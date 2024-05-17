УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11373 відвідувача онлайн
Новини
3 020 16

Литва придбає для ЗСУ радіолокаційні системи Amber-1800, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Литва придбає для ЗСУ радіолокаційні системи Amber-1800

Литва долучиться до так званої коаліції ППО, яка спрямована на посилення української протиповітряної оборони. Країна планує передати Україні шість радіолокаційних систем Amber-1800.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ.

Очільник німецького оборонного відомства високо оцінив рішучу підтримку Литвою України в її боротьбі проти повномасштабної агресії РФ. Пісторіус додав, що Литва досягає надзвичайно високого рівня у військовій допомозі.

Він також повідомив, що Литва долучиться до так званої коаліції ППО, яка має на меті посилити українську протиповітряну оборону. Цю коаліцію, як відомо, очолює Німеччина.

Крім цього, німецький міністр розповів, що Литва придбає та передасть Україні шість радарів Amber-1800. Він назвав таке рішення Литви "внеском у порятунок життів в Україні".

Читайте також: Ситуація вкрай драматична, Україна потребує посилення ППО, - Бербок

Терміни доставки радарів Amber-1800 в Україну не розголошуються.

Литва придбає для ЗСУ радіолокаційні системи Amber-1800

Що відомо про Amber-1800?

Це наземна радіолокаційна станція, яка здатна виявляти об’єкти на відстані до 400 кілометрів. Радари Amber-1800 виробляє литовська компанія Altimus-tech (раніше LiTak-Tak), яку, до слова, створили засновники українського науково-виробничого підприємства "Аеротехніка-МЛТ". 

Рідіолокаційна станція призначена для автоматичного виявлення повітряних об’єктів, їхніх координат за азимутом та дальністю.  Вона складається з двох елементів:

  • автомобіль № 1 — апаратна кабіна з основним електронним обладнанням;
  • автомобіль № 2 — автомобільна платформа з системою вирівнювання, що несе антенно-щогловий вузол (АМА) і систему розгортання, антенно-фідерну систему, дві електростанції.

До слова, в Україні станція локалізована під назвою "Бурштин-1800". Українська версія монтується на на напівпричіп або шасі КрАЗ-7634.

Додамо, що в п'ятницю, 17 травня, стало відомо, що Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, зокрема боєприпаси та розвідувальні безпілотники.

Читайте також: Литва вперше запустить ракети з РСЗВ HIMARS. Це важливий фактор для стримування РФ, - міністр оборони Кащюнас

Автор: 

Литва (2380) ППО (3151) радар (56) Пісторіус Борис (247)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Prachitai polnostiu statiu , paimiosh . Nu ili net.....
показати весь коментар
17.05.2024 17:41
+2
https://t.me/budem_bambit/3667 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Увага! Терміново🔥потрібна допомога підрозділу ДШВ, який зараз знищує ворога у Харківській області.
Позапланове прохання, бо щойно зателефонували - внаслідок щільного обстрілу постраждало обладнання роти ударних БПЛА. В них зараз є запас ФПВ-дронів, але терміново потрібні Старлінки, антени-підсилювачи, щогли та комп'ютери.
Загальний кошторис на закупівлю всього за списком - 350 398 гривень.
Дуже прошу допомогти, бо варіантів нема. Прошу особисто ще й тому, бо там проходять службу наші добрі знайомі. Тому прохання особисте. І так - репост, уподобайка, коментар. Це також допомагає!

💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400

💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
показати весь коментар
17.05.2024 17:56
+2
Александр Кушнарь: Украина взорвала промзоны в Новороссийске и Туапсе
-17 травня 2024 рік

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-ukraina-vzorvala-promzony-v-novorossijske-i-tuapse.html
показати весь коментар
17.05.2024 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
AMBER-1800 - наземна мобільна радіолокаційна станція. Розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литві компанією LitakTak.

