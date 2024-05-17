Литва передала Україні партію допомоги: безпілотники, антидронові системи та генератори. ФОТО

Вільнюс відправив Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, зокрема боєприпаси та розвідувальні безпілотники.

Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Литва посилює підтримку України необхідними речами: розвідувальними безпілотниками в межах очолюваної Латвією коаліції дронів, системами протидії безпілотникам, а також боєприпасами, генераторами та розкладними ліжками.

"Солідарність в дії!" - додав Кащюнас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Литва домовилися про спільні кроки щодо співпраці з третіми країнами стосовно прискорення військової допомоги, - Кулеба



