Пентагон не может заставить SpaceX заблокировать терминалы Starlink для обслуживания россиян на фронте
Министерство обороны США не может вынудить компанию Илона Маска SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте. К примеру, создать "белый список" для терминалов украинских войск.
Об этом заявил ассистент министра обороны США по космической политике Джон Пламб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence One.
"Я не думаю, что Минобороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я знаю о беспокойстве Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink", - сказал он.
Пламб отметил, что попытки разных субъектов получить и использовать Starlink - это "то, что мы должны просто принять и понять".
"И не стоит ошибаться, причина, по которой она существует, состоит в том, что она настолько эффективна", – отметил представитель Пентагона.
Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб повторил: "Я думаю, что они - отличный партнер".
"Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы предоставить услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами... конечно, без лицензий и, конечно, не по приказу страны, в которую они вторгаются, ради всего святого. Так что мы работаем над этим, добились определенного прогресса, и после этого все будет засекречено", - добавил Пламб.
Илон Маск неоднократно выражал свое отношение к использованию Украиной терминалов, утверждая, что они предназначены для личного, а не военного использования.
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а наступного дня, тебе заарештують с можливостю викупу за 100500 млн.
Пентагон - МО США. Щось забороняти цивільним на своїй території у мирний час - це не їх компетенція.
як шо раніше, я був пасивний противник цієї ідеї, то зараз я агресивний прихильник, української ядерної зброї!
нікому не потрібний бідний знайомий, який постійно краде бреше і випрошує допомоги. при цьому, що сам робити, нічого не хоче.