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Потреби України у системах ППО закриті лише на чверть, - Зеленський

с-300

Україні критично не вистачає систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в інтерв'ю агенції AFP заявив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Росія може атакувати нашу територію з будь-якої зброї, адже Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.

"Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, що розміщені на території Росії, за допомогою західної зброї", – додав він.

 За словами Зеленського, щоб мати паритет у повітрі, Україні потрібно 120–130 сучасних літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16.

Нагадаємо, перші винищувачі F-16 від Заходу прибудуть в Україну упродовж кількох тижнів. Проте, яка держава їх поставить, поки не відомо.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) ППО (3153)


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Топ коментарі
+16

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18.05.2024 09:42
+13
А потреби у асфальті на скільки відсотків закрити? А в барабанах?
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18.05.2024 09:33
+13
*******. Зелене *******.
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18.05.2024 09:34
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Це видача секретної інформації чи це введення суспільства в оману?
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18.05.2024 09:30 Відповісти
який же тут секрет?
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18.05.2024 09:35 Відповісти
Наведу один спосіб ППО, який не потребує західної допомоги. Роз'яснюю детально нижче:
(а) особа, яка наводить ворожі атаки на чутливі об'єкти, зникає.
(б) від вказаної особи приходять повідомлення родині і знайомим про те, що її було викрадено з метою одержання викупу, і прохання про збір необхідної суми.
(в) особу знаходять з ознаками насильницької смерті причиненої особливо жорстокими способами.
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18.05.2024 10:01 Відповісти
З часом пункт а), буде замінено на особу в якої (або її родичів) є достатньо коштів.
І потім додасться пункт г) кричить на увесь світ про процвітаючий в країні бандитизм, та про стрімке перетворення і так не дуже нормальних силовиків на відкритих бандитів.
P.S. Як же багато розказують про Європу, а мріють про Сомалі.
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18.05.2024 10:41 Відповісти
Та ця "заміна" вже давно втілена в життя нинішньою владою.
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18.05.2024 10:58 Відповісти
За словами Зеленського, щоб мати паритет у повітрі Україні потрібно 120-130 ******** літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16. Джерело:
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18.05.2024 09:31 Відповісти
*******. Зелене *******.
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18.05.2024 09:34 Відповісти
100%
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18.05.2024 10:31 Відповісти
Та ще коли воно ******* про зарплати вчителям у 4к баксів, було зрозуміло, що воно недієздатне брехло. Питання, як населення могло за відвертого брехуна проголосувати?
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18.05.2024 13:43 Відповісти
Оно то брехло, пані, но скільки ДЕБІЛІВ в це повіріло.
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18.05.2024 13:45 Відповісти
Оце мене й шокує. Як можна було вірити в цю мильну пусту бульбашку? У людей геть мізки відсутні.
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18.05.2024 13:46 Відповісти
Та не, мізгі у людей є, просто у 73% від тіх хто прийшов на вибори у 2019 році по 3 звивини. Перша для того, щоб жерти. Друга для того, щоб срати. Третя для того, щоб трахатися з метою відтворення собі подібних дебілів.
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18.05.2024 14:27 Відповісти
додам - срати та дзюріти.
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18.05.2024 14:28 Відповісти
Короче: без эбонитовых палочек будущей зимой никак.
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18.05.2024 09:31 Відповісти
зєлєнСКІЙ, ти чуєш мене ? Я записав у записник. 17 травня ! Це день, коли ти оголосив Україні про початок підготовки вашої шобли до зимового періоду, і що дві ТЕЦ вже ремонтують 1-2 мільярдами, і що вся енергетика буде готова до опалювального сезона краще ніж у мирний час. А ти, зєлєнскій, цю дату записав ? Щоб не казав знову. "Я нічЯво вам нє обісчал!"
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18.05.2024 09:31 Відповісти
А потреби у асфальті на скільки відсотків закрити? А в барабанах?
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18.05.2024 09:33 Відповісти
Загадка: Коли у зеленського починається наступний робочий тиждень?

