Литва придбає для ЗСУ радіолокаційні системи Amber-1800, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Литва долучиться до так званої коаліції ППО, яка спрямована на посилення української протиповітряної оборони. Країна планує передати Україні шість радіолокаційних систем Amber-1800.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Цензор.НЕТ.

Очільник німецького оборонного відомства високо оцінив рішучу підтримку Литвою України в її боротьбі проти повномасштабної агресії РФ. Пісторіус додав, що Литва досягає надзвичайно високого рівня у військовій допомозі.

Він також повідомив, що Литва долучиться до так званої коаліції ППО, яка має на меті посилити українську протиповітряну оборону. Цю коаліцію, як відомо, очолює Німеччина.

Крім цього, німецький міністр розповів, що Литва придбає та передасть Україні шість радарів Amber-1800. Він назвав таке рішення Литви "внеском у порятунок життів в Україні".

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Терміни доставки радарів Amber-1800 в Україну не розголошуються.

Що відомо про Amber-1800?

Це наземна радіолокаційна станція, яка здатна виявляти об’єкти на відстані до 400 кілометрів. Радари Amber-1800 виробляє литовська компанія Altimus-tech (раніше LiTak-Tak), яку, до слова, створили засновники українського науково-виробничого підприємства "Аеротехніка-МЛТ".

Рідіолокаційна станція призначена для автоматичного виявлення повітряних об’єктів, їхніх координат за азимутом та дальністю. Вона складається з двох елементів:

автомобіль № 1 — апаратна кабіна з основним електронним обладнанням;

автомобіль № 2 — автомобільна платформа з системою вирівнювання, що несе антенно-щогловий вузол (АМА) і систему розгортання, антенно-фідерну систему, дві електростанції.

До слова, в Україні станція локалізована під назвою "Бурштин-1800". Українська версія монтується на на напівпричіп або шасі КрАЗ-7634.

Додамо, що в п'ятницю, 17 травня, стало відомо, що Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, зокрема боєприпаси та розвідувальні безпілотники.

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