки, зробили нас ще раз? А тепер від ТЦК ховаєтесь і відоси викладаєте як вас пакують?! Тварі їбані!!
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16.05.2024 22:47 Відповісти
Та це вже було.Попереджай не попереджай...
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16.05.2024 22:47 Відповісти
Roman Kuz

@Rom_Kuz

Створити Уряд національної єдності неможливо, доки ця інституція зайнята урядом національної зради.
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16.05.2024 22:51 Відповісти
Це ніякий не наступ, а локальні дії ворога які були куповані і з часом ворог буде вибитий з цієї території!
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16.05.2024 22:55 Відповісти
Ага. Вже третій рік це чуємо.
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16.05.2024 22:57 Відповісти
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16.05.2024 23:59 Відповісти
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16.05.2024 23:01 Відповісти
Наєва звільнили - найкращого генерала оборонних операцій.
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16.05.2024 23:03 Відповісти
І що?? Про початок війни теж знали і що?! Вирішили далі здавать Україну? ! Зеленський же розказував які гроші виділили, як будуються оборонні споруди і що, де вони?! Зараз те ж буде на Сумщині, здасть половину України а потім договір з кац,,,ми підпише
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16.05.2024 23:03 Відповісти
ну не половину, а як і обіцяв, зійдеться по середині, дніпра ((.
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16.05.2024 23:12 Відповісти
Так і зєльонській нє дрємал - відосікі постив регулярно, телемарафонив, возбухал проти "нерішучих" західних союзників і навіть не втік!
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16.05.2024 23:04 Відповісти
Таке попадалово з цім 🤡 для всях малоросів ...розх* ярив всі їх надії та їх хати , повбивав їх тисячами ...вони мряли про на скору здачу України ...а залишилися з зеленою потворою на одинці ...
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16.05.2024 23:06 Відповісти
Попереджали Зеленського і його ставку .Це не Україна і не керівництво України .
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16.05.2024 23:07 Відповісти
цікаво
А де супер дописувачі тут на цензорі
всякі ***************, які воюють за зеленопупенів
чого мовчите , зольДати ???
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16.05.2024 23:11 Відповісти
методички новые получают, пересменка
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16.05.2024 23:42 Відповісти
"красти треба так, щоб потім не було боляче за бесцільно втрачені роки війни!" (з лозунгів хазяїна оп-и та його прислужок)
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16.05.2024 23:19 Відповісти
Хтось знає де в Україні зараз ще будуються дороги?
То я так, щоб родичів вчасно попередити звідки тікати.
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16.05.2024 23:32 Відповісти
Київ-чернігів
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16.05.2024 23:47 Відповісти
Коротке резюме: "*****@лі, v5.0".
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16.05.2024 23:32 Відповісти
Вам не можна бити по росіянам!

