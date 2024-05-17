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Новини Фото Допомога Україні
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Литва передала Україні партію допомоги: безпілотники, антидронові системи та генератори. ФОТО

Вільнюс відправив Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги, зокрема боєприпаси та розвідувальні безпілотники.

Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Литва посилює підтримку України необхідними речами: розвідувальними безпілотниками в межах очолюваної Латвією коаліції дронів, системами протидії безпілотникам, а також боєприпасами, генераторами та розкладними ліжками.

"Солідарність в дії!" - додав Кащюнас.

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Литва відправила Україні військову та гуманітарну допомогу
Литва відправила Україні військову та гуманітарну допомогу

Автор: 

безпілотник (4153) Литва (2397) допомога (8343) гуманітарна допомога (991)


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тююю...
навіщо стільки?
оно, шмигаль, десятками млрд виділяє на всі сторони.
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17.05.2024 12:56 Відповісти
Ого, скільки вільного місця. Там ще можна пихати та пихати.
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17.05.2024 12:57 Відповісти
Два відчуття - вдячність партнерам і досада на власну безпорадність
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17.05.2024 13:06 Відповісти
Дякуємо друзі.
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17.05.2024 13:07 Відповісти
Генератори хороші, потрібно брати, зустрічайте на олх.
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17.05.2024 13:11 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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17.05.2024 13:33 Відповісти
 
 