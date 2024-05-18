Над Криворізьким районом українські воїни збили ракету
Українські військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом Дніпропетровської області російську ракету.
Про це у телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна повітряна ціль знищена", - написав він
За даними ОВА, підрозділ ПвК "Схід" збив ракету над Криворізьким районом.
Також раніше Лисак повідомляв, що вдень 18 травня оборонці неба приземлили шахед.
"Ворожу "пташку" вполювали у Камʼянському районі", - написав очільник ОВА.
Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою
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Радіус дії радара - 350 км.