Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. ФОТО
В ночь на 19 мая россияне атаковали территорию Украины беспилотниками. Один из дронов ПВО уничтожили над Одессой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале городского головы Геннадия Труханова.
"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон", - написал он.
По предварительной информации пострадавших нет.
Напомним, в результате ракетной атаки РФ на Одесский район 17 мая один человек погиб и восемь получили ранения.
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