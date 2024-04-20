Литва передала Україні чергову партію військової підтримки. ФОТО

До України прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема розібраний легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос".

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

Літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися в литовській армії для забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі, зазначили у міністерстві.





У Міноборони Литви нагадали, що у відповідь на запити української влади вже поставили Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, генератори, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf тощо.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн. євро", - йдеться в повідомленні.

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