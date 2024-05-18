Потребности Украины в системах ПВО закрыты только на четверть, - Зеленский

Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что Россия может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь Украина имеет лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.

"Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, находящимися на территории России, с помощью западного оружия", - добавил он.

По словам Зеленского, чтобы иметь паритет в воздухе Украине нужно 120-130 современных самолетов. По его мнению, флот должен полностью состоять из F-16.

Напомним, первые истребители F-16 от Запада прибудут в Украину в течение нескольких недель. Однако какое государство их поставит пока не известно.

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