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Минцифры сотрудничает со SpaceX, чтобы отключить Starlink у россиян, - Федоров

starlink,старлінк

Starlink у россиян можно "отключить". Минцифры сотрудничает со SpaceX по этому вопросу.

Об этом в интервью Суспільному рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, и сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было. SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, можно ли отключить "Starlink" на оккупированной территории, Федоров отметил, что нам нужно, чтобы они там работали, потому что используются определенные технологии, связанные с БПЛА.

"Есть другой способ, как сделать, чтобы наши "Старлинки" работали, а остальные – нет. Мы работаем со SpaceX над этим", – пояснил он.

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Топ комментарии
+6
одни великие и малые потуги Авдеевки берут 10 лет, другие ******** из афгана кинув всё добро. и никак **** нигде не столкнутся, а страдаем мы.
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19.02.2024 20:53
+4
Ну так переписать все номера терминалов что дали США и что закупили волонтёры. Передать в Старлинк. Все терминалы в зоне боевых действий, которых нет в списке вырубить
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19.02.2024 20:51
+4
Хочу напомнить,что именно по просьбе Федорова Маск обеспечил старлинк в начале войны.Так какого хера вы ржете,как убогие?
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19.02.2024 21:04
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Головне, що ми маємо зрозуміти, що напад Росії на Україну - це ще не сама війна, а пролог до неї. Такий собі тиск Німеччини на Чехословаччину, тільки цього разу Захід сказав «ні», але знову без своєї власної участі. А справжня війна, велика війна, свідками й учасниками якої ми всі ще можемо стати, почнеться у разі зіткнення великих потуг.
https://zbruc.eu/node/117733?fbclid=IwAR2IeUoFZGnKvgoTR6UtsJJlpr-ShUYzKkbs9PVI4_9FBQw40hVwzCP-qxY
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19.02.2024 20:48 Ответить
одни великие и малые потуги Авдеевки берут 10 лет, другие ******** из афгана кинув всё добро. и никак **** нигде не столкнутся, а страдаем мы.
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19.02.2024 20:53 Ответить
нуу їм може вдатися взяти Естонію, Латвію, Литву набагато швидше, ніж Авдіївку. там точно не буде такої оборони, яка була в Авдіївці. проте звісно, що відкрито каци не полізуть в країни НАТО. а от гібридно - то все можу бути... а там дуже докуя етнічних рюске в Нарві, в Латвії..
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20.02.2024 02:00 Ответить
типа в личной переписке был послан, просим через СМИ
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19.02.2024 20:50 Ответить
Ну так переписать все номера терминалов что дали США и что закупили волонтёры. Передать в Старлинк. Все терминалы в зоне боевых действий, которых нет в списке вырубить
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19.02.2024 20:51 Ответить
Зараз, Ілюха тількі пихне або нюхне і відразу, з розбігу вимкне.
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19.02.2024 20:59 Ответить
Нда, вы хоть представляете какой там хаос?
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19.02.2024 23:08 Ответить
А при чому тутка хаос - кожен Старлінк має мати свій номер , навіть телефони сторічної давнини шоб працювати в мережі мали мати номери - а тутка Старлінк в 21 сторіччі без номера ?
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20.02.2024 00:39 Ответить
Я про організований збір тих номерів. Часть старлінків в населення, часть лежить в коробках ще, часть поставили і забули що стоїть =)
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20.02.2024 02:19 Ответить
І про яку кількість йдеться - напевно про лярди старлінків , ну тоді це дійсно непідйомна задачка ( цей текст це сарказм або шось подібне 96% міцності ).
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20.02.2024 06:45 Ответить
Судячи з поведінки Маска,алгоритми Федорова йому до ж......и!!!
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19.02.2024 20:56 Ответить
уточніть про Маска - яка саме поведінка?
Маск заявляв - що може вирубити ВСІ старлінки на Донбасі - проблем немає
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19.02.2024 20:58 Ответить
Так- всі запросто...вибірково- хто зна...
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19.02.2024 21:07 Ответить
тобто на Донбасі мільйон старлінків і всі без індифікаційного номера?
да... технології Маска схожі на купу картоплі в полі
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19.02.2024 21:26 Ответить
Можна всі можна вибірково
можна як завгодно. Головне бажання
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19.02.2024 21:27 Ответить
Я вже собі уявляю, як це відбувається. Ф'доров и отой наркот з лівим ухилом та фанат ***** Ілюха майже Максимов десь там домовляються.
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19.02.2024 20:58 Ответить
Молодці! Активніше залучайте і Західних Партнерів!!
Бо від аброхамії з ВРУ, так і недочекатися листа, щоб скаржитися..
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19.02.2024 20:58 Ответить
А відключать федорова..
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19.02.2024 20:59 Ответить
До певного етапу Другої світової США поставляло ресурси до гітлерівської Німеччини. Навіть сенатори заявляли про те, що то щось на кшталт громадянської війни в Європі. Але все змінив Перл Харбор.... І той сенатор, що був проти допомоги Європі, сів за штурвал літака і щдійснив більше 50 бойових вильотів....

