У бойцов ВСУ вышли из строя терминалы Starlink в день наступления войск РФ на Харьковщину, - WP

Утром 10 мая в начале российского наступления на Харьковщину украинские военные потеряли все возможности отслеживать движение российских войск с дронов. Их заглушили вражеские средства РЭБ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию, полученную у украинских военных.

Издание отмечает, что 125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 43-километровом участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как Россия наращивает силы для возможного нападения.

Однако утром 10 мая так случилось, что бригада потеряла все свои видеоканалы из-за российских электронных помех.

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Отмечается, что терминалы Starlink, которые обеспечивают базовую связь украинских военных, вышли из строя. Это уже второй раз такая ситуация после вторжения России в феврале 2022 года.

Ситуацию для WP прокомментировал командир подразделения беспилотников в бригаде с позывным "Артист". По его словам, связь с дронами "просто исчезла".

"В определенный момент мы остались полностью слепыми... Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигаются, мы работали только по радио или через телефоны, где они еще работали", - рассказал военный.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в свою очередь, сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ, со ссылкой на свои источники, сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

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