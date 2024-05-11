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Новини
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Starlink попереджає про погіршення якості зв’язку через найсильнішу за 20 років магнітну бурю

Starlink

Компанія Starlink оприлюднила попередження про погіршення якості зв’язку через наймасштабнішу за останні 20 років магнітну бурю.

У Starlink попередили про "погіршення якості обслуговування" через найбільшу за останні два десятиліття магнітну бурю, спричинену сонячною активністю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Starlink володіє приблизно 60% із приблизно 7500 супутників, що обертаються навколо Землі, і є домінуючим гравцем у галузі супутникового інтернету.

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Як повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), цей шторм є найбільшим із жовтня 2003 року. Силу магнітної бурі оцінюють як G5 - перший за значущістю клас у класифікаційній системі федеральної влади. Також повідомляється, що плями на Сонці, що перевищують загальну площу Землі в 17 разів. За їхніми підрахунками, буря триватиме протягом вихідних, створюючи ризик для навігаційних систем, електромереж та супутникової навігації.

"Прямо зараз відбувається велика геомагнітна сонячна буря. Найбільша за довгий час. Супутники Starlink перебувають під сильним тиском, але поки що тримаються", - повідомив Ілон Маск у соцмережі Х.

Автор: 

зв’язок (392) сонце (52) Starlink (264)


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Топ коментарі
+9
може )(уйло здохне від геомагнітної бурі ?
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11.05.2024 19:58
+4
Прямо зараз. На Сонці посилення вибухів протуберанців. Заряджені часточки від Сонця долітають до Землі, викликаючи збурення у геомагнітному полі планети. Магнітне поле Землі захищає все живе від згубної сонячної радіації. Але посилене бомбардування все одно дається взнаки. Також супутники у космосі перебувають під більш сильним електромагнітним впливом Сонця, ніж техніка на поверхні планети.
Під літерами на гіфці - розмір Землі для порівняння.

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11.05.2024 20:21
+4
або слони підштовхнуть
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11.05.2024 20:31
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Тобто у мокш, за проданими вами їм старлінкам трабли?
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11.05.2024 19:55 Відповісти
Старлінки на їхній территорій та на окупованій прикрили кацапам
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11.05.2024 20:11 Відповісти
Наші хлопці кажуть, що кацапи навчилися глушити старлінки.
І одразу з'явилася "новина", що нарешті старлінк прикрили русні.
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12.05.2024 09:52 Відповісти
може )(уйло здохне від геомагнітної бурі ?
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11.05.2024 19:58 Відповісти
***** - це не істота, це - функція. Тому коли здохне одне *****, його моментально замінять іншим. Хіба мало на роZZії акторів-пенсіонерів, котрим було б за щастя решту життя зображати ту потвору?
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11.05.2024 23:48 Відповісти
То коли ця буря буде!?
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11.05.2024 20:03 Відповісти
Прямо зараз. На Сонці посилення вибухів протуберанців. Заряджені часточки від Сонця долітають до Землі, викликаючи збурення у геомагнітному полі планети. Магнітне поле Землі захищає все живе від згубної сонячної радіації. Але посилене бомбардування все одно дається взнаки. Також супутники у космосі перебувають під більш сильним електромагнітним впливом Сонця, ніж техніка на поверхні планети.
Під літерами на гіфці - розмір Землі для порівняння.

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11.05.2024 20:21 Відповісти
Земля, може зійти з осі.
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11.05.2024 20:04 Відповісти
Вже зійшла
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11.05.2024 20:08 Відповісти
Не страшно, завдяки силі тяжіння вісь знову притягнеться до Землі і планета знову встане на неї
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11.05.2024 20:22 Відповісти
або слони підштовхнуть
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11.05.2024 20:31 Відповісти
Притянуться, то она притянется. Даже сама насадится. Но она погнется, и клинить будет при вращении
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11.05.2024 20:51 Відповісти
А вот для решения подобных проблем есть свои вышестоящие инстанции
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12.05.2024 08:33 Відповісти
Для вас они вышестоящие. Я полагал что в эволюционной цепочке они стоят ниже нас.
"Трутся об ось медведи, вертится земля"
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12.05.2024 13:54 Відповісти
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11.05.2024 20:30 Відповісти
Та заблукала, летить явно не туди
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11.05.2024 21:58 Відповісти
Або на ту вісь і налетіти!
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11.05.2024 23:49 Відповісти
Маска життя вирівняє?? Чи буде далі нахиляти у форму букви "z"..
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11.05.2024 20:08 Відповісти
При магнітних бурях усім інвалідам- жах. Будуть боліти залишки кінцівок
та усі нервові клітини стовбура -дискові грижи а також спровокується артрит, артрозі та інші захворювання опорно-двигуного аппарату.
Може бути і безсоння. Нервовий апарат буде "клацати".
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11.05.2024 20:36 Відповісти
"Дом срублю на стороне. Ветер воет, ноги ноют, словно вновь они при мне"
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11.05.2024 20:53 Відповісти
Метеозалежнім тяжко, а другі не почують різницю
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12.05.2024 06:31 Відповісти
Полярне сяйво буде на півдні?
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11.05.2024 20:44 Відповісти
Вже є, там де не було зазвичай.
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11.05.2024 20:52 Відповісти
Писали зранку, що майже по всій Україні спостерігали.
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11.05.2024 21:59 Відповісти
Це пояснення для тих хто у це вірить ,маску прикрутив Пентагон дешо ...тому треба розказати про сонце , кремль гроші дав на старлінги а вони працювати не будуть ...
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11.05.2024 22:56 Відповісти
Поки стільки країн пасивні, добре, хоч Сонце активне.
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12.05.2024 05:09 Відповісти
А цього року випадково не рік підвищеної сонячної активності....
Якщо так повинно з'явитись багато щурів і чума на далекому сході, масові заворушення ...війни
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12.05.2024 05:27 Відповісти
 
 