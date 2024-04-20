Литва передала Украине очередную партию военной поддержки. ФОТО

В Украину прибыла очередная партия военной поддержки от Литвы. В частности, разобранный легкий ударный самолет L-39ZA "Альбатрос".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны, информирует Цензор.НЕТ.

Самолеты L-39ZA "Альбатрос" использовались в литовской армии для обеспечения боевой подготовки пилотов в сложных метеорологических условиях днем и ночью, отметили в министерстве.





В Минобороны Литвы напомнили, что в ответ на запросы украинских властей уже поставили Украине боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, генераторы, необходимое для зимнего сезона оборудование и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

"Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет более миллиарда евро. Литва предоставила военную поддержку Украине на сумму более 610 млн евро", - говорится в сообщении.

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