Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. ВИДЕО
Одной из бригад тактической авиации Чехия передала первый тренажер истребителя F-16.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.
F-16 для Украины
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
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все ж таки тяжче долі ніж в українців не існує навіть у євреїв
"Український народ вирізняє унікальна спроможність вчинити якусь безмежну дурість, а потім сидіти під парканом і співати тужливі пісні про важку долю"
за допомогу нашим пілотам ,
у яких буде змога тренуватися на цій дорогій штуці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