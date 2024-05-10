Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО

Одной из бригад тактической авиации Чехия передала первый тренажер истребителя F-16.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.

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