Литва приобретет для ВСУ радиолокационные системы Amber-1800, - министр обороны Германии Писториус
Литва присоединится к так называемой коалиции ПВО, которая направлена на усиление украинской противовоздушной обороны. Страна планирует передать Украине шесть радиолокационных систем Amber-1800.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ.
Глава немецкого оборонного ведомства высоко оценил решительную поддержку Литвой Украины в ее борьбе против полномасштабной агрессии РФ. Писториус добавил, что Литва достигает чрезвычайно высокого уровня в военной помощи.
Он также сообщил, что Литва присоединится к так называемой коалиции ПВО, которая имеет целью усилить украинскую противовоздушную оборону. Эту коалицию, как известно, возглавляет Германия.
Кроме этого, немецкий министр рассказал, что Литва приобретет и передаст Украине шесть радаров Amber-1800. Он назвал такое решение Литвы "вкладом в спасение жизней в Украине".
Сроки доставки радаров Amber-1800 в Украину не разглашаются.
Что известно об Amber-1800?
Это наземная радиолокационная станция, которая способна обнаруживать объекты на расстоянии до 400 километров. Радары Amber-1800 производит литовская компания Altimus-tech (ранее LiTak-Tak), которую, к слову, создали основатели украинского научно-производственного предприятия "Аэротехника-МЛТ".
Ридиолокационная станция предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности. Она состоит из двух элементов:
- автомобиль № 1 - аппаратная кабина с основным электронным оборудованием;
- автомобиль № 2 - автомобильная платформа с системой выравнивания, несущая антенно-мачтовый узел (АМА) и систему развертывания, антенно-фидерную систему, две электростанции.
К слову, в Украине станция локализована под названием "Янтарь-1800". Украинская версия монтируется на полуприцеп или шасси КрАЗ-7634.
Добавим, что в пятницу, 17 мая, стало известно, что Литва отправила Украине новую партию военной и гуманитарной помощи, в частности боеприпасы и разведывательные беспилотники.
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одне питання, чому про це розповідає міністр оборони Німеччини, який начебто не має до цього ніякого відношення
Чи ти тут на чергуванні, кацапе?
воно вроді і є, але тільки коли очикуються аплодисменти чи бабло.. а працювати - це до дорослих.. а те, шо неодноразово порушував Конституцію, розвалив до 2022го оборонку (вільха, грім, стугна, сокіл, богдана, кольчуга...), усе порозміновував і здав Південь-Маріуполь, ЗСУ скоротилися на 40тис. (бо нуйонах, он "же ж нє лох"(с), і перший персональний ЙОГО загиблий Герой Журавель)........, то Зєлєнскій ваащє ні прі чЬом... воно тупо гальмо розвитку України, генератор хаосу і каталізатор-провокатор великої війни в Україні...
у притомній державі за такі "заслуги" фігуранти подібних множинних справ згодом "гріють нари"...
...продовжуй дермове чергування
Ти нам розповідаешь про Зеленського? Я можу тобі розповісти більше. Але це окрема тема.
Інакша річ, коли ми діскутуемо рафистскмй напад на Україну ( це конектед допомоги Літви) то не сказати нічого про рашистів - неможно!
Але ти ні слова не кажешь про ху&ла!
Ну, і хто ти після цего?!
Яке відношення він мае до поставок Літви?! Ніякого!
Але попіаритися дуже хочеться.
Бо сам він Таурусів досі не дае. Леопардів 2- теж.
«Путін ферштейн»…
Увага! Терміново🔥потрібна допомога підрозділу ДШВ, який зараз знищує ворога у Харківській області.
Позапланове прохання, бо щойно зателефонували - внаслідок щільного обстрілу постраждало обладнання роти ударних БПЛА. В них зараз є запас ФПВ-дронів, але терміново потрібні Старлінки, антени-підсилювачи, щогли та комп'ютери.
Загальний кошторис на закупівлю всього за списком - 350 398 гривень.
Дуже прошу допомогти, бо варіантів нема. Прошу особисто ще й тому, бо там проходять службу наші добрі знайомі. Тому прохання особисте. І так - репост, уподобайка, коментар. Це також допомагає!
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-17 травня 2024 рік
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-ukraina-vzorvala-promzony-v-novorossijske-i-tuapse.html
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