Страны Балтии считают своей общей целью победу Украины в войне с Россией, - МИД Латвии
Страны Балтии считают своей общей целью победу Украины в войне с российскими оккупантами.
Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время визита в Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Браже, в частности, указала на важность консолидации поддержки Украины как в ее обороне, так и в интеграции в Евросоюз и НАТО. Она также повторила, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов не только по своей оккупированной территории, но и по военным возможностям в России.
"Украина является приоритетом для всех стран Балтии - победа Украины является общей целью для всех нас. В то же время, в текущей геополитической ситуации, когда различные проявления российской гибридной войны наблюдаются ежедневно, Латвия, страны Балтии и Северной Европы в целом нуждаются в объединении усилий и укреплении безопасности долгосрочным и скоординированным способом", - заявила Браже.
Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил о работе стран Балтии над привлечением других стран к поддержке Украины.
"Победа Украины над агрессором Россией является предпосылкой возвращения мира на европейский континент. Для этого Украина должна получить значительно больше военной поддержки и систем противовоздушной обороны, и нам нужно сделать значительные шаги к членству Украины в ЕС и НАТО. Место Украины в европейской и евроатлантической семье, и ее с нетерпением ждут", - заявил литовский министр.
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