Few moments later

А чого ви так погано захищаєтесь?!
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16.05.2024 23:35 Відповісти
Якщо відкинуть матюки, то це безумовно проблема комунікації між зовнішніми спеціалістами та незмінно низькою спроможністю користуватись здобутою інформацією теперішньої влади.
Це схоже на те, що кожний представник з підтримуючих країн усвідомлює хибність дій українських діячів. Але намагається дати змогу до виправлення, зміни мети.
Виходить це неважливо, бо різні погляди не можуть керуватись однаковим бажанням до спільних вчинків.
Якась приреченість, хай йому грець.
Погано, коли безвідповідальні люди уповноважені на вирішення дуже життєво необхідних рішень - а роблять дуже непоправні дії бо не можуть бути прикладом/опорою для інших.
Низькопробність в маленькій душі не здатна плекати великих пожертв.
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16.05.2024 23:37 Відповісти
Асфальт від Харкова до Вовчанська свіженький поклали,маржу в офшори сховали,новий відосік для бидломарафону записали,можна і в пін-понг пограти,а ввечері поніжитись,з Андрієм Борисовичем,в теплій ванночці Наташі Мосейчук,під музичку Кіркорова і Баскова,занюхавши цей важкий день двома дорожками аргентинської муки.
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17.05.2024 00:02 Відповісти
Сутність цієї пізд@@жі-біля нашого кордону рашисти готують наступ,збираються докупи,обстрілюють артилерією,кабами.В той час наші не можуть відповісти західною зброєю,ні калібром 155 ні Атакамс ні Хаймерс бо заборонено стріляти по тереторії мордору.
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17.05.2024 00:07 Відповісти
Знову цїй зеленїй потворї все розжували та в рота поклали, а йому навїть проковнути все готове ї то взападлу було. Нї нащо не спроможне....... То велика бїда та горе для всього народу мати такого правителя.......
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17.05.2024 00:29 Відповісти
Ну про это вся пресса писала месяца за два до этого. В том числе и касапская. Другое дело как к этому готовились наши клоуны квартальные. Наверное так же как и в 22ом году в Херсоне и Мариуполе.
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17.05.2024 01:42 Відповісти
Треба дати західним розвідкам пару годин щодня на телемарафоні,а ні,не вийде,там же зайнято більше важливою інформацією
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17.05.2024 01:55 Відповісти
Путин вещал о "буферной зоне" еще с начала рейда РДК. На какой планете живут Гардиан и Зеленский?
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17.05.2024 03:33 Відповісти
Якщо ми не зітремо цю погань - вона похоронить нас!
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17.05.2024 06:03 Відповісти
воно це і робить та доволі успішно
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17.05.2024 06:17 Відповісти
Та що там британська розвідка. Безтолковий ішак персонально їздив на екскурсію і йому сподобалось. А це "гарантія", що все ОК і готові до здачі.
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17.05.2024 07:32 Відповісти
Напишіть будь ласка , всі хто тут писав коментарі, ви за кого голосували в 2019 році ? Я впевнений , більшість з вас вибирали це непорозуміння та його шоблу. Більшість з вас ходили та втішилися своїм вибором. Ви вже забули. Я
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17.05.2024 08:21 Відповісти
Bogdan Steiner
3 д.
Стосовно наступу орків на Харківщину…
Ексочільник СБУ Харківщини Дудін Роман криком кричав з-за ґрат про зрадників, що очолювали Харківщину. Попереджував про саботаж. Але не чули. Для багатьох було «не все так однозначно»..
А зараз, така несподіванка.
Дудін Роман. Тред.
Укріпрайони ОП Єрмака, Соплежуєв та «Марсель».
Чому ми наприкінці другого року війни не маємо чіткоі лініі укріпрайонів і головне чия це «заслуга». Що таке укріпрайон дивимось в Вікіпедіі.
Багато так званих «експертів» розповідають що це виключно провина Головнокомандувача,тобто Залужного але це не так,від слова зовсім. За створення укріпрайонів відповідають голови ВЦА,тобто президент,а у нашому випадку Єрмак. Пояснення нижче
Де в Украіні вони існували станом на 24 лютого? Виключно по лініі розташування військ зразку 2014-2015р

Цікаво те що украінська лінія оборони була зроблена набагато потужніша ніж іі російський аналог.За часів Порошенка Украіна «влила» в іі створення значний фінансовий,людський та ресурсний потенціал. Саме через це окупанти намагались у лютому 2022 р. «закрити» наші війська шляхом проходу російських війсь через Харків, Дніпро, Запоріжжя та Херсон, бо штурм (назвем іі «лінією Порошенко») «у лоб» це було самогубство для них. Ми пам'ятаємо іх самовбивчий штурм Мар'янки, перед повномасштабним, та бачимо, що Авдіівський напрямок майже не зрушив з місц

