Підрозділи ППО вночі знищили усі 37 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч проти 19 травня Сили оборони знищили всі 37 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що уночі 19 травня 2024 року окупанти атакували Україну 37 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", які запустили з районів Приморсько-Ахтарськ та Курська.



До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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"Усі 37 "шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", - заявили у відомстві.