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Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО

Одной из бригад тактической авиации Чехия передала первый тренажер истребителя F-16.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

Также читайте: Часть украинских пилотов уже завершает учиться на F-16, - Воздушные силы

Автор: 

авиация (2825) Воздушные силы (2296) F-16 (553) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+14
дякую братам чехам
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10.05.2024 11:33
+9
Poděkujeme váženému panu prezidentu P. Pavlovi!!!🇨🇿❤️🇺🇦
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10.05.2024 11:37
+9
Щира подяка нашим друзям чехам ,
за допомогу нашим пілотам ,
у яких буде змога тренуватися на цій дорогій штуці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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10.05.2024 11:43
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дякую братам чехам
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10.05.2024 11:33 Ответить
это уже что-то
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10.05.2024 11:34 Ответить
Poděkujeme váženému panu prezidentu P. Pavlovi!!!🇨🇿❤️🇺🇦
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10.05.2024 11:37 Ответить
Надо вашего Петера Павела с нашим Юрием Игнатом познакомить. А так, спасибо ему передайте обязательно!
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10.05.2024 22:11 Ответить
Як же важко порівняно з іншими країнами Україні приєднатися до альянсу , по суті втрата 10 млн населення , території як 2 словакії і перспективи не раніше 5-30 років .

все ж таки тяжче долі ніж в українців не існує навіть у євреїв
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10.05.2024 11:40 Ответить
кілька років хтось написав дуже хрестоматійну річь про український народ:
"Український народ вирізняє унікальна спроможність вчинити якусь безмежну дурість, а потім сидіти під парканом і співати тужливі пісні про важку долю"
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10.05.2024 11:49 Ответить
Це твоя суб'єктивна оцінка, не бiльше. Я б не побажав тобі бути євреєм в окупованій Гітлером Україні.
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10.05.2024 12:05 Ответить
А в окупованій сталіним Україні бути українцем ?
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10.05.2024 12:59 Ответить
Сталінський терор та голодомор знищив набагато більше українців чим гітлерівці знищили євреїв. Чомусь в світі трагедія Холокосту відома майже всіх, чого не скажеш про трагедію українського народу, яка сталася в той самий історичний проміжок часу.
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10.05.2024 13:54 Ответить
Щира подяка нашим друзям чехам ,
за допомогу нашим пілотам ,
у яких буде змога тренуватися на цій дорогій штуці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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10.05.2024 11:43 Ответить
круто, але приблизно на 2 роки запізнились...
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10.05.2024 11:44 Ответить
Краше пізно, ніж ніколи.
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10.05.2024 11:52 Ответить
а не напрягает то что вы сами на тридцать лет опоздали? (не с этого ли вам надо комменты начинать)и научиться понимать что вам никто ничё не должен а за помощь надо просто поблагодарить а не пытаться спекулировать на понятиях рано/поздно(словом как то так)
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10.05.2024 11:58 Ответить
P.S. касаемо двух летнего опоздания то эти тренажеры не актуальны были, тогда был спрос на шашлычные мангалы,не буду напоминать слова ,,найвеличнившего"весна прийде и все на шашлыки.
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10.05.2024 12:06 Ответить
Спасибо тебе, наш далекий немецкий друг. Тебе в понедельник на работу, не опаздывай
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10.05.2024 22:09 Ответить
не стоит благодарности,я ведь для тебя старался!
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10.05.2024 23:57 Ответить
Ця штуковина дозволить пропустити -скоротити деякі обов'язкові формальності ,без яких неможливо на базах НАТО ,та підготувати більше пілотів. Тому що коли почнеться крутий заміс в небі , літаків можуть дати більше ,ніж у нас буде пілотів.
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10.05.2024 11:50 Ответить
Який нафіг тренажер, коли вже пілоти давно пройшли підготовку і самі F-16 ті повинні ширяти в небі. Все плететесь в хвості.
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10.05.2024 12:10 Ответить
На один літак декілька льотчиків. Поки хтось з них в небі, інші відпрацьовують на тренажері. Навички необхідно безперервно покращувати.
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10.05.2024 12:51 Ответить
Перед вылетом на задание миссия может быть тщательно разработана и проиграна на таком тренажёре. Причём, могут вводиться и рассматриваться разные варианты вражеского ответа на миссию, его количества и вида противозадействованного вооружения и техники. Короче, возможность модулирования разных вариантов и вводных выполнения, как самой миссии, так и контрдействий противника неограничены.
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11.05.2024 04:38 Ответить
Казалось, что скоро наши летчики уже появятся в небе Украины на F-16, но тут внезапно чехи передали тренажер....
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10.05.2024 12:23 Ответить
Так хіба це погано, теперь всі пілоти які не попали під програму навчання законрдоном, зможуть опановувати техніку, до тогож такі тренажери це те що повинно працювати 24/7, пілоти повинні завжди бути на 101% готові.
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10.05.2024 12:40 Ответить
А чехи уже передали нам имитаторы снарядов, чтоб каждый артиллерист мог пошшупать? Позасовывать в ствол, повысовывать. Что то американские снаряды приехали быстрее чем чешская "инициатива"
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10.05.2024 22:05 Ответить
а никто не задал себе вопрос зачем эту информацию .про тренажер ф16. показывать в марахвоне . писать в интернете ЗАЧЕМ ??? чтобы очередной путинский ****** передал координаты --- передали нам большое спасибо и пусть пилоты обучаются . нахера об этом трезвонить
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11.05.2024 06:36 Ответить
 
 