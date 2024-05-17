Одна людина загинула і вісім зазнали поранень унаслідок ракетної атаки РФ на Одеський район. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 травня, російські війська атакували ракетами Одеський район, є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої російської атаки по Одеському району є одна загибла людина", - повідомив він.

Кількість поранених становить вісім осіб. Зокрема, пʼятеро з них у стані середнього ступеню важкості перебувають у лікарні, іншим допомога була надана на місці.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Одеській області, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі.

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Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину РФ, опитують громадян, надають їм необхідну допомогу, забезпечують правопорядок.





Нагадаємо, сьогодні, 17 травня, росіяни атакували ракетами Одесу, пізніше в місті знову пролунав вибух.