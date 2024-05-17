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Литва передала Україні партію допомоги: безпілотники, антидронові системи та генератори. ФОТО
Вільнюс відправив Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, зокрема боєприпаси та розвідувальні безпілотники.
Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Литва посилює підтримку України необхідними речами: розвідувальними безпілотниками в межах очолюваної Латвією коаліції дронів, системами протидії безпілотникам, а також боєприпасами, генераторами та розкладними ліжками.
"Солідарність в дії!" - додав Кащюнас.
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навіщо стільки?
оно, шмигаль, десятками млрд виділяє на всі сторони.