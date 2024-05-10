Украина получит первые истребители F-16 до июля 2024 года, - СМИ
Первые истребители F-16 от Запада прибудут в Украину в течение нескольких недель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Standard.
По словам собеседника издания, Украина получит самолеты F-16 через несколько недель - до июня-июля.
В то же время источник издания не уточнил, какое именно государство поставит истребители.
Истребители F-16 для Украины
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
Топ комментарии
+6 Oleksandr Yur
показать весь комментарий10.05.2024 16:56
+4 Oleg K #525841
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+3 николай бабисанда #437852
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Пірістать стрілядь, сайтісь пасірідінє, шашликі на майскіх, кохвє у криму, построіть лініі абарони, а не розрізнені ямки, 4К євров вчителям, "нікоково кумовства", сплашной асфальт замість ракетних програм...та хіба усьо упомниш...???
хоча рік було розмов що нам передадуть і треба було готуватись... ну пілоти ще таке... допустимо мали бойові вильоти а техніки що в тилу сидять... яка була проблема їх готовити знанню мови
По друге про передачу обладнання для аеродромів почало звучати в пакетах допомоги тільки недавно... мабуть захід чекав якогось рішення
А кто мешал власти за полтора года не трепать языком с каждого утюга, а хотя-бы подготовить людей со знанием английского?
Оборудование начали передавать когда подготовили условия для его установки. Никто не будет передавать оборудование просто так, в пустоту, чтобы оно просто стояло мертвым грузом и рашики его раздолбали ракетами.
США витратять понад $860 млн на виробництво HIMARS Джерело:
на загальну суму $861,3 млн.
Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року.
Згідно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf даних міноборони
по програмі USAI, 22 Aug був укладений контракт на 242млн
HIMARS 242 Lockheed Martin Aug 22
через 3 місяці буде 2 роки, як заключили контракт, проте поставок немає
як тоді можуть виготовити на 861млн за 2 роки,
якщо не виготовили на значно меншу суму 242млн за 2 роки
Зараз НАТО переходить на F- 35,а стару модель продають країнам
третьего світу. Це все одне, як що Покришкін у 1943році отримав
ані " Кобру" а апарат братів Райс, зразка 1902року.
Підписав жеж, осанну проспівали - і досить !!
Абрамси теж обіцяв замовити нові, тому чекали два роки...прислав мотлох , та й того обмаль
Зараз ХАЙМАРСи "нові замовили"...будуть років через 5,хоча вони застаріли давно і 800 штук чекають переплавки.
Слово ПЕРЕМОГА (Victory) щодо Украіни ЖОДНОГО РАЗУ не було сказано у промовах байдена , салівана, міллі, бьорнса, ллойда - жодного посадовця з адміністраціі Джобами.
Найбільше - НЕПОРАЗКА УКРАІНИ.
Чого чекати???