Украина получит первые истребители F-16 до июля 2024 года, - СМИ

Первые истребители F-16 от Запада прибудут в Украину в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Standard.

По словам собеседника издания, Украина получит самолеты F-16 через несколько недель - до июня-июля.

В то же время источник издания не уточнил, какое именно государство поставит истребители.

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Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

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