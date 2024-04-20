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Литва передала Украине очередную партию военной поддержки. ФОТО

В Украину прибыла очередная партия военной поддержки от Литвы. В частности, разобранный легкий ударный самолет L-39ZA "Альбатрос".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты L-39ZA "Альбатрос" использовались в литовской армии для обеспечения боевой подготовки пилотов в сложных метеорологических условиях днем и ночью, отметили в министерстве.

Допомога від Литви
Допомога від Литви

В Минобороны Литвы напомнили, что в ответ на запросы украинских властей уже поставили Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, генераторы, необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

"Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет более миллиарда евро. Литва предоставила военную поддержку Украине на сумму более 610 млн евро", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Литва (2460) помощь (7798)


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Топ комментарии
+22
Не словом, а ділом!! Дякуємо!
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20.04.2024 18:59
+18
Величезне дякуємо!
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20.04.2024 19:15
+15
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20.04.2024 19:06
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Не словом, а ділом!! Дякуємо!
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20.04.2024 18:59 Ответить
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20.04.2024 19:06 Ответить
Величезне дякуємо!
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20.04.2024 19:15 Ответить
Дякуємо Литві за допомогу.
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20.04.2024 19:23 Ответить
RESPECT
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20.04.2024 19:43 Ответить
"Азов" заявляє що жодного разу не отримав західну зброю. то куди і кому вона їде?
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20.04.2024 20:11 Ответить
Тобто в складі Азову немає хамві, кулеметів браунінг і т.д.?
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20.04.2024 20:22 Ответить
так заявив представник "Азову".
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20.04.2024 21:18 Ответить
https://amp.censor.net/ua/news/3485335/komandyr_brygady_prokopenko_chomu_azov_dosi_ne_otrymuye_zahidnu_zbroyu
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20.04.2024 21:20 Ответить
Можна обійти цю тупу правку перейменувати Азов на УПА і буде ще краще 😁
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21.04.2024 01:38 Ответить
Ну кроме Азова ж у ВСУ других бригад нет?
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20.04.2024 23:43 Ответить
Радар з тепловізором на літачок поставити і ця шахідобійка півобласті прикриє
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20.04.2024 20:21 Ответить
Радар на него не поставить, у него нос дюралевый. Пулемётов или пушек у него тоже нет, из вооружения НУРСы и авиабомбы. Впрочем лётчиков готовить тоже надо, а как учебный он неплохой, хоть и устаревший. Когда то их были сотни в Украине времён общенационального пацифизма.
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20.04.2024 20:38 Ответить
Жалко.
Жалко сотен Альбатросів, які могли б модернізувати по двигунам та авіониці і мали б легкі штурмовики

Отож тепер мусимо пам'ятати:
"ніколи, ніколи, ніколи НЕ викидай зброю !"
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20.04.2024 20:44 Ответить
пам,ятаю, як в 90-тих альбатросики по ціні б/к запорожця розпродували..заходю в пункт прийому брухту..а там літак порізаний..
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20.04.2024 21:25 Ответить
З яких пір L-39ZA "Альбатрос" став ударним літаком?
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21.04.2024 11:12 Ответить
 
 