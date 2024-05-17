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Одна людина загинула і вісім зазнали поранень унаслідок ракетної атаки РФ на Одеський район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 травня, російські війська атакували ракетами Одеський район, є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина", - повідомив він.

Кількість поранених становить вісім осіб. Зокрема, пʼятеро з них у стані середнього ступеню важкості перебувають у лікарні, іншим допомога була надана на місці.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Одеській області, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

Також читайте: В Одесі постраждали 3 особи внаслідок ракетної атаки РФ

Наслідки обстрілу Одещини 17 травня
Наслідки обстрілу Одещини 17 травня

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину РФ, опитують громадян, надають їм необхідну допомогу, забезпечують правопорядок.

Наслідки обстрілу Одещини 17 травня
Наслідки обстрілу Одещини 17 травня

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, росіяни атакували ракетами Одесу, пізніше в місті знову пролунав вибух.

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обстріл (28449) Одеса (5452) Одеська область (3210)


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17.05.2024 20:28 Відповісти
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17.05.2024 21:31 Відповісти
 
 