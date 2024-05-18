РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9752 посетителя онлайн
Новости
2 287 42

Потребности Украины в системах ПВО закрыты только на четверть, - Зеленский

с-300

Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь Украина имеет лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.

"Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, находящимися на территории России, с помощью западного оружия", - добавил он.

По словам Зеленского, чтобы иметь паритет в воздухе Украине нужно 120-130 современных самолетов. По его мнению, флот должен полностью состоять из F-16.

Напомним, первые истребители F-16 от Запада прибудут в Украину в течение нескольких недель. Однако какое государство их поставит пока не известно.

Также читайте: Литва приобретет для ВСУ радиолокационные системы Amber-1800, - министр обороны Германии Писториус

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) ПВО (2715)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16

показать весь комментарий
18.05.2024 09:42
+13
А потреби у асфальті на скільки відсотків закрити? А в барабанах?
показать весь комментарий
18.05.2024 09:33
+13
*******. Зелене *******.
показать весь комментарий
18.05.2024 09:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це видача секретної інформації чи це введення суспільства в оману?
показать весь комментарий
18.05.2024 09:30 Ответить
який же тут секрет?
показать весь комментарий
18.05.2024 09:35 Ответить
Наведу один спосіб ППО, який не потребує західної допомоги. Роз'яснюю детально нижче:
(а) особа, яка наводить ворожі атаки на чутливі об'єкти, зникає.
(б) від вказаної особи приходять повідомлення родині і знайомим про те, що її було викрадено з метою одержання викупу, і прохання про збір необхідної суми.
(в) особу знаходять з ознаками насильницької смерті причиненої особливо жорстокими способами.
показать весь комментарий
18.05.2024 10:01 Ответить
З часом пункт а), буде замінено на особу в якої (або її родичів) є достатньо коштів.
І потім додасться пункт г) кричить на увесь світ про процвітаючий в країні бандитизм, та про стрімке перетворення і так не дуже нормальних силовиків на відкритих бандитів.
P.S. Як же багато розказують про Європу, а мріють про Сомалі.
показать весь комментарий
18.05.2024 10:41 Ответить
Та ця "заміна" вже давно втілена в життя нинішньою владою.
показать весь комментарий
18.05.2024 10:58 Ответить
За словами Зеленського, щоб мати паритет у повітрі Україні потрібно 120-130 ******** літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16. Джерело:
показать весь комментарий
18.05.2024 09:31 Ответить
*******. Зелене *******.
показать весь комментарий
18.05.2024 09:34 Ответить
100%
показать весь комментарий
18.05.2024 10:31 Ответить
Та ще коли воно ******* про зарплати вчителям у 4к баксів, було зрозуміло, що воно недієздатне брехло. Питання, як населення могло за відвертого брехуна проголосувати?
показать весь комментарий
18.05.2024 13:43 Ответить
Оно то брехло, пані, но скільки ДЕБІЛІВ в це повіріло.
показать весь комментарий
18.05.2024 13:45 Ответить
Оце мене й шокує. Як можна було вірити в цю мильну пусту бульбашку? У людей геть мізки відсутні.
показать весь комментарий
18.05.2024 13:46 Ответить
Та не, мізгі у людей є, просто у 73% від тіх хто прийшов на вибори у 2019 році по 3 звивини. Перша для того, щоб жерти. Друга для того, щоб срати. Третя для того, щоб трахатися з метою відтворення собі подібних дебілів.
показать весь комментарий
18.05.2024 14:27 Ответить
додам - срати та дзюріти.
показать весь комментарий
18.05.2024 14:28 Ответить
Короче: без эбонитовых палочек будущей зимой никак.
показать весь комментарий
18.05.2024 09:31 Ответить
зєлєнСКІЙ, ти чуєш мене ? Я записав у записник. 17 травня ! Це день, коли ти оголосив Україні про початок підготовки вашої шобли до зимового періоду, і що дві ТЕЦ вже ремонтують 1-2 мільярдами, і що вся енергетика буде готова до опалювального сезона краще ніж у мирний час. А ти, зєлєнскій, цю дату записав ? Щоб не казав знову. "Я нічЯво вам нє обісчал!"
показать весь комментарий
18.05.2024 09:31 Ответить
А потреби у асфальті на скільки відсотків закрити? А в барабанах?
показать весь комментарий
18.05.2024 09:33 Ответить
Загадка: Коли у зеленського починається наступний робочий тиждень?

