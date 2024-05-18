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Новини Війна
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Над Криворізьким районом українські воїни збили ракету

ракети,збиття

Українські військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом Дніпропетровської області російську ракету.

Про це у телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна повітряна ціль знищена", - написав він

За даними ОВА, підрозділ ПвК "Схід" збив ракету над Криворізьким районом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потреби України у системах ППО закриті лише на чверть, - Зеленський

Також раніше Лисак повідомляв, що вдень 18 травня оборонці неба приземлили шахед.

"Ворожу "пташку" вполювали у Камʼянському районі", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою

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крилаті ракети (1070) ППО (3153) знищення (7154)


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Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼
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18.05.2024 17:00 Відповісти
Є ще ракети в ракетницях.
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18.05.2024 17:09 Відповісти
17 березня стало відомо, що Литва передає Україні 6 радарних систем AMBER-1800. З їхньою допомогою ЗСУ зможуть виявляти ворожі ракети у своєму повітряному просторі.
Радіус дії радара - 350 км.
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18.05.2024 17:32 Відповісти
Цього добра багато не буде.
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18.05.2024 17:53 Відповісти
 
 