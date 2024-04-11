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Новини Війна
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Пентагон не може змусити SpaceX заблокувати термінали Starlink для обслуговування росіян на фронті

starlink

Міністерство оборони США не може змусити компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті. Наприклад, створити "білий список" для терміналів українських військ.

Про це заявив помічник міністра оборони США із космічної політики Джон Пламб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence One.

 "Я не думаю, що Міноборони в змозі змусити їх робити такі речі, тому я просто скажу це. Я знаю про занепокоєння України й працюю над цим як з Україною, так і зі Starlink", - сказав він.

Пламб зазначив, що спроби різних суб'єктів отримати й використовувати Starlink - це "те, що ми повинні просто прийняти й зрозуміти".

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"І не варто помилятися, причина, з якої вона існує, полягає в тому, що вона настільки ефективна", - зауважив представник Пентагону.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо SpaceX робить для того, щоб запобігти використанню Starlink зловмисними суб'єктами, Пламб повторив: "Я думаю, що вони - чудовий партнер".

"Пентагон працює з Україною і SpaceX, щоб надати послуги, яких потребує Україна, і запобігти використанню цього російськими силами... звісно, без ліцензій і, звісно, не за наказом країни, до якої вони вторгаються, заради всього святого. Так що ми працюємо над цим, досягли певного прогресу, і після цього все буде засекречено", - додав Пламб.

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Ілон Маск неодноразово висловлював своє ставлення до використання Україною терміналів, стверджуючи, що вони призначені для приватного, а не військового використання.

Автор: 

США (22769) SpaceX (278) Starlink (264)


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Топ коментарі
+17
Замість слів "Пентагон не може", треба записати "Пентагон не хоче". А далі - по тексту...
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11.04.2024 09:12
+14
Клоунада. Раніше сміялись що з росією договір не вартий паперу, а з США що? Відмовилися від ядерної зброї... Ні одна країна світу тепер не відмовиться від ядерної зброї з такими "партнерами"
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11.04.2024 09:14
+7
Отже нехоче!
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11.04.2024 09:12
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Замість слів "Пентагон не може", треба записати "Пентагон не хоче". А далі - по тексту...
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11.04.2024 09:12 Відповісти
Отже нехоче!
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11.04.2024 09:12 Відповісти
А наше МО може щось заборонити цивільній приватній компанії?
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11.04.2024 09:15 Відповісти
у нас, таким не заморочуються. у нас, вже ввечері, до тебе, зламав двері прийдуть озброєні дядьки, і відвезуть у сізо.
а наступного дня, тебе заарештують с можливостю викупу за 100500 млн.
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11.04.2024 09:28 Відповісти
Але навіть у нас це не Міністерство оборони робить.

Пентагон - МО США. Щось забороняти цивільним на своїй території у мирний час - це не їх компетенція.
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11.04.2024 09:37 Відповісти
Клоунада. Раніше сміялись що з росією договір не вартий паперу, а з США що? Відмовилися від ядерної зброї... Ні одна країна світу тепер не відмовиться від ядерної зброї з такими "партнерами"
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11.04.2024 09:14 Відповісти
А ніхто у світі й не відмовився від ЯЗ крім продажних політиків України, їх імена всі знають.
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11.04.2024 10:19 Відповісти
Тепер всі, хто має таку можливість, будуть розробляти власну ЯЗ.
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11.04.2024 10:26 Відповісти
Ну це не зовсім так. Достатньо визнати РФ країною-терористом.
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11.04.2024 09:14 Відповісти
Звичайно-бо хто хоче шукає можливості а хто не хоче шукає причину...
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11.04.2024 09:14 Відповісти
Не "не може", а "не хоче". Одне слово, але одразу все стає на свої місця.
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11.04.2024 09:15 Відповісти
кругом одні імпотенти...
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11.04.2024 09:15 Відповісти
...та сцикуни.
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11.04.2024 09:24 Відповісти
вчера кацапы ныли что им старлинки порезали доступ на фронте,так что скорей всего вам никто правды не скажет
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11.04.2024 09:16 Відповісти
Цікаво, якби ті Старлінки свого часу з'явилися у військ Саддама - як швидко Пентагон загнали би під лавку сраним віником за такі імпотентські заяви?
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11.04.2024 09:17 Відповісти
Так і США проциндрять …. Бо Пентагон, не зможе … Ерекція підвела..
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11.04.2024 09:19 Відповісти
Може. Таки може, але не хоче. Будь якій приватній компанії можна щось заборонити, мотивуючи це обставинами нацбезпеки. А супутниковий зв'язок й поготів.
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11.04.2024 09:21 Відповісти
у україни нема ніякого іншого союзника, окрім власної ядерної зброї!
як шо раніше, я був пасивний противник цієї ідеї, то зараз я агресивний прихильник, української ядерної зброї!
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11.04.2024 09:31 Відповісти
Тобто союзників взагалі нема
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11.04.2024 09:37 Відповісти
нема!
нікому не потрібний бідний знайомий, який постійно краде бреше і випрошує допомоги. при цьому, що сам робити, нічого не хоче.
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11.04.2024 09:57 Відповісти
Як так не хоче? А в 2019 році хто зробив разом?
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11.04.2024 10:15 Відповісти
Всі союзи тимчасові.
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11.04.2024 10:28 Відповісти
Маск такой же идиот как и ЗЭ
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11.04.2024 09:31 Відповісти
Пентагон не може. а ФБР? а ЦРУ? а Фіскальна служба??
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11.04.2024 09:32 Відповісти
А шо ви взагалі можете? Стежити за цінами на нафту у світі?
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11.04.2024 09:36 Відповісти
Вони досі не розуміють що війна вже постукада в їхні двері?
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11.04.2024 09:39 Відповісти
Немає наказу пентагону від трампушки діяти. Чудовий партнер...
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11.04.2024 09:42 Відповісти
Якщо зробити білі списки, то всі старлінки привезені волонтерами з ЕС перестануть працювати. Чи їх потрібно буде десь реєструвати, а вони працюють на ЕС учотках. А якщо буде такий список, то по ньому і хакнути можливо.
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11.04.2024 09:52 Відповісти
Саме так. Реєстрація, внесення у білі списки, це буде зайва бюрократія і велика затримка для кожного терміналу, перш ніж його зможуть використовувати. Чи воно того варте? Це важко сказати, не перевіривши на практиці.
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11.04.2024 10:23 Відповісти
Було би бажання. ..
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11.04.2024 10:28 Відповісти
 
 