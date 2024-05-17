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Новости
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Литва приобретет для ВСУ радиолокационные системы Amber-1800, - министр обороны Германии Писториус

Литва придбає для ЗСУ радіолокаційні системи Amber-1800

Литва присоединится к так называемой коалиции ПВО, которая направлена на усиление украинской противовоздушной обороны. Страна планирует передать Украине шесть радиолокационных систем Amber-1800.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ.

Глава немецкого оборонного ведомства высоко оценил решительную поддержку Литвой Украины в ее борьбе против полномасштабной агрессии РФ. Писториус добавил, что Литва достигает чрезвычайно высокого уровня в военной помощи.

Он также сообщил, что Литва присоединится к так называемой коалиции ПВО, которая имеет целью усилить украинскую противовоздушную оборону. Эту коалицию, как известно, возглавляет Германия.

Кроме этого, немецкий министр рассказал, что Литва приобретет и передаст Украине шесть радаров Amber-1800. Он назвал такое решение Литвы "вкладом в спасение жизней в Украине".

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Сроки доставки радаров Amber-1800 в Украину не разглашаются.

Литва придбає для ЗСУ радіолокаційні системи Amber-1800

Что известно об Amber-1800?

Это наземная радиолокационная станция, которая способна обнаруживать объекты на расстоянии до 400 километров. Радары Amber-1800 производит литовская компания Altimus-tech (ранее LiTak-Tak), которую, к слову, создали основатели украинского научно-производственного предприятия "Аэротехника-МЛТ".

Ридиолокационная станция предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности. Она состоит из двух элементов:

  • автомобиль № 1 - аппаратная кабина с основным электронным оборудованием;
  • автомобиль № 2 - автомобильная платформа с системой выравнивания, несущая антенно-мачтовый узел (АМА) и систему развертывания, антенно-фидерную систему, две электростанции.

К слову, в Украине станция локализована под названием "Янтарь-1800". Украинская версия монтируется на полуприцеп или шасси КрАЗ-7634.

Добавим, что в пятницу, 17 мая, стало известно, что Литва отправила Украине новую партию военной и гуманитарной помощи, в частности боеприпасы и разведывательные беспилотники.

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Автор: 

Литва (2445) ПВО (2713) радар (69) Писториус Борис (199)


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Топ комментарии
+4
Prachitai polnostiu statiu , paimiosh . Nu ili net.....
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17.05.2024 17:41
+2
https://t.me/budem_bambit/3667 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Увага! Терміново🔥потрібна допомога підрозділу ДШВ, який зараз знищує ворога у Харківській області.
Позапланове прохання, бо щойно зателефонували - внаслідок щільного обстрілу постраждало обладнання роти ударних БПЛА. В них зараз є запас ФПВ-дронів, але терміново потрібні Старлінки, антени-підсилювачи, щогли та комп'ютери.
Загальний кошторис на закупівлю всього за списком - 350 398 гривень.
Дуже прошу допомогти, бо варіантів нема. Прошу особисто ще й тому, бо там проходять службу наші добрі знайомі. Тому прохання особисте. І так - репост, уподобайка, коментар. Це також допомагає!

💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400

💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
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17.05.2024 17:56
+2
Александр Кушнарь: Украина взорвала промзоны в Новороссийске и Туапсе
-17 травня 2024 рік

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-ukraina-vzorvala-promzony-v-novorossijske-i-tuapse.html
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17.05.2024 17:58
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AMBER-1800 - наземна мобільна радіолокаційна станція. Розроблена в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литві компанією LitakTak.

