Ситуація вкрай драматична, Україна потребує посилення ППО, - Бербок
Необхідно продовжувати міжнародну підтримку протиповітряної оборони України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед засіданням Комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі в п'ятницю, 17 травня.
"Ситуація вкрай драматична, причому не тільки в Харкові, а й у багатьох інших місцях України. Країна потребує подальшої підтримки, особливо в плані протиповітряної оборони", - наголосила Бербок.
Вона також зазначила, що новий російський наступ у Харківській області показує, наскільки важливо, щоб шляхи постачання ЗС РФ були перерізані. Бербок анонсувала, що для цього Німеччина надала Україні ще одну систему Patriot. Вона закликала інші країни наслідувати цей приклад.
Нагадаємо, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. За 7 днів ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 км. Основні зусилля зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська.
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Зараз на повну працює руснява зв'язка "Орлан+Іскандер".
Ваші "Петріоти", "Іріси", "Насамси" винесуть на раз-два прицільними ударами балістичних ракет за цілевказанням та підсвіткою з тисяч БПЛА-розвідників.
Поки не почнемо масово їх збивати, пошліть сюди хоч все ППО НАТО - русня його з посмішкою перемеле.
Але у нас просять ППО "довгої руки". А воно вразливо до балістики, що наводиться "летючою фанерою".
С-400 в Криму тому доказ.
Краще б, на ППО їх треба було витратити, з 2014 року, усе ж, як не крути, війна московська в Україні йде…
СратьЄХ та його радники, помічники, нардепи служки-одноденні з ВРУ, консультанти, члЄНИ ОТИХ дивних КМУ РНБОУ … усе ж бачили, разом з генпрокурорськими?!?!..
- как то не складивается
А, нє, цього не знали в охвісті ЕрЗе... Ну, може бути.