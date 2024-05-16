Британская разведка предупреждала Украину о российском наступлении на Харьковщину, - The Guardian

Британская военная разведка предупреждала руководство Украины о российском наступлении на Харьковскую область.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, оборонительные рубежи ВСУ в Харьковской области "были тонкие или их совсем не было". Когда от 5 до 10 тысяч российских оккупантов пересекли границу в двух ключевых точках, атаку не удалось быстро отбить.

"Тот факт, что российские войска смогли продвинуться примерно на 6,4 км в нескольких точках за пять дней, заставляет серьезно задуматься о способности Киева защищаться", - говорится в материале.

The Guardian отмечает, что к середине недели бои дошли до Волчанска и сел к северу от Липцев. Вероятная ближайшая цель захватчиков - достичь дальности действия российской 152-мм гаубицы (около 24 км), чтобы обстреливать Харьков.

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