Литва приобретет для ВСУ радиолокационные системы Amber-1800, - министр обороны Германии Писториус

Литва присоединится к так называемой коалиции ПВО, которая направлена на усиление украинской противовоздушной обороны. Страна планирует передать Украине шесть радиолокационных систем Amber-1800.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ.

Глава немецкого оборонного ведомства высоко оценил решительную поддержку Литвой Украины в ее борьбе против полномасштабной агрессии РФ. Писториус добавил, что Литва достигает чрезвычайно высокого уровня в военной помощи.

Он также сообщил, что Литва присоединится к так называемой коалиции ПВО, которая имеет целью усилить украинскую противовоздушную оборону. Эту коалицию, как известно, возглавляет Германия.

Кроме этого, немецкий министр рассказал, что Литва приобретет и передаст Украине шесть радаров Amber-1800. Он назвал такое решение Литвы "вкладом в спасение жизней в Украине".

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Сроки доставки радаров Amber-1800 в Украину не разглашаются.

Что известно об Amber-1800?

Это наземная радиолокационная станция, которая способна обнаруживать объекты на расстоянии до 400 километров. Радары Amber-1800 производит литовская компания Altimus-tech (ранее LiTak-Tak), которую, к слову, создали основатели украинского научно-производственного предприятия "Аэротехника-МЛТ".

Ридиолокационная станция предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности. Она состоит из двух элементов:

автомобиль № 1 - аппаратная кабина с основным электронным оборудованием;

автомобиль № 2 - автомобильная платформа с системой выравнивания, несущая антенно-мачтовый узел (АМА) и систему развертывания, антенно-фидерную систему, две электростанции.

К слову, в Украине станция локализована под названием "Янтарь-1800". Украинская версия монтируется на полуприцеп или шасси КрАЗ-7634.

Добавим, что в пятницу, 17 мая, стало известно, что Литва отправила Украине новую партию военной и гуманитарной помощи, в частности боеприпасы и разведывательные беспилотники.

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