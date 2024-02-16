71-я ОЕБр с помощью FPV уничтожает Starlnik российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили платформу спутниковой связи Starlink, которую использовали российские оккупанты.

Видео бригада обнародовала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский Starlink. Все слышали о том, что россияне начали пользоваться платформами спутниковой связи SpaceX, но до сих пор снять их нам не удавалось. Компания несколько раз открещивалась от поставок агрессору своей продукции. Угнанный или приобретенный контрабандным путем модем заметили операторы разведывательных БЛА 71-й егерской бригады.

А наши fpv-дроны не стерпели безобразия и твердо стали на страже международного права и деловой репутации уважаемой компании. Короче, нет у оккупантов "старлинка". По крайней мере, в зоне досягаемости бойцов нашей бригады", – прокомментировали защитники.

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