Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. ВIДЕО

Одній з бригад тактичної авіації Чехія передала перший тренажер винищувача F-16.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

Наразі його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

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