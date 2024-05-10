Україна отримає перші винищувачі F-16 до липня 2024 року, - ЗМІ

Перші винищувачі F-16 від Заходу прибудуть в Україну упродовж кількох тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Standard.

За словами співрозмовника видання, Україна отримає літаки F-16 за кілька тижнів - до червня-липня.

Водночас джерело видання не уточнило, яка саме держава поставить винищувачі.

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Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

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