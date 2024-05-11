Starlink предупреждает об ухудшении качества связи из-за сильнейшей за 20 лет магнитной бури

Компания Starlink обнародовала предупреждение об ухудшении качества связи из-за самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури.

В Starlink предупредили об "ухудшении качества обслуживания" из-за крупнейшей за последние два десятилетия магнитной бури, вызванной солнечной активностью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Starlink владеет примерно 60% из примерно 7500 спутников, вращающихся вокруг Земли, и является доминирующим игроком в области спутникового интернета.

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Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), этот шторм является крупнейшим с октября 2003 года. Силу магнитной бури оценивают как G5 - первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей. Также сообщается, что пятна на Солнце превышают общую площадь Земли в 17 раз. По их подсчетам, буря будет продолжаться в течение выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

"Прямо сейчас происходит большая геомагнитная солнечная буря. Самая большая за долгое время. Спутники Starlink находятся под сильным давлением, но пока держатся", - сообщил Илон Маск в соцсети Х.