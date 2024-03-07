США проверяют, действительно ли SpaceX Маска предоставила российским оккупантам возможность пользоваться Starlink
Два конгрессмена-демократа инициировали расследование в отношении компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX из-за применения терминалов спутниковой связи Starlink российскими оккупантами в войне против Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Washington Post.
Демократы Джейми Раскин и Роберт Гарсия озабочены сообщениями украинской разведки об использовании российскими захватчиками Starlink.
Они направили президенту SpaceX Гвинн Шотвелл письмо с просьбой прояснить ситуацию. Но предупредили, что вероятное использование Россией Starlink "представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".
"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер и политики", - говорится в документе, который цитирует WP.
Напомним, 11 декабря ГУР Минобороны опубликовал аудиоперехват, согласно которому Россия использует на временно оккупированных территориях спутниковые устройства Starlink. Маск заявил тогда, что SpaceX не продавал Starlink России ни прямо, ни косвенно. Впрочем, по данным разведки, россияне покупают терминалы в арабских странах. Кроме того, по данным СМИ, в России их специально для СВО продают частные продавцы. По словам Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, его ведомство сотрудничает со SpaceX, чтобы отключить Starlink у россиян.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо тут йдеться про походження перекапіталізованого бренду "Elon Reeve Musk", що вже задіяний у світовфй політиці по повній, а не про якийсь бізнесінтерес чи право.
До-речі, все описане Вами щодо Старлінку - не зовсім те. Бо цінним є сам сервіс, а самЕ "залізо" купується лише для його підключення і функціонування.
Тож, перевірка інформації про ймовірне підключення абонентів Старлінку на теренах пітьми є доцільною, адже офіційно такої опції начебто не існувало. І якщо виявиться, що Старлінк дійсно задіяний на пітьмі й працює на її перемогу проти України, тоді це остаточно підтвердить вислрвлене вище припущення про істинного бенефіціара зазначеного бренду.
Хер ви шо зробите!
Тимпаче Маск вже має досвід
"Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту. Про це в новій біографії засновника компанії SpaceX пише Волтер Айзексон, повідомляє CNN".
Нарешті, до америнців почало доходити, що Маск - це кацапський шпигун та трампівська прокладка між владою та грошима, це якщо Трамп переможе завдяки грошам Маска , то це буде наймасштабніший корупційний інцидент, який дозволить найбагатшему наріку-аутисту мати кишенькового президента Америки.