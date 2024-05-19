Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. ФОТО

В ночь на 19 мая россияне атаковали территорию Украины беспилотниками. Один из дронов ПВО уничтожили над Одессой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале городского головы Геннадия Труханова.

"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон", - написал он.

По предварительной информации пострадавших нет.

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Напомним, в результате ракетной атаки РФ на Одесский район 17 мая один человек погиб и восемь получили ранения.