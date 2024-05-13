Україна та Литва домовилися про спільні кроки щодо співпраці з третіми країнами стосовно прискорення військової допомоги, - Кулеба

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом. Дипломати, зокрема, говорили про ситуацію на фронті, а також про прискорення надання військової допомоги України.

Про це глава МЗС України Кулеба повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я говорив зі своїм литовським другом Габріелюсом Ландсбергісом про ситуацію на фронті. Ми домовилися зробити низку спільних кроків у співпраці з третіми країнами для прискорення поставок військової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні Кулеби.

Крім цього, сторони також обговорили ухвалення переговорної бази, необхідної для початку переговорів про вступ України до ЄС. Також дипломати говорили про підготовку до Глобального саміту миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня та Вашингтонського саміту НАТО, який запланований на 9-11 липня.

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Підтримка України Литвою

Як відомо, Литва послідовно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, 20 квітня, повідомлялося, що Литва передала Україні чергову партію військової підтримки. Серед іншого до неї увійшов розібраний легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос". Такі літаки використовувалися в литовській армії для забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі, зазначили у міністерстві.

Крім цього, раніше у Міноборони Литви нагадали, що у відповідь на запити української влади вже поставили Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, генератори, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf тощо.

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