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Новини Фото Допомога Україні
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Литва передала Україні чергову партію військової підтримки. ФОТО

До України прибула чергова партія військової підтримки від Литви. Зокрема розібраний легкий ударний літак L-39ZA "Альбатрос".

Про це повідомила пресслужба Міноборони країни, інформує Цензор.НЕТ.

Літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися в литовській армії для забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі, зазначили у міністерстві.

Допомога від Литви
Допомога від Литви

У Міноборони Литви нагадали, що у відповідь на запити української влади вже поставили Україні боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, генератори, необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf тощо.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн. євро", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Для передачі Україні доходів від активів РФ залишилося знайти лише технічні рішення, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

Литва (2398) допомога (8345)


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Топ коментарі
+22
Не словом, а ділом!! Дякуємо!
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20.04.2024 18:59
+18
Величезне дякуємо!
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20.04.2024 19:15
+15
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20.04.2024 19:06
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Не словом, а ділом!! Дякуємо!
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20.04.2024 18:59 Відповісти
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20.04.2024 19:06 Відповісти
Величезне дякуємо!
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20.04.2024 19:15 Відповісти
Дякуємо Литві за допомогу.
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20.04.2024 19:23 Відповісти
RESPECT
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20.04.2024 19:43 Відповісти
"Азов" заявляє що жодного разу не отримав західну зброю. то куди і кому вона їде?
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20.04.2024 20:11 Відповісти
Тобто в складі Азову немає хамві, кулеметів браунінг і т.д.?
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20.04.2024 20:22 Відповісти
так заявив представник "Азову".
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20.04.2024 21:18 Відповісти
https://amp.censor.net/ua/news/3485335/komandyr_brygady_prokopenko_chomu_azov_dosi_ne_otrymuye_zahidnu_zbroyu
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20.04.2024 21:20 Відповісти
Можна обійти цю тупу правку перейменувати Азов на УПА і буде ще краще 😁
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21.04.2024 01:38 Відповісти
Ну кроме Азова ж у ВСУ других бригад нет?
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20.04.2024 23:43 Відповісти
Радар з тепловізором на літачок поставити і ця шахідобійка півобласті прикриє
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20.04.2024 20:21 Відповісти
Радар на него не поставить, у него нос дюралевый. Пулемётов или пушек у него тоже нет, из вооружения НУРСы и авиабомбы. Впрочем лётчиков готовить тоже надо, а как учебный он неплохой, хоть и устаревший. Когда то их были сотни в Украине времён общенационального пацифизма.
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20.04.2024 20:38 Відповісти
Жалко.
Жалко сотен Альбатросів, які могли б модернізувати по двигунам та авіониці і мали б легкі штурмовики

Отож тепер мусимо пам'ятати:
"ніколи, ніколи, ніколи НЕ викидай зброю !"
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20.04.2024 20:44 Відповісти
пам,ятаю, як в 90-тих альбатросики по ціні б/к запорожця розпродували..заходю в пункт прийому брухту..а там літак порізаний..
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20.04.2024 21:25 Відповісти
З яких пір L-39ZA "Альбатрос" став ударним літаком?
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21.04.2024 11:12 Відповісти
 
 