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Новости
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Ситуация крайне драматична, Украина нуждается в усилении ПВО, - Бербок

бербок,анналена

Необходимо продолжать международную поддержку противовоздушной обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед заседанием Комитета министров Совета Европы в Страсбурге в пятницу, 17 мая.

"Ситуация крайне драматическая, причем не только в Харькове, но и во многих других местах Украины. Страна нуждается в дальнейшей поддержке, особенно в плане противовоздушной обороны", - подчеркнула Бербок.

Она также отметила, что новое российское наступление в Харьковской области показывает, насколько важно, чтобы пути снабжения ВС РФ были перерезаны. Бербок анонсировала, что для этого Германия предоставила Украине еще одну систему Patriot. Она призвала другие страны последовать этому примеру.

Напомним, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. За 7 дней враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 км. Основные усилия сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска.

Читайте: РФ не сможет оккупировать Харьков, если у нас будут две системы Patriot, - Зеленский

Автор: 

ПВО (2713) Анналена Бербок (347) Patriot (263)


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Топ комментарии
+4
Скільки про це йде мова, місяця вже зо три, а воз й нині там?! Їм у ЄС самим не смішно від того скільки часу вони втрачають на обіцянки та висловлювання? Може час більше робити аніж казати???!!!
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17.05.2024 13:44
+3
Потребує - ну і .......
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17.05.2024 13:24
+1
Відверто кажучи Ваша думка мені не зрозуміла, чому у разі направлення нам "хоч усього ППО НАТО" розвідувальні БПЛА із балістичними ракетами будуть "невразливими"?!
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17.05.2024 13:46
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Потребує - ну і .......
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17.05.2024 13:24 Ответить
При чому не "Петріотів", а ближньої дії.
Зараз на повну працює руснява зв'язка "Орлан+Іскандер".
Ваші "Петріоти", "Іріси", "Насамси" винесуть на раз-два прицільними ударами балістичних ракет за цілевказанням та підсвіткою з тисяч БПЛА-розвідників.
Поки не почнемо масово їх збивати, пошліть сюди хоч все ППО НАТО - русня його з посмішкою перемеле.
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17.05.2024 13:26 Ответить
Відверто кажучи Ваша думка мені не зрозуміла, чому у разі направлення нам "хоч усього ППО НАТО" розвідувальні БПЛА із балістичними ракетами будуть "невразливими"?!
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17.05.2024 13:46 Ответить
Трохи емоційно. Якщо нагнати багато "Гепардів" та "Бофорсів", це вирішить проблему.
Але у нас просять ППО "довгої руки". А воно вразливо до балістики, що наводиться "летючою фанерою".
С-400 в Криму тому доказ.
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17.05.2024 13:47 Ответить
Скільки про це йде мова, місяця вже зо три, а воз й нині там?! Їм у ЄС самим не смішно від того скільки часу вони втрачають на обіцянки та висловлювання? Може час більше робити аніж казати???!!!
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17.05.2024 13:44 Ответить
Здається, вони будуть тільки охати й ахати, коли знекровлену Україну на зашморгу притягнуть за стіл капітуляції. Але не зроблять нічого. Тільки поохають, а далі - бізнес з паРашою, ас южуал.
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17.05.2024 13:53 Ответить
Бербок, таки права, неловко якось і КРИВАВО вийшло перед Українцями Зеленському, з отими грошима з 2019 року, в асфальт…
Краще б, на ППО їх треба було витратити, з 2014 року, усе ж, як не крути, війна московська в Україні йде…
СратьЄХ та його радники, помічники, нардепи служки-одноденні з ВРУ, консультанти, члЄНИ ОТИХ дивних КМУ РНБОУ … усе ж бачили, разом з генпрокурорськими?!?!..
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17.05.2024 13:56 Ответить
власть заявляет что ситуация драматическая, а сама панически боится запустить НАТО в Украину
- как то не складивается
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17.05.2024 14:04 Ответить
А то про ми не знали задовго до сьогодні, що потрібне ППО+ПРО з БК...

А, нє, цього не знали в охвісті ЕрЗе... Ну, може бути.
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17.05.2024 14:32 Ответить
насмішка фріців над Україною і народом звучить так- "Бербок анонсувала, що для цього Україні ще одну систему Patriot. Вона закликала інші країни наслідувати цей приклад. "Маючи ці системи, фріци дають одну ,при тому закликають інших давати теж по- одній ,беручи з них приклад....
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17.05.2024 15:40 Ответить
 
 