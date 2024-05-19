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Новини Війна
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Підрозділи ППО вночі знищили усі 37 "Шахедів", - Повітряні сили

шахед,впав

У ніч проти 19 травня Сили оборони знищили всі 37 російських ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що уночі 19 травня 2024 року окупанти атакували Україну 37 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", які запустили з районів Приморсько-Ахтарськ та Курська.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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"Усі 37 "шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях", - заявили у відомстві.

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безпілотник (4110) ППО (3154) Повітряні сили (2605)


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Слава ППО!
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19.05.2024 08:59 Відповісти
Які ж молодці!! Найкращі!
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19.05.2024 09:22 Відповісти
Почала з'являтися зброя, відкрилося вікно можливостей. АТУ,їх!!!!
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19.05.2024 12:01 Відповісти
 
 