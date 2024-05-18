Потреби України у системах ППО закриті лише на чверть, - Зеленський
Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що Росія може атакувати нашу територію з будь-якої зброї, адже Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.
"Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, що розміщені на території Росії, за допомогою західної зброї", – додав він.
За словами Зеленського, щоб мати паритет у повітрі, Україні потрібно 120–130 сучасних літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16.
Нагадаємо, перші винищувачі F-16 від Заходу прибудуть в Україну упродовж кількох тижнів. Проте, яка держава їх поставить, поки не відомо.
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(а) особа, яка наводить ворожі атаки на чутливі об'єкти, зникає.
(б) від вказаної особи приходять повідомлення родині і знайомим про те, що її було викрадено з метою одержання викупу, і прохання про збір необхідної суми.
(в) особу знаходять з ознаками насильницької смерті причиненої особливо жорстокими способами.
І потім додасться пункт г) кричить на увесь світ про процвітаючий в країні бандитизм, та про стрімке перетворення і так не дуже нормальних силовиків на відкритих бандитів.
P.S. Як же багато розказують про Європу, а мріють про Сомалі.
а/ у понеділок
б/ ніколи
Але ці літаки також не погано.. вони зможуть збивати крилаті ракети і шахеди... якщо не будуть економити ракети на шахеди... тільки от з Каб не дуже врятують...
О-ЗЄля, всі на вихід! Ви прострочені, і засмерділися!
Сказав ......... організм, у якого за його ж словами - "Наша стратєгія - це тактіка".
А наш зе-лохторат сміється з руснявого стада тіпа за тупість. я сміюсь з зе-лохторату, бо путін настільки явно не зволожує рила свого стада "бошьєй росой" як це робить Зеля.
Іншими словами, Потужний натякнув, що і Gripen і Mirage 2000 і F-18 Hornet, пролетіли мимо. Потужне досягнення української дипломатії, нічого не скажеш. Може таки правда, те що написали в Австралії - "Нам не потрібен ваш металобрухт", нібито такими саме словами Україна закрила перемовини щодо австралійських F-18.
ну ясно шо типу жопорукі турки, а от якщо б наші бундескомандівці на них воювали, то всі терористи зразу розбіглися б. Стоп, десь це вже чули, правда?