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Новости Война
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В Одессе пострадали 3 человека в результате ракетной атаки РФ

Окупанти атакували Одесу ракетами

Российские оккупанты атаковали Одессу ракетами, пострадали 3 человека.

Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты запустили ракеты в сторону Одессы

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обстрел (26928) Одесса (7868)


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