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71 ОЄБр за допомогою FPV знищує Starlnik російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили платформу супутникового зв’язку Starlink, який використовували російські окупанти.

Відео бригада оприлюднила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожий starlink. Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося. Компанія кілька разів відхрещувалася від постачання агресору своєї продукції. Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем помітили оператори розвідувальних БПЛА 71 єгерської бригади.

А наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії. Коротше, нема у окупантів старлінка. Принаймні, в зоні досяжності бійців нашої бригади", - прокоментували захисники.

Читайте: Розвідка підтвердила, що окупанти купують Starlink в арабських країнах

Автор: 

знищення (7298) Starlink (265) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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Такі "старлінки" всі наші дони знищать..
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16.02.2024 11:31 Відповісти
дрони..
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16.02.2024 11:39 Відповісти
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16.02.2024 11:37 Відповісти
 
 