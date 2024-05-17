Ситуация крайне драматична, Украина нуждается в усилении ПВО, - Бербок
Необходимо продолжать международную поддержку противовоздушной обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед заседанием Комитета министров Совета Европы в Страсбурге в пятницу, 17 мая.
"Ситуация крайне драматическая, причем не только в Харькове, но и во многих других местах Украины. Страна нуждается в дальнейшей поддержке, особенно в плане противовоздушной обороны", - подчеркнула Бербок.
Она также отметила, что новое российское наступление в Харьковской области показывает, насколько важно, чтобы пути снабжения ВС РФ были перерезаны. Бербок анонсировала, что для этого Германия предоставила Украине еще одну систему Patriot. Она призвала другие страны последовать этому примеру.
Напомним, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. За 7 дней враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 км. Основные усилия сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска.
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Зараз на повну працює руснява зв'язка "Орлан+Іскандер".
Ваші "Петріоти", "Іріси", "Насамси" винесуть на раз-два прицільними ударами балістичних ракет за цілевказанням та підсвіткою з тисяч БПЛА-розвідників.
Поки не почнемо масово їх збивати, пошліть сюди хоч все ППО НАТО - русня його з посмішкою перемеле.
Але у нас просять ППО "довгої руки". А воно вразливо до балістики, що наводиться "летючою фанерою".
С-400 в Криму тому доказ.
Краще б, на ППО їх треба було витратити, з 2014 року, усе ж, як не крути, війна московська в Україні йде…
СратьЄХ та його радники, помічники, нардепи служки-одноденні з ВРУ, консультанти, члЄНИ ОТИХ дивних КМУ РНБОУ … усе ж бачили, разом з генпрокурорськими?!?!..
- как то не складивается
А, нє, цього не знали в охвісті ЕрЗе... Ну, може бути.