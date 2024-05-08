Литва готова відправити своїх військових до України в межах тренувальної місії, - прем’єрка Шимоніте

Литва готова відправити солдатів в Україну з навчальною місією. Однак Київ поки що не просив про це.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

За її словами, у неї є відповідний дозвіл парламенту на відправлення військ в Україну.

Ідеться про навчальну місію для допомоги Литви з тренування українських військових, однак Київ поки що не звертався з відповідним проханням.

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Шимоніте зазначила, що Росія, безумовно, вважатиме це провокацією.

"Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось зазнає ядерного бомбардування", - зауважила вона.

При цьому Шимоніте сумнівається у застосуванні Росією ядерної зброї, оскільки радіоактивні опади також потраплять і на територію самої РФ.

За словами прем'єрки Литви, Росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, таку як електростанції, школи та лікарні, бо прагне спровокувати нову хвилю міграції людей з України через відсутність базових комунальних послуг.

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