одне питання, чому про це розповідає міністр оборони Німеччини, який начебто не має до цього ніякого відношення
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17.05.2024 17:37 Ответить
Prachitai polnostiu statiu , paimiosh . Nu ili net.....
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17.05.2024 17:41 Ответить
Potomu sto on vcera vstretilsia s ministrom Litvi,tak govorili i pro Ukrainu jej pomoci
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17.05.2024 18:32 Ответить
Зєлєнскій, де "Кольчуга"?.. на яких кілометрах асфальту?..
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17.05.2024 17:43 Ответить
Ігорек, а до чого тут Зеленський? Тема про літву.
Чи ти тут на чергуванні, кацапе?
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17.05.2024 18:05 Ответить
..так отож - Зєлєнскій ні до чого..
воно вроді і є, але тільки коли очикуються аплодисменти чи бабло.. а працювати - це до дорослих.. а те, шо неодноразово порушував Конституцію, розвалив до 2022го оборонку (вільха, грім, стугна, сокіл, богдана, кольчуга...), усе порозміновував і здав Південь-Маріуполь, ЗСУ скоротилися на 40тис. (бо нуйонах, он "же ж нє лох"(с), і перший персональний ЙОГО загиблий Герой Журавель)........, то Зєлєнскій ваащє ні прі чЬом... воно тупо гальмо розвитку України, генератор хаосу і каталізатор-провокатор великої війни в Україні...
у притомній державі за такі "заслуги" фігуранти подібних множинних справ згодом "гріють нари"...
...продовжуй дермове чергування
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17.05.2024 19:33 Ответить
Усе так і виглядае… але до чого це тут?

Ти нам розповідаешь про Зеленського? Я можу тобі розповісти більше. Але це окрема тема.

Інакша річ, коли ми діскутуемо рафистскмй напад на Україну ( це конектед допомоги Літви) то не сказати нічого про рашистів - неможно!

Але ти ні слова не кажешь про ху&ла!
Ну, і хто ти після цего?!
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17.05.2024 21:55 Ответить
А до чого тут « конферансьє» *********?!!!

Яке відношення він мае до поставок Літви?! Ніякого!

Але попіаритися дуже хочеться.
Бо сам він Таурусів досі не дае. Леопардів 2- теж.
«Путін ферштейн»…
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17.05.2024 17:43 Ответить
Pistorius dlia Litvi vcera polucil futbolku no1 s podpisiami nasix futbolistov.U nix futbol
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17.05.2024 18:28 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3667 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Увага! Терміново🔥потрібна допомога підрозділу ДШВ, який зараз знищує ворога у Харківській області.
Позапланове прохання, бо щойно зателефонували - внаслідок щільного обстрілу постраждало обладнання роти ударних БПЛА. В них зараз є запас ФПВ-дронів, але терміново потрібні Старлінки, антени-підсилювачи, щогли та комп'ютери.
Загальний кошторис на закупівлю всього за списком - 350 398 гривень.
Дуже прошу допомогти, бо варіантів нема. Прошу особисто ще й тому, бо там проходять службу наші добрі знайомі. Тому прохання особисте. І так - репост, уподобайка, коментар. Це також допомагає!

💳 ПРИВАТ24: 5169 3305 2068 6400

💳 ІНШІ БАНКИ: 5375 4115 0177 8331
показать весь комментарий
17.05.2024 17:56 Ответить
Александр Кушнарь: Украина взорвала промзоны в Новороссийске и Туапсе
-17 травня 2024 рік

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-ukraina-vzorvala-promzony-v-novorossijske-i-tuapse.html
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17.05.2024 17:58 Ответить
Розміри такі, як в метрових діапазонах, ще на початках радіолокації. Але 400км - це серйозно (в літаках, правда , тоже 200км - і все влазить в головку)
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17.05.2024 18:00 Ответить
Спасибо Литва
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17.05.2024 18:06 Ответить
PAGARBA!
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17.05.2024 18:18 Ответить
Дякуємо!!! І Все ж питання чому Литва, а не Ахметов з Коломойшею...чи самі бідні, на цигарки не вистачає
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17.05.2024 18:43 Ответить
Ось все про цю чудову систему.
https://t.me/Ukraine_365News/78087
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17.05.2024 20:17 Ответить
 
 