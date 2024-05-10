УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9122 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 062 24

Україна отримає перші винищувачі F-16 до липня 2024 року, - ЗМІ

Винищувачі F-16

Перші винищувачі F-16 від Заходу прибудуть в Україну упродовж кількох тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Standard.

За словами співрозмовника видання, Україна отримає літаки F-16 за кілька тижнів - до червня-липня.

Водночас джерело видання не уточнило, яка саме держава поставить винищувачі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. ВIДЕО

Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже влітку почне отримувати F-16. Перші відправить Данія, - міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен

Автор: 

допомога (8304) F16 F-16 (669)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Ппц Україна отримає F16 все пізніше і пізніше. ЗМІ, хоч ви не триндіть. Без вас тошно. Коли отримає - тоді і напишете.
показати весь коментар
10.05.2024 16:56
+4
Та угомонитесь уже! Никто, никакие сми, не знают и не могут знать таких вещей, самолеты будут как только будет готово все - от наземной инфраструктуры до последнего командира эскадрильи. Эту информацию имеют от силы десять человек, никто из которых к 'сми' и на выстрел не подойдет
показати весь коментар
10.05.2024 17:52
+3
А що, в кінці травня , то вже брехня? Ждали, ждали, та й жданики поїли...
показати весь коментар
10.05.2024 16:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждем як манни небесноі - може відженуть іх літаки з кабами
показати весь коментар
10.05.2024 16:45 Відповісти
А тим часом над одним із міст сьогодні вже літали пташки ,яких так довго чекали.
показати весь коментар
10.05.2024 17:00 Відповісти
Чекаю вже на вихідних, бо 11 травня - це також до липня. Господи, швидше!
показати весь коментар
10.05.2024 16:46 Відповісти
Наша власть обещала закончить подготовительные работы до 6 или 16 июня. Самолеты с пилотами уже готовы и ждут пока наша власть соизволит раздуплиться.
показати весь коментар
10.05.2024 17:31 Відповісти
А шо ішшо обещала "наша власть"?
Пірістать стрілядь, сайтісь пасірідінє, шашликі на майскіх, кохвє у криму, построіть лініі абарони, а не розрізнені ямки, 4К євров вчителям, "нікоково кумовства", сплашной асфальт замість ракетних програм...та хіба усьо упомниш...???
показати весь коментар
10.05.2024 19:30 Відповісти
Та там і військові винні ні техніки ні пілоти не знали англійської...

хоча рік було розмов що нам передадуть і треба було готуватись... ну пілоти ще таке... допустимо мали бойові вильоти а техніки що в тилу сидять... яка була проблема їх готовити знанню мови

По друге про передачу обладнання для аеродромів почало звучати в пакетах допомоги тільки недавно... мабуть захід чекав якогось рішення
показати весь коментар
10.05.2024 20:46 Відповісти
Самолеты и пилоты готовы были еще после нового года. Не готовы до сих пор именно мы. Об этом признался был Игнат.

А кто мешал власти за полтора года не трепать языком с каждого утюга, а хотя-бы подготовить людей со знанием английского?

Оборудование начали передавать когда подготовили условия для его установки. Никто не будет передавать оборудование просто так, в пустоту, чтобы оно просто стояло мертвым грузом и рашики его раздолбали ракетами.
показати весь коментар
11.05.2024 22:10 Відповісти
Ппц Україна отримає F16 все пізніше і пізніше. ЗМІ, хоч ви не триндіть. Без вас тошно. Коли отримає - тоді і напишете.
показати весь коментар
10.05.2024 16:56 Відповісти
А що, в кінці травня , то вже брехня? Ждали, ждали, та й жданики поїли...
показати весь коментар
10.05.2024 16:58 Відповісти
А потім, ще питання - якої модернізації?
показати весь коментар
10.05.2024 17:00 Відповісти
Спокуха ,пташки вже мігрували в наші краї
показати весь коментар
10.05.2024 17:03 Відповісти
Коли вже зебло емігрує?
показати весь коментар
10.05.2024 17:23 Відповісти
Бажано не дуже далеко. Щоб і охороні було зручно, і годували щоб вітчизняними продуктами.
показати весь коментар
10.05.2024 18:10 Відповісти
А ті, що мали бути най-найперші ще в березні де поділися ? А ті льотчики , що навчалися в США і їх показували в новинах ще при Порошенку (!) де зараз ? Кругом одна брехня ! На кукурузниках будемо літати, їх косоокі клепають ще досі ! Так що губки закатайте !
показати весь коментар
10.05.2024 17:33 Відповісти
А що там з ППО NASAMS https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3811752-kanada-ne-znae-koli-zmoze-peredati-ukraini-obicanu-sistemu-nasams-zmi.html котре оплатила Канада ?

