Пентагон не може змусити SpaceX заблокувати термінали Starlink для обслуговування росіян на фронті
Міністерство оборони США не може змусити компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті. Наприклад, створити "білий список" для терміналів українських військ.
Про це заявив помічник міністра оборони США із космічної політики Джон Пламб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence One.
"Я не думаю, що Міноборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України й працюю над цим як з Україною, так і зі Starlink", - сказав він.
Пламб зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати й використовувати Starlink - це "те, що ми повинні просто прийняти й зрозуміти".
"І не варто помилятися, причина, з якої вона існує, полягає в тому, що вона настільки ефективна", - зауважив представник Пентагону.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб повторив: "Я думаю, що вони - чудовий партнер".
"Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами... звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, до якої вони вторгаються, заради всього святого. Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено", - додав Пламб.
Ілон Маск неодноразово висловлював своє ставлення до використання Україною терміналів, стверджуючи, що вони призначені для приватного, а не військового використання.
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Пентагон - МО США. Щось забороняти цивільним на своїй території у мирний час - це не їх компетенція.
як шо раніше, я був пасивний противник цієї ідеї, то зараз я агресивний прихильник, української ядерної зброї!
нікому не потрібний бідний знайомий, який постійно краде бреше і випрошує допомоги. при цьому, що сам робити, нічого не хоче.