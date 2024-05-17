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Литва передала Украине партию помощи: беспилотники, антидроновые системы и генераторы. ФОТО

Вильнюс отправил Украине новую партию военной и гуманитарной помощи, в частности - боеприпасы и разведывательные беспилотники.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Литва усиливает поддержку Украины необходимыми вещами: разведывательными беспилотниками в рамках возглавляемой Латвией коалиции дронов, системами противодействия беспилотникам, а также боеприпасами, генераторами и раскладными кроватями.

"Солидарность в действии!" - добавил Кащюнас.

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Литва відправила Україні військову та гуманітарну допомогу
Литва відправила Україні військову та гуманітарну допомогу

Автор: 

беспилотник (3589) Литва (2460) помощь (7800) гуманитарная помощь (1261)


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тююю...
навіщо стільки?
оно, шмигаль, десятками млрд виділяє на всі сторони.
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17.05.2024 12:56 Ответить
Ого, скільки вільного місця. Там ще можна пихати та пихати.
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17.05.2024 12:57 Ответить
Два відчуття - вдячність партнерам і досада на власну безпорадність
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17.05.2024 13:06 Ответить
Дякуємо друзі.
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17.05.2024 13:07 Ответить
Генератори хороші, потрібно брати, зустрічайте на олх.
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17.05.2024 13:11 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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17.05.2024 13:33 Ответить
 
 