Потребности Украины в системах ПВО закрыты только на четверть, - Зеленский
Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что Россия может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь Украина имеет лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.
"Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, находящимися на территории России, с помощью западного оружия", - добавил он.
По словам Зеленского, чтобы иметь паритет в воздухе Украине нужно 120-130 современных самолетов. По его мнению, флот должен полностью состоять из F-16.
Напомним, первые истребители F-16 от Запада прибудут в Украину в течение нескольких недель. Однако какое государство их поставит пока не известно.
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(а) особа, яка наводить ворожі атаки на чутливі об'єкти, зникає.
(б) від вказаної особи приходять повідомлення родині і знайомим про те, що її було викрадено з метою одержання викупу, і прохання про збір необхідної суми.
(в) особу знаходять з ознаками насильницької смерті причиненої особливо жорстокими способами.
І потім додасться пункт г) кричить на увесь світ про процвітаючий в країні бандитизм, та про стрімке перетворення і так не дуже нормальних силовиків на відкритих бандитів.
P.S. Як же багато розказують про Європу, а мріють про Сомалі.
а/ у понеділок
б/ ніколи
Але ці літаки також не погано.. вони зможуть збивати крилаті ракети і шахеди... якщо не будуть економити ракети на шахеди... тільки от з Каб не дуже врятують...
О-ЗЄля, всі на вихід! Ви прострочені, і засмерділися!
Сказав ......... організм, у якого за його ж словами - "Наша стратєгія - це тактіка".
А наш зе-лохторат сміється з руснявого стада тіпа за тупість. я сміюсь з зе-лохторату, бо путін настільки явно не зволожує рила свого стада "бошьєй росой" як це робить Зеля.
Іншими словами, Потужний натякнув, що і Gripen і Mirage 2000 і F-18 Hornet, пролетіли мимо. Потужне досягнення української дипломатії, нічого не скажеш. Може таки правда, те що написали в Австралії - "Нам не потрібен ваш металобрухт", нібито такими саме словами Україна закрила перемовини щодо австралійських F-18.
ну ясно шо типу жопорукі турки, а от якщо б наші бундескомандівці на них воювали, то всі терористи зразу розбіглися б. Стоп, десь це вже чули, правда?