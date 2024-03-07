У США почали перевірку проти SpaceX через появу терміналів Starlink у російських військових, – WP

Демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією свого супутникового інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

Про це пише The Washington Post.

Зокрема, представники Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали лист із вимогою, щоб компанія повідомила про скарги щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, у тому числі в окупованих Росією регіонах України. Законодавці заявили, що вони стурбовані твердженнями представників української розвідки про те, що російські війська розгорнули термінали компанії на сході України, всупереч американським санкціям.



Законодавці попередили очільника SpaceX Гвінна Шотвелла, що ймовірне використання Росією Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життям українців і національній безпеці США".



"Ми стурбовані тим, що у вас можуть бути відсутні запобіжні заходи та політика", – написали Раскін і Гарсія.



Розслідування підкреслює, наскільки важливим був сервіс Starlink для військових дій в Україні, забезпечуючи основу її цифрового зв’язку на полі бою після того, як Росія вторглася в країну два роки тому.

SpaceX поставила термінали Starlink в Україну на прохання українських урядовців протягом кількох годин після нападу Росії. У червні 2023 року Міноборони закупило для України від 400 до 500 нових терміналів, йдеться у листі.



Проте існують давні побоювання щодо широкого впливу, який SpaceX і Маск, генеральний директор і засновник компанії, мають на військові події.



Американські законодавці побоюються, що тепер Starlink може дати аналогічну перевагу Росії, після того як у лютому українські розвідники заявили, що російські війська все частіше використовують системи супутникового зв'язку Starlink.

Що відомо про використання терміналів Starlink окупаційними військами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільрдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.