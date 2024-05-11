Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з Росією, - МЗС Латвії

Країни Балтії вважають своєю спільною метою перемогу України у війні з російськими окупантами.

Про це заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже під час візиту до Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Браже, зокрема, вказала на важливість консолідації підтримки України як у її обороні, так і в інтеграції до Євросоюзу та НАТО. Вона також повторила, що Україна має право використовувати західну зброю для ударів не лише по своїй окупованій території, а й по військових спроможностях у Росії.

"Україна є пріоритетом для всіх країн Балтії – перемога України є спільною метою для всіх нас. Водночас, у поточній геополітичній ситуації, коли різні прояви російської гібридної війни спостерігаються щодня, Латвія, країни Балтії та Північної Європи загалом потребують об’єднання зусиль та зміцнення безпеки у довгостроковий та скоординований спосіб", – заявила Браже.

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Міністр закордонних справ Литви Ландсберґіс заявив про роботу країн Балтії над залученням інших країн до підтримки України.

"Перемога України над агресором Росією є передумовою повернення миру на європейський континент. Для цього Україна має отримати значно більше військової підтримки та систем протиповітряної оборони, і нам потрібно зробити значні кроки до членства України в ЄС та НАТО. Місце України в європейській та євроатлантичній сім’ї, і на неї з нетерпінням чекають", – заявив литовський міністр.