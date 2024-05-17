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Литва передала Украине партию помощи: беспилотники, антидроновые системы и генераторы. ФОТО
Вильнюс отправил Украине новую партию военной и гуманитарной помощи, в частности - боеприпасы и разведывательные беспилотники.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Литва усиливает поддержку Украины необходимыми вещами: разведывательными беспилотниками в рамках возглавляемой Латвией коалиции дронов, системами противодействия беспилотникам, а также боеприпасами, генераторами и раскладными кроватями.
"Солидарность в действии!" - добавил Кащюнас.
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навіщо стільки?
оно, шмигаль, десятками млрд виділяє на всі сторони.