одне питання, чому про це розповідає міністр оборони Німеччини, який начебто не має до цього ніякого відношення
показати весь коментар
17.05.2024 17:37 Відповісти
Prachitai polnostiu statiu , paimiosh . Nu ili net.....
показати весь коментар
17.05.2024 17:41 Відповісти
Potomu sto on vcera vstretilsia s ministrom Litvi,tak govorili i pro Ukrainu jej pomoci
показати весь коментар
17.05.2024 18:32 Відповісти
Зєлєнскій, де "Кольчуга"?.. на яких кілометрах асфальту?..
показати весь коментар
17.05.2024 17:43 Відповісти
Ігорек, а до чого тут Зеленський? Тема про літву.
Чи ти тут на чергуванні, кацапе?
показати весь коментар
17.05.2024 18:05 Відповісти
..так отож - Зєлєнскій ні до чого..
воно вроді і є, але тільки коли очикуються аплодисменти чи бабло.. а працювати - це до дорослих.. а те, шо неодноразово порушував Конституцію, розвалив до 2022го оборонку (вільха, грім, стугна, сокіл, богдана, кольчуга...), усе порозміновував і здав Південь-Маріуполь, ЗСУ скоротилися на 40тис. (бо нуйонах, он "же ж нє лох"(с), і перший персональний ЙОГО загиблий Герой Журавель)........, то Зєлєнскій ваащє ні прі чЬом... воно тупо гальмо розвитку України, генератор хаосу і каталізатор-провокатор великої війни в Україні...
у притомній державі за такі "заслуги" фігуранти подібних множинних справ згодом "гріють нари"...
...продовжуй дермове чергування
показати весь коментар
17.05.2024 19:33 Відповісти
Усе так і виглядае… але до чого це тут?

Ти нам розповідаешь про Зеленського? Я можу тобі розповісти більше. Але це окрема тема.

Інакша річ, коли ми діскутуемо рафистскмй напад на Україну ( це конектед допомоги Літви) то не сказати нічого про рашистів - неможно!

Але ти ні слова не кажешь про ху&ла!
Ну, і хто ти після цего?!
показати весь коментар
17.05.2024 21:55 Відповісти
А до чого тут « конферансьє» *********?!!!

Яке відношення він мае до поставок Літви?! Ніякого!

Але попіаритися дуже хочеться.
Бо сам він Таурусів досі не дае. Леопардів 2- теж.
«Путін ферштейн»…
показати весь коментар
17.05.2024 17:43 Відповісти
Pistorius dlia Litvi vcera polucil futbolku no1 s podpisiami nasix futbolistov.U nix futbol
показати весь коментар
17.05.2024 18:28 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3667 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Увага! Терміново🔥потрібна допомога підрозділу ДШВ, який зараз знищує ворога у Харківській області.
Позапланове прохання, бо щойно зателефонували - внаслідок щільного обстрілу постраждало обладнання роти ударних БПЛА. В них зараз є запас ФПВ-дронів, але терміново потрібні Старлінки, антени-підсилювачи, щогли та комп'ютери.
Загальний кошторис на закупівлю всього за списком - 350 398 гривень.
Дуже прошу допомогти, бо варіантів нема. Прошу особисто ще й тому, бо там проходять службу наші добрі знайомі. Тому прохання особисте. І так - репост, уподобайка, коментар. Це також допомагає!

💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400

💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
показати весь коментар
17.05.2024 17:56 Відповісти
Александр Кушнарь: Украина взорвала промзоны в Новороссийске и Туапсе
-17 травня 2024 рік

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-ukraina-vzorvala-promzony-v-novorossijske-i-tuapse.html
показати весь коментар
17.05.2024 17:58 Відповісти
Розміри такі, як в метрових діапазонах, ще на початках радіолокації. Але 400км - це серйозно (в літаках, правда , тоже 200км - і все влазить в головку)
показати весь коментар
17.05.2024 18:00 Відповісти
Спасибо Литва
показати весь коментар
17.05.2024 18:06 Відповісти
PAGARBA!
показати весь коментар
17.05.2024 18:18 Відповісти
Дякуємо!!! І Все ж питання чому Литва, а не Ахметов з Коломойшею...чи самі бідні, на цигарки не вистачає
показати весь коментар
17.05.2024 18:43 Відповісти
Ось все про цю чудову систему.
https://t.me/Ukraine_365News/78087
показати весь коментар
17.05.2024 20:17 Відповісти
 
 