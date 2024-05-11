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Новости Помощь Украине
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Страны Балтии считают своей общей целью победу Украины в войне с Россией, - МИД Латвии

литва,естонія,балтія,латвія

Страны Балтии считают своей общей целью победу Украины в войне с российскими оккупантами.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время визита в Литву, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Браже, в частности, указала на важность консолидации поддержки Украины как в ее обороне, так и в интеграции в Евросоюз и НАТО. Она также повторила, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов не только по своей оккупированной территории, но и по военным возможностям в России.

"Украина является приоритетом для всех стран Балтии - победа Украины является общей целью для всех нас. В то же время, в текущей геополитической ситуации, когда различные проявления российской гибридной войны наблюдаются ежедневно, Латвия, страны Балтии и Северной Европы в целом нуждаются в объединении усилий и укреплении безопасности долгосрочным и скоординированным способом", - заявила Браже.

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Министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил о работе стран Балтии над привлечением других стран к поддержке Украины.

"Победа Украины над агрессором Россией является предпосылкой возвращения мира на европейский континент. Для этого Украина должна получить значительно больше военной поддержки и систем противовоздушной обороны, и нам нужно сделать значительные шаги к членству Украины в ЕС и НАТО. Место Украины в европейской и евроатлантической семье, и ее с нетерпением ждут", - заявил литовский министр.

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Латвия (1330) Литва (2447) Балтия (352)


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Де НАТО?
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11.05.2024 01:03 Ответить
Як і ООН це фейкова штука
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11.05.2024 01:37 Ответить
Вона реальна для них - збирае членськи збори.
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11.05.2024 02:00 Ответить
НАТО в себе вдома. Ви мабуть хотіли повторити сказані найразючі слова Лідером Світу (як він себе ввжав, коли грубив Байдену) "Чому ми не в НАТО?" А сам більше як 2 роки не призначав відповідальну людину в НАТО і не їздив на саміт. А нарід, особливо при янику, водив хороводи з плаакатами "НАТО НІ".
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11.05.2024 07:31 Ответить
Логічно. Якщо ми програємо вони будуть окуповані з імовірністю під 90%
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11.05.2024 01:14 Ответить
Кожний отримае, що заслужив.
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11.05.2024 02:01 Ответить
НАТО, де путінський страх перед НАТО ?
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11.05.2024 05:57 Ответить
 
 