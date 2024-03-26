Bloomberg: Термінали Starlink можна купити на чорних ринках у всьому світі

Термінали супутникового інтернет-сервісу Starlink, які виробляє американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска, можна нелегально купити в усьому світі.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, контрабанда терміналів та їхнє зловмисне використання стало глобальною проблемою, передає Forbes.

Зазначається, що чорний ринок Starlink з’явився у регіонах з поганою якістю звʼязку, де є потреба у високошвидкісному інтернеті.

Зокрема, Starlink використовують у Ємені для ділових та особистих комунікацій на тлі блокувань інтернет-сервісів та в Судані, де немає доступу до інтернету з початку лютого.

Суданські військові, які протистоять урядовій армії, "використовують ці системи для логістики".

Термінали є і у Венесуели, яка перебуває під санкціями США. Водночас мапа інтернет-покриття мережі не показує, що у цій країні працюють супутники.

У Південній Африці торгівля Starlink відбувається через групи у соцмережах. Продавці пропонують купити комплекти, активовані в сусідньому Мозамбіку, де їх використання легально, а потім доставити через кордон.

Обійти заборону можна, сплативши послуги за допомогою міжнародної картки, зазначають співрозмовники агентства. Аналогічні дії роблять рітейлери у всьому світі.

SpaceX не укладає договори з кожною країною, де використовують Starlink, тому контролювати їхню роботу майже неможливо.

"Це викликає занепокоєння. Ніхто не несе відповідальності за те, хто має доступ до терміналів і як вони використовуються", – зазначила старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс.

Зокрема, боротьба з нелегальними терміналами в Казахстані цьогоріч майже не вплинула на використання Starlink. Дії влади призвели лише до зростання цін на чорному ринку, сказав трейдер, який імпортує обладнання і не хоче говорити про це публічно. До цього термінали можна було купувати й отримувати через місцеву пошту.

Що відомо про використання терміналів Starlink російськими окупантами?

Раніше українські військові та ЗМІ повідомили про те, що окупанти почали використовувати термінали системи супутникового інтернету компанії Starlink, яка раніше надавала послуги зв’язку лише ЗСУ за контрактом з Пентагоном.

Також про використання Starlink ворогом повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. За даними радіоперехоплень, для налагодження доступу до інтернету Starlink встановили, зокрема, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади сил РФ, які діють на Донеччині.

Водночас засновник компанії SpaceX американський мільрдер Ілон Маск заявив, що його компанія не продає термінали Starlink до Росії – "ані прямо, ані опосередковано". На це українські розвідники зауважили, що йдеться насамперед про неофіційні канали постачання.

У березні демократи Палати представників США розпочали розслідування щодо SpaceX, щоб перевірити, чи проваджувала компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.