Литва придбає для ЗСУ радіолокаційні системи Amber-1800, - міністр оборони Німеччини Пісторіус
Литва долучиться до так званої коаліції ППО, яка спрямована на посилення української протиповітряної оборони. Країна планує передати Україні шість радіолокаційних систем Amber-1800.
Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ.
Очільник німецького оборонного відомства високо оцінив рішучу підтримку Литвою України в її боротьбі проти повномасштабної агресії РФ. Пісторіус додав, що Литва досягає надзвичайно високого рівня у військовій допомозі.
Він також повідомив, що Литва долучиться до так званої коаліції ППО, яка має на меті посилити українську протиповітряну оборону. Цю коаліцію, як відомо, очолює Німеччина.
Крім цього, німецький міністр розповів, що Литва придбає та передасть Україні шість радарів Amber-1800. Він назвав таке рішення Литви "внеском у порятунок життів в Україні".
Терміни доставки радарів Amber-1800 в Україну не розголошуються.
Що відомо про Amber-1800?
Це наземна радіолокаційна станція, яка здатна виявляти об’єкти на відстані до 400 кілометрів. Радари Amber-1800 виробляє литовська компанія Altimus-tech (раніше LiTak-Tak), яку, до слова, створили засновники українського науково-виробничого підприємства "Аеротехніка-МЛТ".
Рідіолокаційна станція призначена для автоматичного виявлення повітряних об’єктів, їхніх координат за азимутом та дальністю. Вона складається з двох елементів:
- автомобіль № 1 — апаратна кабіна з основним електронним обладнанням;
- автомобіль № 2 — автомобільна платформа з системою вирівнювання, що несе антенно-щогловий вузол (АМА) і систему розгортання, антенно-фідерну систему, дві електростанції.
До слова, в Україні станція локалізована під назвою "Бурштин-1800". Українська версія монтується на на напівпричіп або шасі КрАЗ-7634.
Додамо, що в п'ятницю, 17 травня, стало відомо, що Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, зокрема боєприпаси та розвідувальні безпілотники.
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одне питання, чому про це розповідає міністр оборони Німеччини, який начебто не має до цього ніякого відношення
Чи ти тут на чергуванні, кацапе?
воно вроді і є, але тільки коли очикуються аплодисменти чи бабло.. а працювати - це до дорослих.. а те, шо неодноразово порушував Конституцію, розвалив до 2022го оборонку (вільха, грім, стугна, сокіл, богдана, кольчуга...), усе порозміновував і здав Південь-Маріуполь, ЗСУ скоротилися на 40тис. (бо нуйонах, он "же ж нє лох"(с), і перший персональний ЙОГО загиблий Герой Журавель)........, то Зєлєнскій ваащє ні прі чЬом... воно тупо гальмо розвитку України, генератор хаосу і каталізатор-провокатор великої війни в Україні...
у притомній державі за такі "заслуги" фігуранти подібних множинних справ згодом "гріють нари"...
...продовжуй дермове чергування
Ти нам розповідаешь про Зеленського? Я можу тобі розповісти більше. Але це окрема тема.
Інакша річ, коли ми діскутуемо рафистскмй напад на Україну ( це конектед допомоги Літви) то не сказати нічого про рашистів - неможно!
Але ти ні слова не кажешь про ху&ла!
Ну, і хто ти після цего?!
Яке відношення він мае до поставок Літви?! Ніякого!
Але попіаритися дуже хочеться.
Бо сам він Таурусів досі не дае. Леопардів 2- теж.
«Путін ферштейн»…
Увага! Терміново🔥потрібна допомога підрозділу ДШВ, який зараз знищує ворога у Харківській області.
Позапланове прохання, бо щойно зателефонували - внаслідок щільного обстрілу постраждало обладнання роти ударних БПЛА. В них зараз є запас ФПВ-дронів, але терміново потрібні Старлінки, антени-підсилювачи, щогли та комп'ютери.
Загальний кошторис на закупівлю всього за списком - 350 398 гривень.
Дуже прошу допомогти, бо варіантів нема. Прошу особисто ще й тому, бо там проходять службу наші добрі знайомі. Тому прохання особисте. І так - репост, уподобайка, коментар. Це також допомагає!
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-17 травня 2024 рік
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-ukraina-vzorvala-promzony-v-novorossijske-i-tuapse.html
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