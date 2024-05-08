Литва готова отправить своих военных в Украину в рамках тренировочной миссии, - премьер Шимоните

Литва готова отправить солдат в Украину с учебной миссией. Однако Киев пока не просил об этом.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, у нее есть соответствующее разрешение парламента на отправку войск в Украину.

Речь идет об учебной миссии для помощи Литвы в тренировке украинских военных, однако Киев пока не обращался с соответствующей просьбой.

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Шимоните отметила, что Россия, безусловно, будет считать это провокацией.

"Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то подвергается ядерной бомбардировке", - отметила она.

При этом Шимоните сомневается в применении Россией ядерного оружия, поскольку радиоактивные осадки также попадут и на территорию самой РФ.

По словам премьера Литвы, Россия усиливает атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, такую как электростанции, школы и больницы, потому что стремится спровоцировать новую волну миграции людей из Украины из-за отсутствия базовых коммунальных услуг.

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