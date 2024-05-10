Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16. ВIДЕО
Одній з бригад тактичної авіації Чехія передала перший тренажер винищувача F-16.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
Наразі його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
F-16 для України
Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.
У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.
Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.
Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.
Топ коментарі
+14 Псамметих II
показати весь коментар10.05.2024 11:33
+9 Alexandr Shapovalov
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+9 Amber
показати весь коментар10.05.2024 11:43
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все ж таки тяжче долі ніж в українців не існує навіть у євреїв
"Український народ вирізняє унікальна спроможність вчинити якусь безмежну дурість, а потім сидіти під парканом і співати тужливі пісні про важку долю"
за допомогу нашим пілотам ,
у яких буде змога тренуватися на цій дорогій штуці 👍🏼👍🏼👍🏼🙁