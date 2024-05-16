Британская разведка предупреждала Украину о российском наступлении на Харьковщину, - The Guardian
Британская военная разведка предупреждала руководство Украины о российском наступлении на Харьковскую область.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, оборонительные рубежи ВСУ в Харьковской области "были тонкие или их совсем не было". Когда от 5 до 10 тысяч российских оккупантов пересекли границу в двух ключевых точках, атаку не удалось быстро отбить.
"Тот факт, что российские войска смогли продвинуться примерно на 6,4 км в нескольких точках за пять дней, заставляет серьезно задуматься о способности Киева защищаться", - говорится в материале.
The Guardian отмечает, что к середине недели бои дошли до Волчанска и сел к северу от Липцев. Вероятная ближайшая цель захватчиков - достичь дальности действия российской 152-мм гаубицы (около 24 км), чтобы обстреливать Харьков.
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Новомихайловка: разгром колонны РФ. ВСУ вскрывают танки-сараи
https://republic.com.ua/article/harkivska-ova-zaplatila-pidstavnim-firmam-sotni-miljoniv-griven-za-budivnicztvo-fortifikaczij.html
https://www.youtube.com/watch?v=KDaEYqZEDrE
Але зеленський мабуть просто мав на увазі приклад масштабного розкрадання на будівництві оборонних споруд ("От би всі так!").
Захід попереджає, а ЗЄ зливає. Колись таке вже було...
І я не вірю у збіги.
який не покається.
Він регоче над нашим горем,
упивається своєю зрадою і нашою бідою.
@Rom_Kuz
Створити Уряд національної єдності неможливо, доки ця інституція зайнята урядом національної зради.
А де супер дописувачі тут на цензорі
всякі ***************, які воюють за зеленопупенів
чого мовчите , зольДати ???
То я так, щоб родичів вчасно попередити звідки тікати.
Few moments later
А чого ви так погано захищаєтесь?!
Це схоже на те, що кожний представник з підтримуючих країн усвідомлює хибність дій українських діячів. Але намагається дати змогу до виправлення, зміни мети.
Виходить це неважливо, бо різні погляди не можуть керуватись однаковим бажанням до спільних вчинків.
Якась приреченість, хай йому грець.
Погано, коли безвідповідальні люди уповноважені на вирішення дуже життєво необхідних рішень - а роблять дуже непоправні дії бо не можуть бути прикладом/опорою для інших.
Низькопробність в маленькій душі не здатна плекати великих пожертв.
3 д.
Стосовно наступу орків на Харківщину…
Ексочільник СБУ Харківщини Дудін Роман криком кричав з-за ґрат про зрадників, що очолювали Харківщину. Попереджував про саботаж. Але не чули. Для багатьох було «не все так однозначно»..
А зараз, така несподіванка.
Дудін Роман. Тред.
Укріпрайони ОП Єрмака, Соплежуєв та «Марсель».
Чому ми наприкінці другого року війни не маємо чіткоі лініі укріпрайонів і головне чия це «заслуга». Що таке укріпрайон дивимось в Вікіпедіі.
Багато так званих «експертів» розповідають що це виключно провина Головнокомандувача,тобто Залужного але це не так,від слова зовсім. За створення укріпрайонів відповідають голови ВЦА,тобто президент,а у нашому випадку Єрмак. Пояснення нижче
Де в Украіні вони існували станом на 24 лютого? Виключно по лініі розташування військ зразку 2014-2015р
Цікаво те що украінська лінія оборони була зроблена набагато потужніша ніж іі російський аналог.За часів Порошенка Украіна «влила» в іі створення значний фінансовий,людський та ресурсний потенціал. Саме через це окупанти намагались у лютому 2022 р. «закрити» наші війська шляхом проходу російських війсь через Харків, Дніпро, Запоріжжя та Херсон, бо штурм (назвем іі «лінією Порошенко») «у лоб» це було самогубство для них. Ми пам'ятаємо іх самовбивчий штурм Мар'янки, перед повномасштабним, та бачимо, що Авдіівський напрямок майже не зрушив з місц
Арматури, будматеріалів у содата, взводу-бригади за штатом не має.
На Харківському прикладі скажу що перші тиждні укріпрайонами стали масиви житловоі забудови, а дороги блокували всім чим могли, будматеріалами, деревами,тощо.
Після певноі стабілізаціі на фронті та «переварення», першого шоку,що вони таки напали,у командирів бригад постало питання а де брати матеріали та хто буде будувати.При чому дуже швидко і зазвичай прямо на очах у ворога
Як вирішувалось це питання в інших регіонах не знаю,але в Харківській області командири бригад звернулись до СБУ.
Нагадаю,що до цього комбриг брав матеріал та візував у накладній директору⤵️
лісгоспу,чого і скільки він взяв та яка ціна матеріалу чи послуг на день отримання.
Звичайно,дня через два таких ноу-хау,військові тихо повернулись до старих історій з СБУ. Соплежуєв та «Марсель» у відповідь розіслали всім листи з вимогою не допомагати ЗСУ та СБУ без іх санкціі
.
Приблизно за тиждень до мого звільнення з посади (30.05.22р.) під час загальноі наради у присутності всього військово-політичного керівництва регіону(до 50 осіб) у мене виник потужний скандал з «Марселем» та Соплежуевим
Всі командири частин виступили з тим що необхідно будувати
укріпрайони навколо Харкова, «Марсель» та Соплежуєв сказали що ні. Я назвав іх «селфі-палками» та безумними. Зняли мене через тиждень.
До чого це я? До того, що саме у керівників ВЦА є всі повноваження, ресурс фінансовий та робочоі сили для створення укріпрайонів. Кому
підпорядковуються голови ВЦА - президенту, але у нашому випадку Єрмаку.
Чи має військовий шукати техніку та бетон? Вочевидь що ні, він має воювати.
То хто винен, що укріпрайони не збудовані? Чому окупанти набудували іх у три лініі? Чому окупантам вигідно, щоб ми не будували?
Чому окупантам вигідно, щоб ми не будували? Хто несе відповідальність за це шапіто? Або може, що планують здати?
Дудін Роман.