а/ у понеділок
б/ ніколи
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18.05.2024 09:36 Відповісти
Мабуть вже і не закриють - будуть і надалі Украіну довбати
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18.05.2024 09:37 Відповісти
немає слів....воно тупо хамить та вимагає....а само тільки відосики свої тошнотворні "постачає".....
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18.05.2024 09:38 Відповісти
Там ще залежить яку саме модифікацію ф16 нам передадуть ....
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18.05.2024 09:39 Відповісти
Якщо отримаємо AN/APG-66v2 то там радіус дії в умовах перешкод 83км а у орків на Су35 є ракети з ефективною дальністю 120км ....

Але ці літаки також не погано.. вони зможуть збивати крилаті ракети і шахеди... якщо не будуть економити ракети на шахеди... тільки от з Каб не дуже врятують...
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18.05.2024 09:47 Відповісти

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18.05.2024 09:42 Відповісти
Зеля, та шо ты как порноактриса, из немецкого кино для взрослых. Зеля уже "Готов принять в любом количестве, с любой стороны".
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18.05.2024 10:01 Відповісти
Потреби в ППО - на чверть, потреба в нормальному верховному - вакантна
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18.05.2024 10:06 Відповісти
На його думку, те що написано в папірці для прочитання
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18.05.2024 10:07 Відповісти
ЗЄля, де ППО? (Хоча про що це я?) д'єрмак, де ППО? (Ой, так він секретут)
О-ЗЄля, всі на вихід! Ви прострочені, і засмерділися!
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18.05.2024 10:11 Відповісти
Купуйте ( баблішка ж тьма ))). ЗЕробляти на адміністративних штрафах млрд гривень можете, бо "Какая разница", як ЛОХів "робити разом"!
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18.05.2024 10:13 Відповісти
А ти зеленський потруси своїх друзів і коштів хватить на всю ППО і ще залишиться
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18.05.2024 10:16 Відповісти
Не панікуй!! У кацапів ракет залишилось на 2-3 рази....
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18.05.2024 10:19 Відповісти
А де відосик?
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18.05.2024 10:21 Відповісти
За словами Зеленського, щоб мати паритет у повітрі, Україні потрібно 120-130 ******** літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16. Джерело:

Сказав ......... організм, у якого за його ж словами - "Наша стратєгія - це тактіка".
А наш зе-лохторат сміється з руснявого стада тіпа за тупість. я сміюсь з зе-лохторату, бо путін настільки явно не зволожує рила свого стада "бошьєй росой" як це робить Зеля.
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18.05.2024 10:45 Відповісти
Ще треба було уточнити де саме ППО є ,тому менше слів ,а більше справ .
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18.05.2024 10:49 Відповісти
На його думку, флот має повністю складатися з F-16.
Іншими словами, Потужний натякнув, що і Gripen і Mirage 2000 і F-18 Hornet, пролетіли мимо. Потужне досягнення української дипломатії, нічого не скажеш. Може таки правда, те що написали в Австралії - "Нам не потрібен ваш металобрухт", нібито такими саме словами Україна закрила перемовини щодо австралійських F-18.
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18.05.2024 11:09 Відповісти
там за вертольоти ще було, так сам концерн не особливо хотів шоб вони в бойових умовах ще більше виявились м.яко кажучи, "не зовсім якісними". навіть запчастин не дали б. так, металобрухт був би.
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18.05.2024 11:23 Відповісти
З NH 90 ******, все ще складніше. Один на одного переводять стрілки, причому всі сторони. Втім можна було попрохати якусь їх кількість в європейських експлуатантів, а потім попрохати в Австралії запчастини, адже утилізуються лише корпуси, після повного демонтажу обладнання. Але....
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18.05.2024 11:29 Відповісти
я ж сказав що сам Виробник не дуже зацікавлений обгадитись! І тупо може заборонити, там же в контрактах багато чого написано. турки ті ж Леопарди заводили в Сирію. Рейнметал потім зробив отак:
ну ясно шо типу жопорукі турки, а от якщо б наші бундескомандівці на них воювали, то всі терористи зразу розбіглися б. Стоп, десь це вже чули, правда?
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18.05.2024 11:33 Відповісти
Мда...
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18.05.2024 11:13 Відповісти
Баран бесполезный.
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18.05.2024 11:18 Відповісти
Ну вже треба б було перечислити всю номенклатуру ППО та розташування, ой дурааааак..
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18.05.2024 13:25 Відповісти
 
 