США проверяют, действительно ли SpaceX Маска предоставила российским оккупантам возможность пользоваться Starlink

Два конгрессмена-демократа инициировали расследование в отношении компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX из-за применения терминалов спутниковой связи Starlink российскими оккупантами в войне против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Washington Post.

Демократы Джейми Раскин и Роберт Гарсия озабочены сообщениями украинской разведки об использовании российскими захватчиками Starlink.

Они направили президенту SpaceX Гвинн Шотвелл письмо с просьбой прояснить ситуацию. Но предупредили, что вероятное использование Россией Starlink "представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер и политики", - говорится в документе, который цитирует WP.

Напомним, 11 декабря ГУР Минобороны опубликовал аудиоперехват, согласно которому Россия использует на временно оккупированных территориях спутниковые устройства Starlink. Маск заявил тогда, что SpaceX не продавал Starlink России ни прямо, ни косвенно. Впрочем, по данным разведки, россияне покупают терминалы в арабских странах. Кроме того, по данным СМИ, в России их специально для СВО продают частные продавцы. По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, его ведомство сотрудничает со SpaceX, чтобы отключить Starlink у россиян.

