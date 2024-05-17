В Одессе пострадали 3 человека в результате ракетной атаки РФ
Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами, пострадали 3 человека.
Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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