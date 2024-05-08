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Новости Война
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Литва готова отправить своих военных в Украину в рамках тренировочной миссии, - премьер Шимоните

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте

Литва готова отправить солдат в Украину с учебной миссией. Однако Киев пока не просил об этом.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

По ее словам, у нее есть соответствующее разрешение парламента на отправку войск в Украину.

Речь идет об учебной миссии для помощи Литвы в тренировке украинских военных, однако Киев пока не обращался с соответствующей просьбой.

Также читайте: Западные инструкторы могли бы поехать в Украину при условии обеспечения надлежащей ПВО, - премьер Литвы Шимоните

Шимоните отметила, что Россия, безусловно, будет считать это провокацией.

"Если бы мы просто думали о реакции России, то мы не могли бы ничего отправлять. Каждую вторую неделю вы слышите, что кто-то подвергается ядерной бомбардировке", - отметила она.

При этом Шимоните сомневается в применении Россией ядерного оружия, поскольку радиоактивные осадки также попадут и на территорию самой РФ.

По словам премьера Литвы, Россия усиливает атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру, такую как электростанции, школы и больницы, потому что стремится спровоцировать новую волну миграции людей из Украины из-за отсутствия базовых коммунальных услуг.

Читайте также: Премьер Литвы Шимоните: Формула победы над агрессором - мир через силу

Автор: 

Литва (2446) Шимоните Ингрида (35)


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Топ комментарии
+3
то давайте ... ми їх натренеруємо
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08.05.2024 11:45
+3
Не розумію позицію Києва,коли іде мова про цілісність країни, життя і смерть. Якщо Разом,то Разом і ніяк по іншому.
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08.05.2024 11:53
+3
Ласкаво просимо усіх на сафарі, охота на рашистів це найкраще тренування ..
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08.05.2024 12:48
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то давайте ... ми їх натренеруємо
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08.05.2024 11:45 Ответить
Не розумію позицію Києва,коли іде мова про цілісність країни, життя і смерть. Якщо Разом,то Разом і ніяк по іншому.
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08.05.2024 11:53 Ответить
Ще питання - хто кого може натренувати ?
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08.05.2024 11:53 Ответить
Instruktora oni jest i teper Ukraine,Litve takze ucit .Litovci trenirujetsia s amerikansami,nemcami i eto pocti vsio vremia,let uze kakix 15 jesli nebolse
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08.05.2024 12:05 Ответить
Действительно, кто кого натренирует, профессиональный военный с 20летним стажем воевавший в Афганистане или Ираке или мобилизованный в Каневе водитель маршрутки никогда не державший в руках оружие? Давайте подумаем ...
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08.05.2024 23:32 Ответить
Коли заб'ють на реакцію московії - тоді й буде успіх...
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08.05.2024 11:59 Ответить
Другими словами, ми теж очкуєм)))
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08.05.2024 12:02 Ответить
Teper Litve vybori,vot ona xocet bit prezidentom,realno u nejio sansov pocti netu,tak vot igrajet na publiku
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08.05.2024 12:07 Ответить
А чего шансов нет? Плохая премьерша или политическая позиция не подходит?
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08.05.2024 12:18 Ответить
Nicego ona realno i *********,a u nejio naznacenix ministrov takze problemi .Nauseda teperesni prezident imejet vse sansi ecio raz vygrat,na dani moment po oprosu on uverena i bi vygral
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08.05.2024 12:26 Ответить
Litve eto voskresenije vybori prezidenta.Teperesni prezidenta Nausedu polozitelno ego ocenivajet 73% oprosenix,priamo kak Zelenskogo vybirali ,Vot etu premjerku 2 % i 71% otrecatelno.
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08.05.2024 12:51 Ответить
Правильно роблять ! Вони готуються з поляками ( Сувальский коридор ) , досвід ЗСУ їх в допомогу !
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08.05.2024 12:13 Ответить
Може попросять, але не зелена влада
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08.05.2024 12:22 Ответить
Ласкаво просимо усіх на сафарі, охота на рашистів це найкраще тренування ..
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08.05.2024 12:48 Ответить
не такі заяви потрібно робити. потрібно зробити рішучу заяву про створення військ Антипутінської коаліції на базі Рамштайну (від передачі зброї Україні через Рамштайн до створення військ Антипутінської коаліції) з подальшим введенням їх в Україну для відновлення світового порядку і запобіганню розростанню війни до рівня Світової.
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08.05.2024 13:37 Ответить
Да не хочет никто воевать, ну неужели непонятно? Не будет никакой антипукенской коалиции, пока он сам на одну из стран нато не нападет.
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08.05.2024 23:34 Ответить
вона уже давно є. більше 50 країн туди входить у Рамштайні. формування військової місії - питання лише часу.
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09.05.2024 01:51 Ответить
 
 