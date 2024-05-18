Потреби України у системах ППО закриті лише на чверть, - Зеленський

Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росія може атакувати нашу територію з будь-якої зброї, адже Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.

"Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, що розміщені на території Росії, за допомогою західної зброї", – додав він.

За словами Зеленського, щоб мати паритет у повітрі, Україні потрібно 120–130 сучасних літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16.

Нагадаємо, перші винищувачі F-16 від Заходу прибудуть в Україну упродовж кількох тижнів. Проте, яка держава їх поставить, поки не відомо.

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