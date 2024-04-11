РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4924 посетителя онлайн
Новости Война
4 528 30

Пентагон не может заставить SpaceX заблокировать терминалы Starlink для обслуживания россиян на фронте

starlink

Министерство обороны США не может вынудить компанию Илона Маска SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте. К примеру, создать "белый список" для терминалов украинских войск.

Об этом заявил ассистент министра обороны США по космической политике Джон Пламб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence One.

"Я не думаю, что Минобороны в состоянии заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я знаю о беспокойстве Украины и работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink", - сказал он.

Пламб отметил, что попытки разных субъектов получить и использовать Starlink - это "то, что мы должны просто принять и понять".

Читайте: SpaceX до сих пор не отключил спутниковые терминалы, помогающие оккупантам в Украине, - WSJ

"И не стоит ошибаться, причина, по которой она существует, состоит в том, что она настолько эффективна", – отметил представитель Пентагона.

Отвечая на вопрос, достаточно ли SpaceX делает для того, чтобы предотвратить использование Starlink злонамеренными субъектами, Пламб повторил: "Я думаю, что они - отличный партнер".

"Пентагон работает с Украиной и SpaceX, чтобы предоставить услуги, в которых нуждается Украина, и предотвратить использование этого российскими силами... конечно, без лицензий и, конечно, не по приказу страны, в которую они вторгаются, ради всего святого. Так что мы работаем над этим, добились определенного прогресса, и после этого все будет засекречено", - добавил Пламб.

Также читайте: Украина продолжит использовать Starlink, а россияне будут максимально ограничены, - Федоров

Илон Маск неоднократно выражал свое отношение к использованию Украиной терминалов, утверждая, что они предназначены для личного, а не военного использования.

Автор: 

США (26513) SpaceX (62) Starlink (117)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Замість слів "Пентагон не може", треба записати "Пентагон не хоче". А далі - по тексту...
показать весь комментарий
11.04.2024 09:12
+14
Клоунада. Раніше сміялись що з росією договір не вартий паперу, а з США що? Відмовилися від ядерної зброї... Ні одна країна світу тепер не відмовиться від ядерної зброї з такими "партнерами"
показать весь комментарий
11.04.2024 09:14
+7
Отже нехоче!
показать весь комментарий
11.04.2024 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замість слів "Пентагон не може", треба записати "Пентагон не хоче". А далі - по тексту...
показать весь комментарий
11.04.2024 09:12 Ответить
Отже нехоче!
показать весь комментарий
11.04.2024 09:12 Ответить
А наше МО може щось заборонити цивільній приватній компанії?
показать весь комментарий
11.04.2024 09:15 Ответить
у нас, таким не заморочуються. у нас, вже ввечері, до тебе, зламав двері прийдуть озброєні дядьки, і відвезуть у сізо.
а наступного дня, тебе заарештують с можливостю викупу за 100500 млн.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:28 Ответить
Але навіть у нас це не Міністерство оборони робить.

Пентагон - МО США. Щось забороняти цивільним на своїй території у мирний час - це не їх компетенція.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:37 Ответить
Клоунада. Раніше сміялись що з росією договір не вартий паперу, а з США що? Відмовилися від ядерної зброї... Ні одна країна світу тепер не відмовиться від ядерної зброї з такими "партнерами"
показать весь комментарий
11.04.2024 09:14 Ответить
А ніхто у світі й не відмовився від ЯЗ крім продажних політиків України, їх імена всі знають.
показать весь комментарий
11.04.2024 10:19 Ответить
Тепер всі, хто має таку можливість, будуть розробляти власну ЯЗ.
показать весь комментарий
11.04.2024 10:26 Ответить
Ну це не зовсім так. Достатньо визнати РФ країною-терористом.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:14 Ответить
Звичайно-бо хто хоче шукає можливості а хто не хоче шукає причину...
показать весь комментарий
11.04.2024 09:14 Ответить
Не "не може", а "не хоче". Одне слово, але одразу все стає на свої місця.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:15 Ответить
кругом одні імпотенти...
показать весь комментарий
11.04.2024 09:15 Ответить
...та сцикуни.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:24 Ответить
вчера кацапы ныли что им старлинки порезали доступ на фронте,так что скорей всего вам никто правды не скажет
показать весь комментарий
11.04.2024 09:16 Ответить
Цікаво, якби ті Старлінки свого часу з'явилися у військ Саддама - як швидко Пентагон загнали би під лавку сраним віником за такі імпотентські заяви?
показать весь комментарий
11.04.2024 09:17 Ответить
Так і США проциндрять …. Бо Пентагон, не зможе … Ерекція підвела..
показать весь комментарий
11.04.2024 09:19 Ответить
Може. Таки може, але не хоче. Будь якій приватній компанії можна щось заборонити, мотивуючи це обставинами нацбезпеки. А супутниковий зв'язок й поготів.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:21 Ответить
у україни нема ніякого іншого союзника, окрім власної ядерної зброї!
як шо раніше, я був пасивний противник цієї ідеї, то зараз я агресивний прихильник, української ядерної зброї!
показать весь комментарий
11.04.2024 09:31 Ответить
Тобто союзників взагалі нема
показать весь комментарий
11.04.2024 09:37 Ответить
нема!
нікому не потрібний бідний знайомий, який постійно краде бреше і випрошує допомоги. при цьому, що сам робити, нічого не хоче.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:57 Ответить
Як так не хоче? А в 2019 році хто зробив разом?
показать весь комментарий
11.04.2024 10:15 Ответить
Всі союзи тимчасові.
показать весь комментарий
11.04.2024 10:28 Ответить
Маск такой же идиот как и ЗЭ
показать весь комментарий
11.04.2024 09:31 Ответить
Пентагон не може. а ФБР? а ЦРУ? а Фіскальна служба??
показать весь комментарий
11.04.2024 09:32 Ответить
А шо ви взагалі можете? Стежити за цінами на нафту у світі?
показать весь комментарий
11.04.2024 09:36 Ответить
Вони досі не розуміють що війна вже постукада в їхні двері?
показать весь комментарий
11.04.2024 09:39 Ответить
Немає наказу пентагону від трампушки діяти. Чудовий партнер...
показать весь комментарий
11.04.2024 09:42 Ответить
Якщо зробити білі списки, то всі старлінки привезені волонтерами з ЕС перестануть працювати. Чи їх потрібно буде десь реєструвати, а вони працюють на ЕС учотках. А якщо буде такий список, то по ньому і хакнути можливо.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:52 Ответить
Саме так. Реєстрація, внесення у білі списки, це буде зайва бюрократія і велика затримка для кожного терміналу, перш ніж його зможуть використовувати. Чи воно того варте? Це важко сказати, не перевіривши на практиці.
показать весь комментарий
11.04.2024 10:23 Ответить
Було би бажання. ..
показать весь комментарий
11.04.2024 10:28 Ответить
 
 