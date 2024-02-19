Минцифры сотрудничает со SpaceX, чтобы отключить Starlink у россиян, - Федоров
Starlink у россиян можно "отключить". Минцифры сотрудничает со SpaceX по этому вопросу.
Об этом в интервью Суспільному рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, и сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было. SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля", - сообщил он.
Отвечая на вопрос, можно ли отключить "Starlink" на оккупированной территории, Федоров отметил, что нам нужно, чтобы они там работали, потому что используются определенные технологии, связанные с БПЛА.
"Есть другой способ, как сделать, чтобы наши "Старлинки" работали, а остальные – нет. Мы работаем со SpaceX над этим", – пояснил он.
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https://zbruc.eu/node/117733?fbclid=IwAR2IeUoFZGnKvgoTR6UtsJJlpr-ShUYzKkbs9PVI4_9FBQw40hVwzCP-qxY
Маск заявляв - що може вирубити ВСІ старлінки на Донбасі - проблем немає
да... технології Маска схожі на купу картоплі в полі
можна як завгодно. Головне бажання
Бо від аброхамії з ВРУ, так і недочекатися листа, щоб скаржитися..
Невже людство хоче пройти ті події ще раз? Але ж логіка підказує, що жертви будуть обліковуватись не десятками мільйонів, а сотнями....
Невже ніхто цього не розуміє?
Зачем? Чтоб они пока придумывали "другой способ"?