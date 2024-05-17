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Новини
2 060 10

Ситуація вкрай драматична, Україна потребує посилення ППО, - Бербок

бербок,анналена

Необхідно продовжувати міжнародну підтримку протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок перед засіданням Комітету міністрів Ради Європи у Страсбурзі в п'ятницю, 17 травня.

"Ситуація вкрай драматична, причому не тільки в Харкові, а й у багатьох інших місцях України. Країна потребує подальшої підтримки, особливо в плані протиповітряної оборони", - наголосила Бербок.

Вона також зазначила, що новий російський наступ у Харківській області показує, наскільки важливо, щоб шляхи постачання ЗС РФ були перерізані. Бербок анонсувала, що для цього Німеччина надала Україні ще одну систему Patriot. Вона закликала інші країни наслідувати цей приклад.

Нагадаємо,  вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині. За 7 днів ворог  розширив зону активних бойових дій майже на 70 км. Основні зусилля зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська.

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Автор: 

ППО (3149) Анналена Бербок (455) Patriot (297)


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Топ коментарі
+4
Скільки про це йде мова, місяця вже зо три, а воз й нині там?! Їм у ЄС самим не смішно від того скільки часу вони втрачають на обіцянки та висловлювання? Може час більше робити аніж казати???!!!
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17.05.2024 13:44
+3
Потребує - ну і .......
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17.05.2024 13:24
+1
Відверто кажучи Ваша думка мені не зрозуміла, чому у разі направлення нам "хоч усього ППО НАТО" розвідувальні БПЛА із балістичними ракетами будуть "невразливими"?!
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17.05.2024 13:46
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Потребує - ну і .......
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17.05.2024 13:24 Відповісти
При чому не "Петріотів", а ближньої дії.
Зараз на повну працює руснява зв'язка "Орлан+Іскандер".
Ваші "Петріоти", "Іріси", "Насамси" винесуть на раз-два прицільними ударами балістичних ракет за цілевказанням та підсвіткою з тисяч БПЛА-розвідників.
Поки не почнемо масово їх збивати, пошліть сюди хоч все ППО НАТО - русня його з посмішкою перемеле.
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17.05.2024 13:26 Відповісти
Відверто кажучи Ваша думка мені не зрозуміла, чому у разі направлення нам "хоч усього ППО НАТО" розвідувальні БПЛА із балістичними ракетами будуть "невразливими"?!
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17.05.2024 13:46 Відповісти
Трохи емоційно. Якщо нагнати багато "Гепардів" та "Бофорсів", це вирішить проблему.
Але у нас просять ППО "довгої руки". А воно вразливо до балістики, що наводиться "летючою фанерою".
С-400 в Криму тому доказ.
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17.05.2024 13:47 Відповісти
Скільки про це йде мова, місяця вже зо три, а воз й нині там?! Їм у ЄС самим не смішно від того скільки часу вони втрачають на обіцянки та висловлювання? Може час більше робити аніж казати???!!!
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17.05.2024 13:44 Відповісти
Здається, вони будуть тільки охати й ахати, коли знекровлену Україну на зашморгу притягнуть за стіл капітуляції. Але не зроблять нічого. Тільки поохають, а далі - бізнес з паРашою, ас южуал.
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17.05.2024 13:53 Відповісти
Бербок, таки права, неловко якось і КРИВАВО вийшло перед Українцями Зеленському, з отими грошима з 2019 року, в асфальт…
Краще б, на ППО їх треба було витратити, з 2014 року, усе ж, як не крути, війна московська в Україні йде…
СратьЄХ та його радники, помічники, нардепи служки-одноденні з ВРУ, консультанти, члЄНИ ОТИХ дивних КМУ РНБОУ … усе ж бачили, разом з генпрокурорськими?!?!..
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17.05.2024 13:56 Відповісти
власть заявляет что ситуация драматическая, а сама панически боится запустить НАТО в Украину
- как то не складивается
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17.05.2024 14:04 Відповісти
А то про ми не знали задовго до сьогодні, що потрібне ППО+ПРО з БК...

А, нє, цього не знали в охвісті ЕрЗе... Ну, може бути.
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17.05.2024 14:32 Відповісти
насмішка фріців над Україною і народом звучить так- "Бербок анонсувала, що для цього Україні ще одну систему Patriot. Вона закликала інші країни наслідувати цей приклад. "Маючи ці системи, фріци дають одну ,при тому закликають інших давати теж по- одній ,беручи з них приклад....
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17.05.2024 15:40 Відповісти
 
 