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Новости Война
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Украина получит первые истребители F-16 до июля 2024 года, - СМИ

Винищувачі F-16

Первые истребители F-16 от Запада прибудут в Украину в течение нескольких недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Standard.

По словам собеседника издания, Украина получит самолеты F-16 через несколько недель - до июня-июля.

В то же время источник издания не уточнил, какое именно государство поставит истребители.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО

Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже летом начнет получать F-16. Первые отправит Дания, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен

Автор: 

помощь (7770) F-16 (549)


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Топ комментарии
+6
Ппц Україна отримає F16 все пізніше і пізніше. ЗМІ, хоч ви не триндіть. Без вас тошно. Коли отримає - тоді і напишете.
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10.05.2024 16:56
+4
Та угомонитесь уже! Никто, никакие сми, не знают и не могут знать таких вещей, самолеты будут как только будет готово все - от наземной инфраструктуры до последнего командира эскадрильи. Эту информацию имеют от силы десять человек, никто из которых к 'сми' и на выстрел не подойдет
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10.05.2024 17:52
+3
А що, в кінці травня , то вже брехня? Ждали, ждали, та й жданики поїли...
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10.05.2024 16:58
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Ждем як манни небесноі - може відженуть іх літаки з кабами
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10.05.2024 16:45 Ответить
А тим часом над одним із міст сьогодні вже літали пташки ,яких так довго чекали.
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10.05.2024 17:00 Ответить
Чекаю вже на вихідних, бо 11 травня - це також до липня. Господи, швидше!
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10.05.2024 16:46 Ответить
Наша власть обещала закончить подготовительные работы до 6 или 16 июня. Самолеты с пилотами уже готовы и ждут пока наша власть соизволит раздуплиться.
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10.05.2024 17:31 Ответить
А шо ішшо обещала "наша власть"?
Пірістать стрілядь, сайтісь пасірідінє, шашликі на майскіх, кохвє у криму, построіть лініі абарони, а не розрізнені ямки, 4К євров вчителям, "нікоково кумовства", сплашной асфальт замість ракетних програм...та хіба усьо упомниш...???
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10.05.2024 19:30 Ответить
Та там і військові винні ні техніки ні пілоти не знали англійської...

хоча рік було розмов що нам передадуть і треба було готуватись... ну пілоти ще таке... допустимо мали бойові вильоти а техніки що в тилу сидять... яка була проблема їх готовити знанню мови

По друге про передачу обладнання для аеродромів почало звучати в пакетах допомоги тільки недавно... мабуть захід чекав якогось рішення
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10.05.2024 20:46 Ответить
Самолеты и пилоты готовы были еще после нового года. Не готовы до сих пор именно мы. Об этом признался был Игнат.

А кто мешал власти за полтора года не трепать языком с каждого утюга, а хотя-бы подготовить людей со знанием английского?

Оборудование начали передавать когда подготовили условия для его установки. Никто не будет передавать оборудование просто так, в пустоту, чтобы оно просто стояло мертвым грузом и рашики его раздолбали ракетами.
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11.05.2024 22:10 Ответить
Ппц Україна отримає F16 все пізніше і пізніше. ЗМІ, хоч ви не триндіть. Без вас тошно. Коли отримає - тоді і напишете.
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10.05.2024 16:56 Ответить
А що, в кінці травня , то вже брехня? Ждали, ждали, та й жданики поїли...
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10.05.2024 16:58 Ответить
А потім, ще питання - якої модернізації?
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10.05.2024 17:00 Ответить
Спокуха ,пташки вже мігрували в наші краї
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10.05.2024 17:03 Ответить
Коли вже зебло емігрує?
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10.05.2024 17:23 Ответить
Бажано не дуже далеко. Щоб і охороні було зручно, і годували щоб вітчизняними продуктами.
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10.05.2024 18:10 Ответить
А ті, що мали бути най-найперші ще в березні де поділися ? А ті льотчики , що навчалися в США і їх показували в новинах ще при Порошенку (!) де зараз ? Кругом одна брехня ! На кукурузниках будемо літати, їх косоокі клепають ще досі ! Так що губки закатайте !
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10.05.2024 17:33 Ответить
А що там з ППО NASAMS https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3811752-kanada-ne-znae-koli-zmoze-peredati-ukraini-obicanu-sistemu-nasams-zmi.html котре оплатила Канада ?

США витратять понад $860 млн на виробництво HIMARS Джерело:
на загальну суму $861,3 млн.
Термін виконання замовлення до 31 травня 2026 року.

Згідно https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf даних міноборони
по програмі USAI, 22 Aug був укладений контракт на 242млн
HIMARS 242 Lockheed Martin Aug 22

через 3 місяці буде 2 роки, як заключили контракт, проте поставок немає
як тоді можуть виготовити на 861млн за 2 роки,
якщо не виготовили на значно меншу суму 242млн за 2 роки
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10.05.2024 17:38 Ответить
Та угомонитесь уже! Никто, никакие сми, не знают и не могут знать таких вещей, самолеты будут как только будет готово все - от наземной инфраструктуры до последнего командира эскадрильи. Эту информацию имеют от силы десять человек, никто из которых к 'сми' и на выстрел не подойдет
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10.05.2024 17:52 Ответить
Ти ,,паследний" командир ескадрільї ?!
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10.05.2024 17:59 Ответить
***********, казали ж до червня?!!!!
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10.05.2024 17:57 Ответить
Перші F-16 з,явилися в 1975 році, приняти на озброєння в 1982р.
Зараз НАТО переходить на F- 35,а стару модель продають країнам
третьего світу. Це все одне, як що Покришкін у 1943році отримав
ані " Кобру" а апарат братів Райс, зразка 1902року.
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10.05.2024 18:17 Ответить
Свою зброю треба мати, а не стояти з простягнутими руками і нити дайте, дайте. Де наші славнозвісні танки, де безпілотники, де ракети. Але дайте...
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10.05.2024 18:50 Ответить
вчера днём слышу гул реактивного двигателя, первое что подумал - крылатая ракета летит, такое бывает над нашими головами пролетает и ищу её. Подымаю глаза и не верю самолёт на высоте примерно 7-8 тыс. на сверх звуке с донецкого направления куда не важно летит, давно такого не видел. но важно другое - у него один двигатель и одно хвостовое оперение(высота большая а глаза уже не те почти 60 лет уже) но ей богу двигатель был один - похоже F-16 уже летают в небе Украины. Ну и хорошо.
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10.05.2024 18:50 Ответить
Та давайте уже швидше, ну скільки можна тягнути того кота за крашанки...
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10.05.2024 19:07 Ответить
Шо давать?
Підписав жеж, осанну проспівали - і досить !!
Абрамси теж обіцяв замовити нові, тому чекали два роки...прислав мотлох , та й того обмаль
Зараз ХАЙМАРСи "нові замовили"...будуть років через 5,хоча вони застаріли давно і 800 штук чекають переплавки.
Слово ПЕРЕМОГА (Victory) щодо Украіни ЖОДНОГО РАЗУ не було сказано у промовах байдена , салівана, міллі, бьорнса, ллойда - жодного посадовця з адміністраціі Джобами.
Найбільше - НЕПОРАЗКА УКРАІНИ.
Чого чекати???
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10.05.2024 19:44 Ответить
Позакривайте вже ******* з Цими Ф16. Закумарили ті ємоційні качелі.
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11.05.2024 00:32 Ответить
 
 