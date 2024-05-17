Ситуація вкрай драматична, Україна потребує посилення ППО, - Бербок

Необхідно продовжувати міжнародну підтримку протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед засіданням Комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі в п'ятницю, 17 травня.

"Ситуація вкрай драматична, причому не тільки в Харкові, а й у багатьох інших місцях України. Країна потребує подальшої підтримки, особливо в плані протиповітряної оборони", - наголосила Бербок.

Вона також зазначила, що новий російський наступ у Харківській області показує, наскільки важливо, щоб шляхи постачання ЗС РФ були перерізані. Бербок анонсувала, що для цього Німеччина надала Україні ще одну систему Patriot. Вона закликала інші країни наслідувати цей приклад.

Нагадаємо, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. За 7 днів ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 км. Основні зусилля зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська.

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