Ситуация крайне драматична, Украина нуждается в усилении ПВО, - Бербок

Необходимо продолжать международную поддержку противовоздушной обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок перед заседанием Комитета министров Совета Европы в Страсбурге в пятницу, 17 мая.

"Ситуация крайне драматическая, причем не только в Харькове, но и во многих других местах Украины. Страна нуждается в дальнейшей поддержке, особенно в плане противовоздушной обороны", - подчеркнула Бербок.

Она также отметила, что новое российское наступление в Харьковской области показывает, насколько важно, чтобы пути снабжения ВС РФ были перерезаны. Бербок анонсировала, что для этого Германия предоставила Украине еще одну систему Patriot. Она призвала другие страны последовать этому примеру.

Напомним, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине. За 7 дней враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 км. Основные усилия сосредоточил на направлении Стрелечья - Липцы и на захвате Волчанска.

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