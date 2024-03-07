РУС
США проверяют, действительно ли SpaceX Маска предоставила российским оккупантам возможность пользоваться Starlink

Два конгрессмена-демократа инициировали расследование в отношении компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX из-за применения терминалов спутниковой связи Starlink российскими оккупантами в войне против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Washington Post.

Демократы Джейми Раскин и Роберт Гарсия озабочены сообщениями украинской разведки об использовании российскими захватчиками Starlink.

Они направили президенту SpaceX Гвинн Шотвелл письмо с просьбой прояснить ситуацию. Но предупредили, что вероятное использование Россией Starlink "представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер и политики", - говорится в документе, который цитирует WP.

Напомним, 11 декабря ГУР Минобороны опубликовал аудиоперехват, согласно которому Россия использует на временно оккупированных территориях спутниковые устройства Starlink. Маск заявил тогда, что SpaceX не продавал Starlink России ни прямо, ни косвенно. Впрочем, по данным разведки, россияне покупают терминалы в арабских странах. Кроме того, по данным СМИ, в России их специально для СВО продают частные продавцы. По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, его ведомство сотрудничает со SpaceX, чтобы отключить Starlink у россиян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 71-я ОЕБр с помощью FPV уничтожает Starlnik российских оккупантов. ВИДЕО