США витратять понад $860 млн на виробництво HIMARS Джерело:
на загальну суму $861,3 млн.
Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року.

Згідно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf даних міноборони
по програмі USAI, 22 Aug був укладений контракт на 242млн
HIMARS 242 Lockheed Martin Aug 22

через 3 місяці буде 2 роки, як заключили контракт, проте поставок немає
як тоді можуть виготовити на 861млн за 2 роки,
якщо не виготовили на значно меншу суму 242млн за 2 роки
показати весь коментар
10.05.2024 17:38 Відповісти
Та угомонитесь уже! Никто, никакие сми, не знают и не могут знать таких вещей, самолеты будут как только будет готово все - от наземной инфраструктуры до последнего командира эскадрильи. Эту информацию имеют от силы десять человек, никто из которых к 'сми' и на выстрел не подойдет
показати весь коментар
10.05.2024 17:52 Відповісти
Ти ,,паследний" командир ескадрільї ?!
показати весь коментар
10.05.2024 17:59 Відповісти
***********, казали ж до червня?!!!!
показати весь коментар
10.05.2024 17:57 Відповісти
Перші F-16 з,явилися в 1975 році, приняти на озброєння в 1982р.
Зараз НАТО переходить на F- 35,а стару модель продають країнам
третьего світу. Це все одне, як що Покришкін у 1943році отримав
ані " Кобру" а апарат братів Райс, зразка 1902року.
показати весь коментар
10.05.2024 18:17 Відповісти
Свою зброю треба мати, а не стояти з простягнутими руками і нити дайте, дайте. Де наші славнозвісні танки, де безпілотники, де ракети. Але дайте...
показати весь коментар
10.05.2024 18:50 Відповісти
вчера днём слышу гул реактивного двигателя, первое что подумал - крылатая ракета летит, такое бывает над нашими головами пролетает и ищу её. Подымаю глаза и не верю самолёт на высоте примерно 7-8 тыс. на сверх звуке с донецкого направления куда не важно летит, давно такого не видел. но важно другое - у него один двигатель и одно хвостовое оперение(высота большая а глаза уже не те почти 60 лет уже) но ей богу двигатель был один - похоже F-16 уже летают в небе Украины. Ну и хорошо.
показати весь коментар
10.05.2024 18:50 Відповісти
Та давайте уже швидше, ну скільки можна тягнути того кота за крашанки...
показати весь коментар
10.05.2024 19:07 Відповісти
Шо давать?
Підписав жеж, осанну проспівали - і досить !!
Абрамси теж обіцяв замовити нові, тому чекали два роки...прислав мотлох , та й того обмаль
Зараз ХАЙМАРСи "нові замовили"...будуть років через 5,хоча вони застаріли давно і 800 штук чекають переплавки.
Слово ПЕРЕМОГА (Victory) щодо Украіни ЖОДНОГО РАЗУ не було сказано у промовах байдена , салівана, міллі, бьорнса, ллойда - жодного посадовця з адміністраціі Джобами.
Найбільше - НЕПОРАЗКА УКРАІНИ.
Чого чекати???
показати весь коментар
10.05.2024 19:44 Відповісти
Позакривайте вже ******* з Цими Ф16. Закумарили ті ємоційні качелі.
показати весь коментар
11.05.2024 00:32 Відповісти
 
 