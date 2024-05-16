Британська розвідка попереджала Україну про російський наступ на Харківщину, - The Guardian

Британська військова розвідка попереджала керівництво України про російський наступ на Харківську область.

Про це пише The Guardian з посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, оборонні рубежі ЗСУ у Харківській області "були тонкі або їх зовсім не було". Коли від 5 до 10 тисяч російських окупантів перетнули кордон у двох ключових точках, атаку не вдалося швидко відбити.

"Той факт, що російські війська змогли просунутись приблизно на 6,4 км в кількох точках за п’ять днів, змушує серйозно замислитись про здатність Києва захищатися", — йдеться в матеріалі.

The Guardian зазначає, що до середини тижня бої дійшли до Вовчанська та сіл на північ від Липців. Ймовірна найближча мета загарбників — досягти дальності дії російської 152-мм гаубиці (близько 24 км), щоб обстрілювати Харків.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: Ситуація на Харківщині контрольована, але напрямок залишається складним