а/ у понеділок
б/ ніколи
показать весь комментарий
18.05.2024 09:36 Ответить
Мабуть вже і не закриють - будуть і надалі Украіну довбати
показать весь комментарий
18.05.2024 09:37 Ответить
немає слів....воно тупо хамить та вимагає....а само тільки відосики свої тошнотворні "постачає".....
показать весь комментарий
18.05.2024 09:38 Ответить
Там ще залежить яку саме модифікацію ф16 нам передадуть ....
показать весь комментарий
18.05.2024 09:39 Ответить
Якщо отримаємо AN/APG-66v2 то там радіус дії в умовах перешкод 83км а у орків на Су35 є ракети з ефективною дальністю 120км ....

Але ці літаки також не погано.. вони зможуть збивати крилаті ракети і шахеди... якщо не будуть економити ракети на шахеди... тільки от з Каб не дуже врятують...
показать весь комментарий
18.05.2024 09:47 Ответить

показать весь комментарий
18.05.2024 09:42 Ответить
Зеля, та шо ты как порноактриса, из немецкого кино для взрослых. Зеля уже "Готов принять в любом количестве, с любой стороны".
показать весь комментарий
18.05.2024 10:01 Ответить
Потреби в ППО - на чверть, потреба в нормальному верховному - вакантна
показать весь комментарий
18.05.2024 10:06 Ответить
На його думку, те що написано в папірці для прочитання
показать весь комментарий
18.05.2024 10:07 Ответить
ЗЄля, де ППО? (Хоча про що це я?) д'єрмак, де ППО? (Ой, так він секретут)
О-ЗЄля, всі на вихід! Ви прострочені, і засмерділися!
показать весь комментарий
18.05.2024 10:11 Ответить
Купуйте ( баблішка ж тьма ))). ЗЕробляти на адміністративних штрафах млрд гривень можете, бо "Какая разница", як ЛОХів "робити разом"!
показать весь комментарий
18.05.2024 10:13 Ответить
А ти зеленський потруси своїх друзів і коштів хватить на всю ППО і ще залишиться
показать весь комментарий
18.05.2024 10:16 Ответить
Не панікуй!! У кацапів ракет залишилось на 2-3 рази....
показать весь комментарий
18.05.2024 10:19 Ответить
А де відосик?
показать весь комментарий
18.05.2024 10:21 Ответить
За словами Зеленського, щоб мати паритет у повітрі, Україні потрібно 120-130 ******** літаків. На його думку, флот має повністю складатися з F-16. Джерело:

Сказав ......... організм, у якого за його ж словами - "Наша стратєгія - це тактіка".
А наш зе-лохторат сміється з руснявого стада тіпа за тупість. я сміюсь з зе-лохторату, бо путін настільки явно не зволожує рила свого стада "бошьєй росой" як це робить Зеля.
показать весь комментарий
18.05.2024 10:45 Ответить
Ще треба було уточнити де саме ППО є ,тому менше слів ,а більше справ .
показать весь комментарий
18.05.2024 10:49 Ответить
На його думку, флот має повністю складатися з F-16.
Іншими словами, Потужний натякнув, що і Gripen і Mirage 2000 і F-18 Hornet, пролетіли мимо. Потужне досягнення української дипломатії, нічого не скажеш. Може таки правда, те що написали в Австралії - "Нам не потрібен ваш металобрухт", нібито такими саме словами Україна закрила перемовини щодо австралійських F-18.
показать весь комментарий
18.05.2024 11:09 Ответить
там за вертольоти ще було, так сам концерн не особливо хотів шоб вони в бойових умовах ще більше виявились м.яко кажучи, "не зовсім якісними". навіть запчастин не дали б. так, металобрухт був би.
показать весь комментарий
18.05.2024 11:23 Ответить
З NH 90 ******, все ще складніше. Один на одного переводять стрілки, причому всі сторони. Втім можна було попрохати якусь їх кількість в європейських експлуатантів, а потім попрохати в Австралії запчастини, адже утилізуються лише корпуси, після повного демонтажу обладнання. Але....
показать весь комментарий
18.05.2024 11:29 Ответить
я ж сказав що сам Виробник не дуже зацікавлений обгадитись! І тупо може заборонити, там же в контрактах багато чого написано. турки ті ж Леопарди заводили в Сирію. Рейнметал потім зробив отак:
ну ясно шо типу жопорукі турки, а от якщо б наші бундескомандівці на них воювали, то всі терористи зразу розбіглися б. Стоп, десь це вже чули, правда?
показать весь комментарий
18.05.2024 11:33 Ответить
Мда...
показать весь комментарий
18.05.2024 11:13 Ответить
Баран бесполезный.
показать весь комментарий
18.05.2024 11:18 Ответить
Ну вже треба б було перечислити всю номенклатуру ППО та розташування, ой дурааааак..
показать весь комментарий
18.05.2024 13:25 Ответить
 
 