россия (96899) США (27716) Маск Илон (259) Starlink (123)
+8
Очухались!!! Пустить неврастеника и наркомана в гос-безопасность (космос, связь) Штатов верх идиотизма или саботажа.
07.03.2024 15:50 Ответить
+5
Йому ФСБ звання підвищили.
07.03.2024 15:25 Ответить
+5
Любителя путлєра і кокса пора позбавити його майна!!! Було б не погано!!! Воно взагалі останнім часом зіпсулося!!!
07.03.2024 15:37 Ответить
07.03.2024 15:25 Ответить
Знов мастурбовані...
07.03.2024 15:26 Ответить
ілоша, дарма ти біля рудого терся! у Білому Дому ще Діду сидить...
07.03.2024 15:30 Ответить
Маск цікава людина. Він занадто незалежний для будь-якого суспільства. (Коментар не відноситься до проблематики використання Starlink. Зрозуміло, що його хто завгодно може використовувати).
07.03.2024 15:31 Ответить
Немає ніякого "Ілона Маска"(с), а є управитель капіталами й активами рашистської пітьми і особисто ***** у сфері високорозвинутих технологій і соціальної мережі X (як першої букви назви справжнього її бенефіціара).
07.03.2024 15:41 Ответить
При тому що Маск це прокацапська тварина його пости читав ?
07.03.2024 17:15 Ответить
Це Ви на емоції "відключились" від суті.
Бо тут йдеться про походження перекапіталізованого бренду "Elon Reeve Musk", що вже задіяний у світовфй політиці по повній, а не про якийсь бізнесінтерес чи право.
До-речі, все описане Вами щодо Старлінку - не зовсім те. Бо цінним є сам сервіс, а самЕ "залізо" купується лише для його підключення і функціонування.
Тож, перевірка інформації про ймовірне підключення абонентів Старлінку на теренах пітьми є доцільною, адже офіційно такої опції начебто не існувало. І якщо виявиться, що Старлінк дійсно задіяний на пітьмі й працює на її перемогу проти України, тоді це остаточно підтвердить вислрвлене вище припущення про істинного бенефіціара зазначеного бренду.
07.03.2024 17:21 Ответить
07.03.2024 16:31 Ответить
І що ж тут перевіряти?! Він сам їм це запропонував! Бабло ж треба якось дерибанити. А яким чином і ціною, байдуже. У русні Старлінки контейнерами знаходили!
07.03.2024 15:32 Ответить
Копати під Маска, копати і ще раз копати. Не вірте у казки, що він їздив до маскви начеб-то ракети купувати. Завербували його там як піддать. І підкупили біткоїнами, бо неможливо перевірити їх походження. Ідеальний хабар у астрономічній сумі. І тепер цей покидьок хоче профінансувати разом і з х#йлом Трампа. Маск - це найнебезпечніший ворог, навіть небезпечніше х#йла та Трампа, бо він самий могутній бо найбагатша людина у світі. Як би це не було можливо, але треба таки його дістати.
07.03.2024 15:35 Ответить
07.03.2024 15:37 Ответить
І що ,якшо надав? Маска посадять ?
Хер ви шо зробите!
07.03.2024 15:42 Ответить
мани, скажені мани.... величезні штрафи часом гірше ніж тюрми
07.03.2024 16:22 Ответить
Так вже ж писали, що цього недоумка "обработалі" кацапи.
07.03.2024 15:47 Ответить
Маск звісно, тут нема питань. Але якщо в нас старлінки покупають волонтери і використовують, то як відрізнити іх от кацапских, які через 5 км працюють, які так само куплені приватними особами?
07.03.2024 15:49 Ответить
Та має ж бути якийсь вайт лист , більш складний аніж просто "країна купівлі + локація використання".
07.03.2024 15:53 Ответить
Думаю не важко відключити будь який термінал віддалено.
Тимпаче Маск вже має досвід
"Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту. Про це в новій біографії засновника компанії SpaceX пише Волтер Айзексон, повідомляє CNN".
07.03.2024 15:57 Ответить
У каждого терминала есть свой номер, и не один. В смысле по разным способам идентификации. Нужно просто собрать номера украинских терминалов, отправить их в Старлинк с просьбой отключить все остальные в тех районах
07.03.2024 16:00 Ответить
И кто это должен сделать? У нас есть уже готовый список наших устройств и мы уже передали с просьбой все остальное отключить? Если так - то вина полностью Маска. А если не передали - то притензии уже к нам.
07.03.2024 16:18 Ответить
07.03.2024 15:50 Ответить
Ну справедливости ради никто его никуда не пускал - у него дополнительные частные спутники к уже существующим. То етсь никто не запрещает пользоваться другими, не его.
07.03.2024 16:19 Ответить
У тебя есть копия заключения психиатров, наркологов США и ЦРУ, что он неврастеник и наркоман?
07.03.2024 16:36 Ответить
У тебя есть копия заключения психиатров, наркологов США и ЦРУ, что ты неврастеник и наркоман?
07.03.2024 16:46 Ответить
Независимо от данной тему доказывать должен тот, кто утверждает. А то так можно дойти до вопроса - а у твоей жены есть справка, что она не проститутка?
07.03.2024 17:00 Ответить
Так, цей хворий нарцис має доступ до усіх таємниць та останніх технологій. Америка з ним ще буде мати горе.
07.03.2024 17:48 Ответить
100%!!!
07.03.2024 18:15 Ответить
До чого тут Маск? Вiн же передав контроль над Starlink уряду. А тепер вiн винний що той дав користуватися кацапам? Це така ж логiка як Байден, дiючий През, не передав нам зброю а винний... пенсiонер Трамп. Щось в вас з логiкою не те...
07.03.2024 16:34 Ответить
Ну, шо , нарік, готуй сухарік.

Нарешті, до америнців почало доходити, що Маск - це кацапський шпигун та трампівська прокладка між владою та грошима, це якщо Трамп переможе завдяки грошам Маска , то це буде наймасштабніший корупційний інцидент, який дозволить найбагатшему наріку-аутисту мати кишенькового президента Америки.
07.03.2024 17:22 Ответить
Мене цікавить тільки одне чому наші спец служби ще не вбили його невже так важко знайти виконавців або привезти їх і вбити його бажано жорстоко сумно що він ще живий
07.03.2024 17:35 Ответить
От і я дивуюсь, чому ваші спецслужби ще не вбили Маска. Навального вбили, Нємцова вбили, а Маска ніт. Вам треба знайти мішкіна та чєпигу і дати їм завдання, щоб вбивали як справжні шкуродери, ну як кацапи **********.
07.03.2024 17:46 Ответить
Тобто маск після всього негативного, що зробив для України не заслужив на смерть?
07.03.2024 18:04 Ответить
Этот гондон должен в месте с трампом сидеть за решеткой, но когда есть большие деньги то до лампочки те законы.
07.03.2024 20:16 Ответить
 
 