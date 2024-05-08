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Новини Війна
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Литва готова відправити своїх військових до України в межах тренувальної місії, - прем’єрка Шимоніте

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте

Литва готова відправити солдатів в Україну з навчальною місією. Однак Київ поки що не просив про це.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За її словами, у неї є відповідний дозвіл парламенту на відправлення військ в Україну.

Ідеться про навчальну місію для допомоги Литви з тренування українських військових, однак Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Західні інструктори могли б поїхати в Україну за умови забезпечення належної ППО, - прем’єрка Литви Шимоніте

Шимоніте зазначила, що Росія, безумовно, вважатиме це провокацією.

"Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось зазнає ядерного бомбардування", - зауважила вона.

При цьому Шимоніте сумнівається у застосуванні Росією ядерної зброї, оскільки радіоактивні опади також потраплять і на територію самої РФ.

За словами прем'єрки Литви, Росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні, бо прагне спровокувати нову хвилю міграції людей з України через відсутність базових комунальних послуг.

Читайте також: Прем’єрка Литви Шимоніте: Формула перемоги над агресором - мир через силу

Автор: 

Литва (2381) Шимоніте Інґріда (59)


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Топ коментарі
+3
то давайте ... ми їх натренеруємо
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08.05.2024 11:45
+3
Не розумію позицію Києва,коли іде мова про цілісність країни, життя і смерть. Якщо Разом,то Разом і ніяк по іншому.
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08.05.2024 11:53
+3
Ласкаво просимо усіх на сафарі, охота на рашистів це найкраще тренування ..
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08.05.2024 12:48
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то давайте ... ми їх натренеруємо
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08.05.2024 11:45 Відповісти
Не розумію позицію Києва,коли іде мова про цілісність країни, життя і смерть. Якщо Разом,то Разом і ніяк по іншому.
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08.05.2024 11:53 Відповісти
Ще питання - хто кого може натренувати ?
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08.05.2024 11:53 Відповісти
Instruktora oni jest i teper Ukraine,Litve takze ucit .Litovci trenirujetsia s amerikansami,nemcami i eto pocti vsio vremia,let uze kakix 15 jesli nebolse
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08.05.2024 12:05 Відповісти
Действительно, кто кого натренирует, профессиональный военный с 20летним стажем воевавший в Афганистане или Ираке или мобилизованный в Каневе водитель маршрутки никогда не державший в руках оружие? Давайте подумаем ...
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08.05.2024 23:32 Відповісти
Коли заб'ють на реакцію московії - тоді й буде успіх...
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08.05.2024 11:59 Відповісти
Другими словами, ми теж очкуєм)))
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08.05.2024 12:02 Відповісти
Teper Litve vybori,vot ona xocet bit prezidentom,realno u nejio sansov pocti netu,tak vot igrajet na publiku
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08.05.2024 12:07 Відповісти
А чего шансов нет? Плохая премьерша или политическая позиция не подходит?
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08.05.2024 12:18 Відповісти
Nicego ona realno i *********,a u nejio naznacenix ministrov takze problemi .Nauseda teperesni prezident imejet vse sansi ecio raz vygrat,na dani moment po oprosu on uverena i bi vygral
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08.05.2024 12:26 Відповісти
Litve eto voskresenije vybori prezidenta.Teperesni prezidenta Nausedu polozitelno ego ocenivajet 73% oprosenix,priamo kak Zelenskogo vybirali ,Vot etu premjerku 2 % i 71% otrecatelno.
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08.05.2024 12:51 Відповісти
Правильно роблять ! Вони готуються з поляками ( Сувальский коридор ) , досвід ЗСУ їх в допомогу !
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08.05.2024 12:13 Відповісти
Може попросять, але не зелена влада
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08.05.2024 12:22 Відповісти
Ласкаво просимо усіх на сафарі, охота на рашистів це найкраще тренування ..
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08.05.2024 12:48 Відповісти
не такі заяви потрібно робити. потрібно зробити рішучу заяву про створення військ Антипутінської коаліції на базі Рамштайну (від передачі зброї Україні через Рамштайн до створення військ Антипутінської коаліції) з подальшим введенням їх в Україну для відновлення світового порядку і запобіганню розростанню війни до рівня Світової.
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08.05.2024 13:37 Відповісти
Да не хочет никто воевать, ну неужели непонятно? Не будет никакой антипукенской коалиции, пока он сам на одну из стран нато не нападет.
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08.05.2024 23:34 Відповісти
вона уже давно є. більше 50 країн туди входить у Рамштайні. формування військової місії - питання лише часу.
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09.05.2024 01:51 Відповісти
 
 