Литва передала Украине партию помощи: беспилотники, антидроновые системы и генераторы. ФОТО

Вильнюс отправил Украине новую партию военной и гуманитарной помощи, в частности - боеприпасы и разведывательные беспилотники.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Литва усиливает поддержку Украины необходимыми вещами: разведывательными беспилотниками в рамках возглавляемой Латвией коалиции дронов, системами противодействия беспилотникам, а также боеприпасами, генераторами и раскладными кроватями.

"Солидарность в действии!" - добавил Кащюнас.

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