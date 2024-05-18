Над Криворізьким районом українські воїни збили ракету

Українські військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом Дніпропетровської області російську ракету.

Про це у телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна повітряна ціль знищена", - написав він

За даними ОВА, підрозділ ПвК "Схід" збив ракету над Криворізьким районом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потреби України у системах ППО закриті лише на чверть, - Зеленський

Також раніше Лисак повідомляв, що вдень 18 травня оборонці неба приземлили шахед.

"Ворожу "пташку" вполювали у Камʼянському районі", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, близько 6.00 ранку російські окупанти знову завдали удару по Одещині балістичною ракетою