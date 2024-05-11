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Starlink предупреждает об ухудшении качества связи из-за сильнейшей за 20 лет магнитной бури

Starlink

Компания Starlink обнародовала предупреждение об ухудшении качества связи из-за самой масштабной за последние 20 лет магнитной бури.

В Starlink предупредили об "ухудшении качества обслуживания" из-за крупнейшей за последние два десятилетия магнитной бури, вызванной солнечной активностью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Starlink владеет примерно 60% из примерно 7500 спутников, вращающихся вокруг Земли, и является доминирующим игроком в области спутникового интернета.

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Как сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), этот шторм является крупнейшим с октября 2003 года. Силу магнитной бури оценивают как G5 - первый по значимости класс в классификационной системе федеральных властей. Также сообщается, что пятна на Солнце превышают общую площадь Земли в 17 раз. По их подсчетам, буря будет продолжаться в течение выходных, создавая риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации.

"Прямо сейчас происходит большая геомагнитная солнечная буря. Самая большая за долгое время. Спутники Starlink находятся под сильным давлением, но пока держатся", - сообщил Илон Маск в соцсети Х.

Автор: 

связь (322) солнце (46) Starlink (117)


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Топ комментарии
+9
може )(уйло здохне від геомагнітної бурі ?
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11.05.2024 19:58
+4
Прямо зараз. На Сонці посилення вибухів протуберанців. Заряджені часточки від Сонця долітають до Землі, викликаючи збурення у геомагнітному полі планети. Магнітне поле Землі захищає все живе від згубної сонячної радіації. Але посилене бомбардування все одно дається взнаки. Також супутники у космосі перебувають під більш сильним електромагнітним впливом Сонця, ніж техніка на поверхні планети.
Під літерами на гіфці - розмір Землі для порівняння.

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11.05.2024 20:21
+4
або слони підштовхнуть
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11.05.2024 20:31
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Правила форума Совет форумчан
Тобто у мокш, за проданими вами їм старлінкам трабли?
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11.05.2024 19:55 Ответить
Старлінки на їхній территорій та на окупованій прикрили кацапам
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11.05.2024 20:11 Ответить
Наші хлопці кажуть, що кацапи навчилися глушити старлінки.
І одразу з'явилася "новина", що нарешті старлінк прикрили русні.
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12.05.2024 09:52 Ответить
може )(уйло здохне від геомагнітної бурі ?
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11.05.2024 19:58 Ответить
***** - це не істота, це - функція. Тому коли здохне одне *****, його моментально замінять іншим. Хіба мало на роZZії акторів-пенсіонерів, котрим було б за щастя решту життя зображати ту потвору?
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11.05.2024 23:48 Ответить
То коли ця буря буде!?
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11.05.2024 20:03 Ответить
Прямо зараз. На Сонці посилення вибухів протуберанців. Заряджені часточки від Сонця долітають до Землі, викликаючи збурення у геомагнітному полі планети. Магнітне поле Землі захищає все живе від згубної сонячної радіації. Але посилене бомбардування все одно дається взнаки. Також супутники у космосі перебувають під більш сильним електромагнітним впливом Сонця, ніж техніка на поверхні планети.
Під літерами на гіфці - розмір Землі для порівняння.

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11.05.2024 20:21 Ответить
Земля, може зійти з осі.
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11.05.2024 20:04 Ответить
Вже зійшла
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11.05.2024 20:08 Ответить
Не страшно, завдяки силі тяжіння вісь знову притягнеться до Землі і планета знову встане на неї
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11.05.2024 20:22 Ответить
або слони підштовхнуть
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11.05.2024 20:31 Ответить
Притянуться, то она притянется. Даже сама насадится. Но она погнется, и клинить будет при вращении
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11.05.2024 20:51 Ответить
А вот для решения подобных проблем есть свои вышестоящие инстанции
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12.05.2024 08:33 Ответить
Для вас они вышестоящие. Я полагал что в эволюционной цепочке они стоят ниже нас.
"Трутся об ось медведи, вертится земля"
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12.05.2024 13:54 Ответить
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11.05.2024 20:30 Ответить
Та заблукала, летить явно не туди
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11.05.2024 21:58 Ответить
Або на ту вісь і налетіти!
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11.05.2024 23:49 Ответить
Маска життя вирівняє?? Чи буде далі нахиляти у форму букви "z"..
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11.05.2024 20:08 Ответить
При магнітних бурях усім інвалідам- жах. Будуть боліти залишки кінцівок
та усі нервові клітини стовбура -дискові грижи а також спровокується артрит, артрозі та інші захворювання опорно-двигуного аппарату.
Може бути і безсоння. Нервовий апарат буде "клацати".
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11.05.2024 20:36 Ответить
"Дом срублю на стороне. Ветер воет, ноги ноют, словно вновь они при мне"
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11.05.2024 20:53 Ответить
Метеозалежнім тяжко, а другі не почують різницю
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12.05.2024 06:31 Ответить
Полярне сяйво буде на півдні?
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11.05.2024 20:44 Ответить
Вже є, там де не було зазвичай.
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11.05.2024 20:52 Ответить
Писали зранку, що майже по всій Україні спостерігали.
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11.05.2024 21:59 Ответить
Це пояснення для тих хто у це вірить ,маску прикрутив Пентагон дешо ...тому треба розказати про сонце , кремль гроші дав на старлінги а вони працювати не будуть ...
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11.05.2024 22:56 Ответить
Поки стільки країн пасивні, добре, хоч Сонце активне.
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12.05.2024 05:09 Ответить
А цього року випадково не рік підвищеної сонячної активності....
Якщо так повинно з'явитись багато щурів і чума на далекому сході, масові заворушення ...війни
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12.05.2024 05:27 Ответить
 
 