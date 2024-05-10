Пентагон і Space X перекрили доступ Росії до терміналів Starlink

Міністерство оборони США запобігло несанкціонованому використанню російськими військовими терміналів супутникового інтернету Starlink в Україні.

Про це агентству Bloomberg заявив керівник відділу космічної політики Пентагону Джон Пламб, передає DW.

За словами Пламба, США "активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX Ілона Маска з метою протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink".

Втім, додав Пламб, хоча "це й надалі залишатиметься проблемою, я думаю, що ми вже впоралися з нею і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною".

Пламб не став деталізувати, як саме вдалося обмежити доступ.

"На даний момент ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що Росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку", – зазначив він.

Як вказує Bloomberg, термінали Starlink продовжують рекламуватися для продажу в Росії. Так, в оголошеннях пропонуються пристрої нібито оформлені за передплатою на жителів європейських країн, де технологія ліцензована.

Що відомо про використання терміналів Starlink російськими окупантами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільрдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.

У березні демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

У квітні Міністерство оборони США заявляло, що не може змусити американську компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування терміналів Starlink, які використовують російські окупанти на війні, наприклад, шляхом створення "білого списку" для терміналів українських військ.