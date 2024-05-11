Starlink попереджає про погіршення якості зв’язку через найсильнішу за 20 років магнітну бурю

Компанія Starlink оприлюднила попередження про погіршення якості зв’язку через наймасштабнішу за останні 20 років магнітну бурю.

У Starlink попередили про "погіршення якості обслуговування" через найбільшу за останні два десятиліття магнітну бурю, спричинену сонячною активністю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Starlink володіє приблизно 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є домінуючим гравцем у галузі супутникового інтернету.

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Як повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), цей шторм є найбільшим із жовтня 2003 року. Силу магнітної бурі оцінюють як G5 - перший за значущістю клас у класифікаційній системі федеральної влади. Також повідомляється, що плями на Сонці, що перевищують загальну площу Землі в 17 разів. За їхніми підрахунками, буря триватиме протягом вихідних, створюючи ризик для навігаційних систем, електромереж та супутникової навігації.

"Прямо зараз відбувається велика геомагнітна сонячна буря. Найбільша за довгий час. Супутники Starlink перебувають під сильним тиском, але поки що тримаються", - повідомив Ілон Маск у соцмережі Х.