Арматури, будматеріалів у содата, взводу-бригади за штатом не має.
На Харківському прикладі скажу що перші тиждні укріпрайонами стали масиви житловоі забудови, а дороги блокували всім чим могли, будматеріалами, деревами,тощо.
Після певноі стабілізаціі на фронті та «переварення», першого шоку,що вони таки напали,у командирів бригад постало питання а де брати матеріали та хто буде будувати.При чому дуже швидко і зазвичай прямо на очах у ворога
Як вирішувалось це питання в інших регіонах не знаю,але в Харківській області командири бригад звернулись до СБУ.
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17.05.2024 09:44 Відповісти
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17.05.2024 09:46 Відповісти
Але ідея шикарна, Соплежуєв та «Марсель» самі вирішували які організаціі залучати,де і що брати,адже гроші виплачуються з держбюджету,хтось заробить а хтось- ні,тобто схема заробітку-відкату на практиці
Нагадаю,що до цього комбриг брав матеріал та візував у накладній директору⤵️
лісгоспу,чого і скільки він взяв та яка ціна матеріалу чи послуг на день отримання.
Звичайно,дня через два таких ноу-хау,військові тихо повернулись до старих історій з СБУ. Соплежуєв та «Марсель» у відповідь розіслали всім листи з вимогою не допомагати ЗСУ та СБУ без іх санкціі
.
Приблизно за тиждень до мого звільнення з посади (30.05.22р.) під час загальноі наради у присутності всього військово-політичного керівництва регіону(до 50 осіб) у мене виник потужний скандал з «Марселем» та Соплежуевим
Всі командири частин виступили з тим що необхідно будувати
укріпрайони навколо Харкова, «Марсель» та Соплежуєв сказали що ні. Я назвав іх «селфі-палками» та безумними. Зняли мене через тиждень.
До чого це я? До того, що саме у керівників ВЦА є всі повноваження, ресурс фінансовий та робочоі сили для створення укріпрайонів. Кому
підпорядковуються голови ВЦА - президенту, але у нашому випадку Єрмаку.
Чи має військовий шукати техніку та бетон? Вочевидь що ні, він має воювати.
То хто винен, що укріпрайони не збудовані? Чому окупанти набудували іх у три лініі? Чому окупантам вигідно, щоб ми не будували?
Чому окупантам вигідно, щоб ми не будували? Хто несе відповідальність за це шапіто? Або може, що планують здати?
Дудін Роман.
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17.05.2024 09:48 Відповісти
ПОПЕРЕДЖАЛА...ПОЕРЕДЖАЛА І В 22 РОЦІ - ЯКЩО БАНК КРОВІ ЇДЕ ЗА ВІЙСЬКАМИ, ТО ЦЕ ВІЙНА - КАЗАЛИ ВІЙСЬКОВІ ЕКСПЕРТИ...В ВЕЛИКОБРИТАНІЇ.. АЛЕ ТУТ ЦІКАВА КАРТИНА..ЯКЩО НЕ МОЖЛИВО РИТИ І СТАВИТИ ЗУБИ ДРАКОНА ПІД ОБСТРІЛАМИ РАШФАШ.АРТИ...ТО НА КУЙ ТУДИ ЗВОЗИЛИ ТІ ЗУБИ ДРАКОНА? В КУЧИ?? ЩОБ ТОЙ..ОКУПАНТ КОЛИ ЗАЙДЕ НА ТЕРИТОРІЮ ХАРЬКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШВИДКО ЇХ ПОСТАВИВ ПЕРЕД ЗСУ???? І ЯК ТАК МІНУВАЛИ ТЕРИТОРІЮ ПРИКОРДОНУ, ???? ЩО ВОРОГ ШВИДКО БУВ ПІД ВОВЧАНСЬКОМ?? НА МІННИХ ЗАГОРОДЖЕННЯХ ЗНИЩУЄТЬСЯ ВОРОГ..НА ПІДХОДАХ..ПІД ЧАС ДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД..ЛЕЩЕНКА ЩЕ РАЗ І БАЖАНО НА БРИФІНГ!!!!
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17.05.2024 10:08 Відповісти
якась клінічна необучаємість...колись людство дасть цій хворобі назву , їй Богу
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17.05.2024 10:45 Відповісти
Ми не та країна яка боїться попереджень, нам стадіон так стадіон. Нас сам Пентагон попереджав а нам хоч коти гармати, бо у нас за розкладом шашлички на травневі.
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17.05.2024 10:55 Відповісти
 
 