Невже людство хоче пройти ті події ще раз? Але ж логіка підказує, що жертви будуть обліковуватись не десятками мільйонів, а сотнями....
Невже ніхто цього не розуміє?
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19.02.2024 21:02 Ответить
Схоже до того таки йдуть події...
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19.02.2024 21:04 Ответить
Це мабуть заява на кшталт-"мільйон дронів"...або як -"Дію не можна зламати"...😊
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19.02.2024 21:03 Ответить
Хочу напомнить,что именно по просьбе Федорова Маск обеспечил старлинк в начале войны.Так какого хера вы ржете,как убогие?
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19.02.2024 21:04 Ответить
Одне діло попросити...а зараз враховуючи позицію Маска стрсовно України то що каже пан Федоров- малоймовірно...від слова "зовсім"...
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19.02.2024 21:06 Ответить
Маск тогда не просто подключил,а дал и само оборудование,бесплатно причем.Надо смотреть на поступки,а не на бла-бла,тем более,что Маск хоть и умеренный,но все таки наркоман.Мало ли,что он говорит,он вообще живет в своем мире,такой человек.
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19.02.2024 21:16 Ответить
"рассказал"

Зачем? Чтоб они пока придумывали "другой способ"?
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19.02.2024 21:23 Ответить
Ребята какая спiвпраця ? У Илона Маска 244 миллиарда $ на карточке валяется. Он всю вашу Украину может купить и продать.Но уже дороже. Кстати и зачем ему тот Марс понадобился ?
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19.02.2024 21:31 Ответить
Ну да был у меня знакомый миллионер на кадиллаке ездил, 65 миллионов гринов долга.🤣🤣🤣
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19.02.2024 22:24 Ответить
Ну я думаю что 20 млрд.$ наличкой для того что бы взбунтовать местные украинские племена у него найдется. А тем кто будет против он отключит Starlink и их жiнкам то же.
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19.02.2024 22:42 Ответить
Дебіляра Мацк срав на Мінцифри. Він під кришкою КДБ.
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19.02.2024 21:55 Ответить
"SpaceX" правда не в курсі, що там Фьйодоров ляпає. Спочатку створили Зельониє проблему, а тепер сидять в лайні і булькають. Маск, той ще козел. По простоті душевній любить, щоб його хвалили і облизували. Виручив Старлінками, навіть переоцінити важко. А коли сказав, що вже втратив купу грошей, і добре б було щось платити, що заявили Зельониє? Якщо коротко, то "Заткнись, і плати. Бо тут Зеленський воює, весь світ спасає!". От він і надув губу в образі. А кацапи його вихваляють, і підлещують як можуть, собі на користь. Хтось виявився розумним, і далекоглядним, а хтось як завжди.
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19.02.2024 22:00 Ответить
Може вже досить базікати конченому аферісту.Де кіберзахист,чьому взламують моб.операторів,тв канал,і-нет видання.Чьому такого не спостерігалось при попередній владі де за кібербезпеку відповідав Корсун.
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20.02.2024 03:56 Ответить
 
 